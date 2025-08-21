Entretenimiento

“El diablo viste a la moda 2”: imágenes del rodaje revelan posibles detalles de la trama

La secuela protagonizada Anne Hathaway por llegará a los cines el 1 de mayo de 2026

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Anne Hathaway y Meryl
Anne Hathaway y Meryl Streep se preparan para volver como las protagonistas. (Captura de video)

Nueva York vuelve a convertirse en la capital de la moda con el regreso de El diablo viste a la moda. La esperada secuela del clásico de 2006 comenzó su rodaje el pasado 21 de julio, y ya ha generado un frenesí mediático gracias al regreso de su elenco original: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Con looks impactantes, escenas cargadas de nostalgia y nuevos rostros, la producción dirigida nuevamente por David Frankel promete revivir el universo de Runway con más drama y estilo que nunca.

La primera en ser vista en el set fue Anne Hathaway, quien retoma su papel como Andy Sachs. En su primer día de rodaje, la actriz fue fotografiada luciendo un conjunto casual con una falda maxi de mezclilla, camiseta blanca, chaleco negro y sandalias negras.

Anne Hathaway ha usado varios
Anne Hathaway ha usado varios atuendos de diseñadores reconocidos durante la secuela de "El diablo viste a la moda 2". (Backgrid/The Grosby Group)

Ese mismo día cambió de vestuario en varias ocasiones, destacando un vestido de estilo vitral de Gabriela Hearst, un sombrero tipo bucket de Shebobo y joyería de Jemma Wynne y Marlo Laz, incluyendo un collar con colgante de diamante y un choker squash blossom.

Otra transformación notable de Hathaway incluyó un conjunto de pantalón y chaleco a rayas de Jean Paul Gaultier, botas negras y su ya distintivo collar de diamantes.

También fue vista con un enterizo de mezclilla con parches florales de la colaboración Re/Done x Ford y un bolso Panthea de Valentino Garavani. En el segundo día de rodaje, el 22 de julio, lució un conjunto más sobrio: blazer gris, pantalón a juego y cinturón negro.

El 23 de julio fue el turno de Meryl Streep, quien reapareció como la legendaria Miranda Priestly. Fiel a su icónico personaje, lució una blusa púrpura, falda cobre de Gabriela Hearst, tacones a juego y un trench coat camel. Sus accesorios incluyeron gafas oscuras Jimmy Choo, un anillo de Briony Raymond y su característica melena blanca perfectamente peinada.

Meryl Streep vuelve con
Meryl Streep vuelve con su personaje de Miranda Presley (Backgrid/The Grosby Group)

El 25 de julio fue el gran día del reencuentro entre Andy y Miranda. En una escena grabada frente a un gran edificio en Manhattan, Andy detiene a Miranda mientras esta intenta subir a un taxi.

Hathaway, ese mismo día, filmó varias escenas con cambios de vestuario, incluyendo un conjunto de jeans holgados, botas de serpiente, blazer marrón y un pañuelo de seda Sabina Savage, además de un conjunto completamente blanco con jeans, camiseta con cola larga y tacones blancos.

Streep, por su parte, optó por un look clásico: blusa blanca, pantalones negros, gabardina nude y accesorios en rojo y dorado.

Stanley Tucci confirmó su regreso como Nigel Kipling el 28 de julio, rodando junto a Meryl Streep una escena en la que ambos caminan por las calles de Nueva York. Ella vestía de gris, mientras él lucía un traje beige claro, reafirmando su inconfundible elegancia.

Se especula que habrá un
Se especula que habrá un funeral en la secuela de "El diablo viste a la moda" (Backgrid/The Grosby Group)

El 5 de agosto, Hathaway filmó con Tracie Thoms, quien regresa como Lily, la mejor amiga de Andy. Ambas fueron vistas en una escena alegre, con Thoms vistiendo jeans y un kimono colorido, mientras Hathaway optó por una camisa blanca y falda cargo verde azulado.

Ese mismo día, también se le vio junto al actor Patrick Brammall, quien interpretará al nuevo interés amoroso de Andy. La pareja filmó una escena romántica bailando en las calles de Brooklyn, ella con un vestido azul brillante y él con un traje azul marino.

El 8 de agosto, Hathaway protagonizó una escena donde corre por las calles de Nueva York, evocando directamente al clásico momento de la primera película. Finalmente, el 14 de agosto, Emily Blunt fue vista en el set luciendo un nuevo look: un bob rubio que promete renovar su personaje, Emily Charlton.

Emily Blunt retomará su papel. (Créditos:
Emily Blunt retomará su papel. (Créditos: captura de pantalla de la cinta El diablo viste a la moda)

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, las pistas visuales sugieren una mezcla de nostalgia, evolución y tal vez una pérdida significativa, ya que el 20 de agosto Hathaway y Tucci fueron captados vestidos de negro con semblante serio.

El diablo viste a la moda 2 llegará a los cines el 1 de mayo de 2026.

Temas Relacionados

El diablo viste a la moda 2Anne HathawayMeryl StreepEmily BluntStanley Tucci

Últimas Noticias

¿Cuál es el caso real que cuenta la serie ‘Amanda Knox, una historia retorcida’?

El nuevo estreno de Disney+ es un true crime al estilo de la exitosa “Good American Family”

¿Cuál es el caso real

McDonalds y BTS: qué se sabe de la llegada de la Cajita Feliz Tiny Tan a Latinoamérica

La campaña apunta a coleccionistas y fans de la popular banda de k-pop

McDonalds y BTS: qué se

¿Hulk invadirá el Spider-Universe? El regreso del gigante verde podría cambiar la historia de Peter Parker

La llegada del monstruo a la saga podría reescribir el rumbo de la franquicia Marvel. Con una versión más descontrolada y peligrosa, la película de 2025 promete poner a prueba a los héroes más poderosos, según Alfabetajuega

¿Hulk invadirá el Spider-Universe? El

Willem Dafoe respondió por primera vez a las controversias que causó su papel de Jesús en ‘La Última Tentación de Cristo’

Dafoe asistió al Festival de Cine de Sarajevo para impartir una master class, durante la cual recordó los altibajos de su actuación

Willem Dafoe respondió por primera

El elenco de ‘Dawson’s Creek’, se reunirá para apoyar a James Van Der Beek en su lucha contra el cáncer

Los integrantes originales de la serie se darán cita para hacer una lectura pública de un guion

El elenco de ‘Dawson’s Creek’,
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ingreso de dólares por

El ingreso de dólares por el comercio exterior en 2025 será menor a lo esperado por el salto de las importaciones

La línea D del subte tendrá un cronograma especial por el partido de River por Copa Libertadores

Preocupación en Bariloche: por falta de nieve, analizan la posibilidad de cerrar el cerro Catedral antes de tiempo

La vicepresidenta del PJ se refirió a la interna: “En los cierres de listas siempre hay heridos y nunca te vas conforme”

Revés judicial para Robert, el narco rosarino que dijo que lo confundieron: la Corte le confirmó la condena

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania fortalece su industria de

Ucrania fortalece su industria de drones para atacar en profundidad a Rusia

De las criptomonedas a la inteligencia artificial: cómo Rusia busca evadir el bloqueo occidental

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad sumergida de más de 2.000 años con templos y estatuas intactas

Leila Guerriero: “La escritura se alimenta de vivir fuerte”

TELESHOW
Flor Vigna habló de su

Flor Vigna habló de su separación de Luciano Castro y recordó el sufrimiento que atravesó: “Está re loco, ayúdenlo”

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron los papeles de divorcio

Julia Mengolini desmintió su reconciliación con Fito Páez y su ruptura con Federico Vázquez

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles