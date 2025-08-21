“El diablo viste a la moda 2”: imágenes del rodaje revelan posibles detalles de la trama

Anne Hathaway y Meryl Streep se preparan para volver como las protagonistas. (Captura de video)

Nueva York vuelve a convertirse en la capital de la moda con el regreso de El diablo viste a la moda. La esperada secuela del clásico de 2006 comenzó su rodaje el pasado 21 de julio, y ya ha generado un frenesí mediático gracias al regreso de su elenco original: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Con looks impactantes, escenas cargadas de nostalgia y nuevos rostros, la producción dirigida nuevamente por David Frankel promete revivir el universo de Runway con más drama y estilo que nunca.

La primera en ser vista en el set fue Anne Hathaway, quien retoma su papel como Andy Sachs. En su primer día de rodaje, la actriz fue fotografiada luciendo un conjunto casual con una falda maxi de mezclilla, camiseta blanca, chaleco negro y sandalias negras.

Anne Hathaway ha usado varios atuendos de diseñadores reconocidos durante la secuela de "El diablo viste a la moda 2". (Backgrid/The Grosby Group)

Ese mismo día cambió de vestuario en varias ocasiones, destacando un vestido de estilo vitral de Gabriela Hearst, un sombrero tipo bucket de Shebobo y joyería de Jemma Wynne y Marlo Laz, incluyendo un collar con colgante de diamante y un choker squash blossom.

Otra transformación notable de Hathaway incluyó un conjunto de pantalón y chaleco a rayas de Jean Paul Gaultier, botas negras y su ya distintivo collar de diamantes.

También fue vista con un enterizo de mezclilla con parches florales de la colaboración Re/Done x Ford y un bolso Panthea de Valentino Garavani. En el segundo día de rodaje, el 22 de julio, lució un conjunto más sobrio: blazer gris, pantalón a juego y cinturón negro.

El 23 de julio fue el turno de Meryl Streep, quien reapareció como la legendaria Miranda Priestly. Fiel a su icónico personaje, lució una blusa púrpura, falda cobre de Gabriela Hearst, tacones a juego y un trench coat camel. Sus accesorios incluyeron gafas oscuras Jimmy Choo, un anillo de Briony Raymond y su característica melena blanca perfectamente peinada.

Meryl Streep vuelve con su personaje de Miranda Presley (Backgrid/The Grosby Group)

El 25 de julio fue el gran día del reencuentro entre Andy y Miranda. En una escena grabada frente a un gran edificio en Manhattan, Andy detiene a Miranda mientras esta intenta subir a un taxi.

Hathaway, ese mismo día, filmó varias escenas con cambios de vestuario, incluyendo un conjunto de jeans holgados, botas de serpiente, blazer marrón y un pañuelo de seda Sabina Savage, además de un conjunto completamente blanco con jeans, camiseta con cola larga y tacones blancos.

Streep, por su parte, optó por un look clásico: blusa blanca, pantalones negros, gabardina nude y accesorios en rojo y dorado.

Stanley Tucci confirmó su regreso como Nigel Kipling el 28 de julio, rodando junto a Meryl Streep una escena en la que ambos caminan por las calles de Nueva York. Ella vestía de gris, mientras él lucía un traje beige claro, reafirmando su inconfundible elegancia.

Se especula que habrá un funeral en la secuela de "El diablo viste a la moda" (Backgrid/The Grosby Group)

El 5 de agosto, Hathaway filmó con Tracie Thoms, quien regresa como Lily, la mejor amiga de Andy. Ambas fueron vistas en una escena alegre, con Thoms vistiendo jeans y un kimono colorido, mientras Hathaway optó por una camisa blanca y falda cargo verde azulado.

Ese mismo día, también se le vio junto al actor Patrick Brammall, quien interpretará al nuevo interés amoroso de Andy. La pareja filmó una escena romántica bailando en las calles de Brooklyn, ella con un vestido azul brillante y él con un traje azul marino.

El 8 de agosto, Hathaway protagonizó una escena donde corre por las calles de Nueva York, evocando directamente al clásico momento de la primera película. Finalmente, el 14 de agosto, Emily Blunt fue vista en el set luciendo un nuevo look: un bob rubio que promete renovar su personaje, Emily Charlton.

Emily Blunt retomará su papel. (Créditos: captura de pantalla de la cinta El diablo viste a la moda)

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, las pistas visuales sugieren una mezcla de nostalgia, evolución y tal vez una pérdida significativa, ya que el 20 de agosto Hathaway y Tucci fueron captados vestidos de negro con semblante serio.

El diablo viste a la moda 2 llegará a los cines el 1 de mayo de 2026.