Tendencias

El estilo disruptivo conquista los espacios: cómo lograr el efecto “wow” rompiendo la neutralidad con el color

El maximalismo vuelve con fuerza y propone mezclar tonos intensos y suaves. Cómo reinventar tu hogar con toques inesperados

Male Eirin

Por Male Eirin

Guardar
Ejemplos de esta tendencia: un
Ejemplos de esta tendencia: un sillón de diseño escultórico y moderno, se convierte en el elemento central que redefine el espacio

Un simple toque de color puede transformar por completo la atmósfera de un hogar, según la tendencia emergente del estilo disruptivo y que se consolida como una alternativa accesible y audaz frente a los extremos del minimalismo y el maximalismo.

La psicología del color destaca
La psicología del color destaca cómo cada tono aporta sensaciones y personalidad a los ambientes

Esta corriente, que se ha instalado con fuerza en el diseño de interiores, propone romper la neutralidad de los espacios con elementos inesperados y vibrantes, logrando un “efecto wow” sin necesidad de renovar toda la decoración.

El maximalismo y la psicología
El maximalismo y la psicología del color marcan el regreso de los ambientes vibrantes y personalizados con el efecto Wow

Durante años, el minimalismo dominó la escena con paletas neutras y ambientes serenos. Ahora, la propuesta disruptiva invita a introducir piezas coloridas —ya sea una silla, una mesa o un objeto decorativo— que aportan personalidad y dinamismo.

El estilo disruptivo revoluciona la
El estilo disruptivo revoluciona la decoración con toques de color inesperados y vibrantes

Los salones en colores neutros (beige, grises) se rompen con la intrusión del color disruptivo: rojos, verdes, amarillos o azules”.

Este estilo disruptivo se sitúa entre el maximalismo ecléctico, que apuesta por la abundancia de formas y tonos, y este nuevo minimalismo enriquecido con acentos cromáticos, que permite renovar el ambiente con un compromiso mucho menor y resultados igualmente impactantes.

La base neutra y la
La base neutra y la combinación de intensidades garantizan equilibrio en la decoración full color

El efecto Wow se trata de una tendencia multitono: una corriente que pisa fuerte e invita a experimentar con una paleta amplia y vibrante para transformar los espacios del hogar. Esta visión, que se aleja de la sobriedad monocromática, busca dotar a cada ambiente de energía y personalidad a través del color.

El efecto wow se logra
El efecto wow se logra al romper la neutralidad con elementos coloridos y estratégicos en la decoración

El maximalismo regresa con fuerza, y el uso del color se convierte en su sello distintivo. La psicología del color sostiene que cada tono despierta sensaciones diferentes, y la combinación de varios puede dar lugar a ambientes únicos.

La combinación de modernidad y
La combinación de modernidad y referencias vintage es otro rasgo distintivo del estilo disruptivo

Así, la clave reside en atreverse a incorporar múltiples colores, superando el temor a que los espacios resulten recargados o desordenados. La tendencia multicolor, lejos de promover el caos visual, propone un equilibrio donde los colores dialogan y se potencian mutuamente.

La tendencia multitono propone transformar
La tendencia multitono propone transformar los espacios del hogar con una paleta amplia y audaz

Para aplicar esta tendencia con éxito, podés basarte en ciertas estrategias fundamentales. En primer lugar, se recomienda partir de una base neutra. Tonos como blanco, gris o negro funcionan como soporte y permiten que los colores intensos resalten de manera armónica. Por ejemplo, paredes claras, sofás en beige o gris y muebles de madera natural facilitan que los elementos vibrantes se destaquen sin saturar el ambiente. La premisa es que decorar en clave full color no implica teñir todo el espacio, sino jugar con contrastes cuidadosamente medidos.

Hacer uso del efecto Wow
Hacer uso del efecto Wow invita a experimentar con el color para crear hogares únicos y llenos de vida

Apuntar a variar intensidades y gamas es otra clave de este estilo. La tendencia multitono no exige que todos los colores sean vibrantes; los tonos pasteles y suaves también tienen un lugar destacado. Estos matices permiten sumar variedad cromática sin que el resultado sea abrumador. La combinación de colores fuertes con matices tenues genera un equilibrio accesible, incluso para quienes prefieren opciones menos arriesgadas. Ejemplos como azules profundos, verdes apagados o amarillos mostaza aportan riqueza y personalidad a la decoración.

Objetos, detalles y texturas aportan
Objetos, detalles y texturas aportan dinamismo y color a cualquier rincón del hogar

Otra de las claves fundamentales consiste en incorporar color a través de objetos y detalles. El estilo full color puede aplicarse en cualquier rincón del hogar, desde la cocina hasta el baño. Una estrategia efectiva es sumar color mediante muebles u objetos puntuales: un sillón rojo, sillas amarillas, una mesa verde o cortinas estampadas. Elementos como plantas, cuadros y accesorios textiles, especialmente almohadones, resultan aliados ideales para añadir tonos sin necesidad de realizar grandes reformas. Además, la variedad de texturas y materiales contribuye a que la composición gane dinamismo.

El uso estratégico del color
El uso estratégico del color se extiende a detalles arquitectónicos y decorativos

El cuarto punto enfatiza la importancia de apostar por combinaciones armónicas. El objetivo no es mezclar colores al azar, sino seleccionar aquellos que se complementen y dialoguen entre sí. Se puede optar por una paleta monocromática, utilizando varios tonos de un mismo color, o equilibrar colores cálidos y fríos para lograr movimiento sin perder coherencia. Esta búsqueda de armonía permite que el estilo full color se adapte a cualquier ambiente de la casa.

El estilo disruptivo revoluciona la
El estilo disruptivo revoluciona la decoración con toques de color inesperados y vibrantes

La tendencia multitono para generar ese efecto wow como una invitación a experimentar, equilibrar y personalizar los espacios, demostrando que el color, bien utilizado, puede transformar cualquier hogar en un entorno lleno de vida y carácter.

Fotos: Unsplash

Temas Relacionados

infobae-decomale-eirinefecto wowdeocariondecoarquitecturacolordiseñohogarÚltimas noticias

Últimas Noticias

Potus, la planta ideal para interiores: los secretos de un experto para cuidarla y lograr hojas vibrantes

Conocida por su resistencia y fácil mantenimiento, esta especie trepadora aporta frescura y color a cualquier ambiente

Potus, la planta ideal para

Luna de Sangre 2025: cuándo y dónde se podrá observar el eclipse lunar total de septiembre

El satélite mostrará un singular color rojo en un evento astronómico que podrá apreciarse desde diferentes continentes

Luna de Sangre 2025: cuándo

Día Mundial del Mieloma Múltiple: cómo se detecta y qué factores aumentan el riesgo

En muchos casos, el diagnóstico de la enfermedad puede llegar tarde. Las causas y cómo abordarlo

Día Mundial del Mieloma Múltiple:

Cinco recomendaciones de la neurociencia para lograr productividad sin sacrificar el descanso

En exclusiva para Infobae, especialistas de Ineco comparten estrategias prácticas para incorporar pausas efectivas en la rutina diaria, recargar energía y fortalecer la salud mental

Cinco recomendaciones de la neurociencia

Diseño en pocos metros: soluciones inteligentes y detalles ocultos para aprovechar al máximo los espacios

La decoración de un departamento de 65 metros cuadrados muestra las mejores estrategias para ganar comodidad y amplitud en ambientes compactos

Diseño en pocos metros: soluciones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Solicitaron llevar a juicio oral

Solicitaron llevar a juicio oral a la banda de mecánicos que estafó a Horacio Pagani

Ruta del dinero K: Casación validó el cómputo de penas de Martín Báez y del ex dueño de “La Rosadita”

Qué pone en juego Axel Kicillof el domingo: la interna en el peronismo y el armado opositor para el 2027

El Gobierno pausó la auditoría sobre las pensiones por discapacidad y no habrá más bajas de beneficiarios

Radiografía del Senado: otra jornada difícil para un Gobierno que agotó el diálogo y llega tarde

INFOBAE AMÉRICA
La embajadora de EEUU en

La embajadora de EEUU en Guyana afirmó que está “orgullosa” por el desarrollo pacífico de las elecciones en el país

Trump y Albanese sostuvieron una conversación clave sobre minerales raros en la antesala a la Asamblea General de la ONU

Lula convocó a una movilización en Brasil contra el proyecto de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

Joe Biden se sometió a una cirugía para extirpar lesiones de cáncer de piel

James Cameron: “Soy un humilde granjero del cine”

TELESHOW
El emotivo encuentro entre Charly

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”