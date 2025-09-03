Tendencias

Cómo fortalecer la autoestima para disfrutar de la vida en soltería e impulsar el crecimiento personal

Un análisis del psicólogo Mark Travers, publicado en Forbes, buscó comprender esta situación desde una perspectiva más amplia. La importancia de priorizar proyectos personales y 3 estrategias para aprovechar plenamente cada etapa individual

Por Dante Martignoni

El miedo a quedarse solo
El miedo a quedarse solo afecta a la vida emocional y social de muchas personas, impulsado por creencias culturales y presiones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo a quedarse solo afecta a una gran parte de la población y puede influir de manera significativa en la vida emocional y social de las personas. No surge de la soltería en sí, sino de la percepción negativa que se construye alrededor de ella, generando ansiedad y presión por establecer una relación romántica.

En su análisis para Forbes, el psicólogo Mark Travers resaltó que esta preocupación constante puede llevar a descuidar relaciones familiares y amistosas, así como a perseguir vínculos sentimentales con la expectativa de sentirse “completo”, una creencia que estudios recientes muestran como perjudicial para la satisfacción personal.

Investigaciones revelaron que la idea de que la felicidad depende de estar en pareja, conocida como “relationship pedestal beliefs”, está profundamente arraigada en la sociedad y en la cultura popular.

Un estudio de 2024 publicado en Personality and Social Psychology Bulletin identificó que las personas solteras que aceptan estas creencias presentan un mayor miedo a la soltería y, como consecuencia, un menor nivel de satisfacción con su vida.

Origen del miedo

La percepción negativa de la
La percepción negativa de la soltería genera ansiedad y puede llevar a buscar relaciones insatisfactorias para evitar la soledad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor a permanecer solo surge de factores personales y sociales. Las presiones culturales y familiares son determinantes: preguntas como “¿Cuándo te casas?”, o advertencias como “No esperes demasiado, el reloj está corriendo”, generan ansiedad y pueden inducir a decisiones apresuradas en el terreno amoroso.

Los medios de comunicación refuerzan estas ideas mediante películas, series y relatos románticos que transmiten que la felicidad plena solo se encuentra en pareja, asegura el experto.

Un ejemplo de esto se observa en la serie Sex Education, cuando un personaje expresa sentirse “rota” por no cumplir ciertas expectativas, y la terapeuta le recuerda que eso no define su valor ni integridad personal. Según Travers, la analogía es clara: la soltería no indica un defecto, y estar en pareja no define la integridad personal.

Otros factores incluyen la baja autoestima y la internalización de la creencia de que estar solo evidencia insuficiencia personal. Esto puede reforzar la ansiedad por encontrar pareja y generar una percepción distorsionada de la vida afectiva.

Consecuencias del miedo a estar solo

Estudios recientes muestran que la
Estudios recientes muestran que la creencia de que la felicidad depende de estar en pareja reduce la satisfacción personal y la autoestima (Crédito: Freepik)

El temor a la soltería impacta directamente en la vida diaria y en la salud emocional. Travers sostiene que, puede disminuir la satisfacción con la vida, provocar el descuido de amistades y lazos familiares, y empujar a las personas hacia relaciones que no satisfacen sus necesidades emocionales.

Cuando la atención se centra exclusivamente en conseguir pareja, se desperdicia tiempo y energía que podría invertirse en actividades significativas. Esto puede derivar en arrepentimiento, resentimiento y pérdida de identidad, complicando la construcción de una vida equilibrada y plena.

De acuerdo con el psicólogo, el miedo a estar solo “puede empujarnos a relaciones que no nos sirven”, afectando directamente el bienestar personal y social.

Estrategias para superar el miedo a la soltería

Especialistas en salud mental recomiendan tres estrategias principales para transformar este miedo en oportunidades de desarrollo personal.

Priorizar experiencias como viajar fortalece
Priorizar experiencias como viajar fortalece la identidad y enriquece el bienestar individual (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Explorar hobbies y pasiones

Dedicar tiempo a intereses personales permite fortalecer la identidad y mejorar el bienestar. Un estudio de 2022 publicado en Perspectives on Psychological Science señaló que la experiencia de la soltería es diversa: algunas personas prosperan, otras enfrentan dificultades, y muchas combinan sentimientos mixtos.

Centrarse en actividades personales, educación, viajes o proyectos creativos permite aprovechar el tiempo de manera constructiva y evita sacrificar oportunidades por la búsqueda de pareja.

Los investigadores subrayaron que “es importante reconocer que las personas pueden ser felices y satisfacer necesidades psicológicas importantes estando solteras”.

2. Nutrir relaciones existentes

La inversión en vínculos cercanos
La inversión en vínculos cercanos potencia la resiliencia y la satisfacción personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fortalecer vínculos con amigos y familiares reduce la sensación de soledad. Concentrarse únicamente en posibles relaciones románticas deja de lado conexiones consolidadas, debilitando la red de apoyo.

Invertir tiempo en amistades y planificar encuentros con seres queridos permite reconocer la riqueza de los vínculos existentes, evitando que la búsqueda de pareja genere aislamiento.

3. Adoptar una mentalidad de abundancia

Desarrollar un enfoque centrado en lo que ya se posee ayuda a disminuir la ansiedad por lo que falta. Practicar la gratitud y rodearse de personas positivas favorece el bienestar emocional y la atracción de relaciones saludables.

Dedicar tiempo a intereses personales
Dedicar tiempo a intereses personales y practicar la gratitud ayuda a vivir la soltería con plenitud y equilibrio emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo sugirió dos pasos concretos: rechazar la narrativa de escasez mediante afirmaciones de gratitud, y mantener compañía que celebre logros y comparta intereses, evitando entornos centrados en carencias o comparaciones.

El miedo a no encontrar el amor puede influir en decisiones y relaciones, pero estrategias como cultivar pasiones, fortalecer vínculos y adoptar una mentalidad de abundancia permiten vivir la soltería con plenitud y equilibrio.

En la conclusión de su análisis, Travers sostuvo que la soltería es un estado civil que no define la capacidad de experimentar bienestar ni relaciones significativas.

