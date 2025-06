Una psicóloga explica cinco razones frecuentes por las que una persona puede no encontrar pareja: “Buscas desde la necesidad”

Existen algunas razones por las que una persona puede no encontrar pareja, aunque la busque (Freepik)

Hay quienes dicen que el amor no se busca, que simplemente ocurre cuando menos se espera; otros, por el contrario, señalan que este sentimiento únicamente nace cuando una persona está receptiva, cuando se prepara para que llegue y, por tanto, en cierta manera lo elige. Hay quienes consideran que es un flechazo, que no hay capacidad de selección y que debe ser un tsunami que arrastre todo a su paso; sin embargo, otros creen que se cocina a fuego lento y que eso del “amor a primera vista” no es más que un invento popular.

Opiniones hay muchas, tantas como las millones de experiencias únicas que se producen en el mundo. El modelo afectivo actual en nuestra sociedad se dirige casi sin otra salida a encontrar una pareja que acompañe durante toda la vida; esto está cambiando y cada vez hay más personas que se alejan del típico binomio o que orientan sus vidas hacia otros objetivos. Sin embargo, todavía el amor se convierte en muchos contextos y para mucha gente en el fin último de la vida, unido a la creación de una familia y un hogar.

El problema reside en que, entre aquellos que sí quieren ajustarse a este modelo, hay quienes no consiguen encontrar a su alma gemela o que, aunque creen haberla hallado por fin, la relación se termina poniendo fin al proyecto vital que se había ideado. Aunque puede ser una cuestión de mala suerte, de falta de intereses comunes y de imposibilidad de congeniar, la psicóloga Silvia Severino indica que existen algunas razones frecuentes por las que las personas pueden no conseguir pareja, tal y como indica en uno de los últimos vídeos publicado en su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico).

Necesidad de encontrar pareja

“Buscas desde la necesidad, no desde la elección”, explica Severino. Las personas que se han enfrentado con varios desengaños amorosos y continúan queriendo encontrar a su compañero de vida, frecuentemente modifican de forma inconsciente ese deseo en necesidad. Esto, tal y como explica la psicóloga, puede resultar asfixiante para la otra persona.

La psicóloga Silvia Severino explica las razones por las que las personas generalmente no encuentran pareja (@silviaseverinopsico/TikTok)

Esto puede materializarse en rapidez a la hora de dar pasos en la relación, en un cuidado extremo para no generar conflictos o en requerimientos agobiantes, por lo que se genera una sensación que no se parece en nada a la naturalidad que requiere el hecho de conocer a alguien.

No dedicar el tiempo necesario a conocer a alguien

Tal y como señala la experta, un error frecuente es confundir “una buena cita con una buena relación”. Con este se refiere a que los comienzos pueden ser positivos, pero unos pocos días hablando o quedando con una persona no son suficientes para tomar la decisión de embarcarse en una relación formal con alguien; al fin y al cabo, “sigue siendo un desconocido”.

En ocasiones, tener una primera cita buena puede no ser sinónimo de que el resto también lo sean. Con el paso del tiempo, se puede tomar consciencia de que no existen intereses comunes, que no hay un objetivo parecido o que las personalidades no casan bien juntas.

Desconocer lo que se desea

“No tienes claro lo que quieres y, si tú no lo sabes, atraes cualquier cosa”. Conocer cuáles son los principios que se desea que sustenten la relación, los límites o las características personales que se buscan es fundamental para seleccionar con consciencia si se quiere o no pasar más tiempo con esa persona.

Quien no sabe qué es exactamente lo que está buscando, se enfrenta al riesgo de no saber determinar qué es lo que no quiere en su vida. De esta manera, ni podrá comunicárselo a los demás ni será capaz de alejarse cuando se encuentre con algo que no desee porque desconoce precisamente qué es lo que quiere.

Esperar y no elegir

Una vez se sabe qué es lo que se quiere, se tendrá la capacidad de alejarse de aquello que no se desee. Las personas que simplemente se conforman con lo que les llega (aunque no se ajuste a la relación que quieren construir) se encuentran en una cierta desventaja: “Estás esperando a que te elijan y eso te pone en una posición de carencia”. El amor tiene que ocurrir por convicción, no por descarte o temor a no encontrar algo mejor.

Expectativas demasiado altas

Un problema con el que se enfrentan muchas personas que no encuentran pareja es que sus expectativas excesivamente altas les hacen alejarse cuando ocurre cualquier pequeño problema u observan en la otra persona un defecto. Aunque los límites deben estar claros y no permitir que se sobrepasen, también es importante destacar que las relaciones nunca son felices de forma constante: hay desacuerdos o momentos en los que se atravesarán situaciones difíciles.

“Sigues esperando al príncipe azul”. La psicóloga Severino destaca que “idealizar te aleja de ver a las personas tal y como son”. Por ello, es fundamental tener en cuenta que todo el mundo tiene defectos o cuestiones en las que no se terminará de congeniar. Esperar a que venga una persona perfecta es uno de los motivos principales por los que alguien no consigue encontrar pareja.