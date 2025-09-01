Las celebridades deslumbraron en la alfombra roja de la quinta jornada del Festival de Cine de Venecia

La 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia avanza en la ciudad italiana, siempre en línea con su impronta como epicentro de la industria audiovisual y las tendencias de moda. El certamen, que comenzó el 27 de agosto y concluirá el 6 de septiembre, reúne a figuras del cine, la música y el entretenimiento, quienes protagonizan cada noche una pasarela de estilos que acompaña a los estrenos y actividades oficiales. La jornada de hoy se destacó por la diversidad de propuestas sobre la alfombra roja.
Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez, empresaria, modelo y prometida de Cristiano Ronaldo, eligió un vestido largo con encaje negro floral sobre base nude, que trazó un efecto de transparencia y resaltó su silueta. El escote corazón y los tirantes espagueti sumaron estructura y definición al diseño. Completó el look con un collar tipo gargantilla brillante, múltiples anillos —incluido el de compromiso— con formas florales y uñas nude en formato almendrado. Su maquillaje de acabado glossy y el peinado hacia atrás reforzaron la imagen elegante y sofisticada.
Kevin Spacey
El actor Kevin Spacey, reconocido por papeles en series como House of cards optó por un smoking azul noche de corte clásico, solapas de satén y camisa blanca, acompañado por una pajarita o moño negro y un pañuelo de bolsillo. Un anillo plateado discreto y un afeitado prolijo completaron su presentación, centrada en líneas puras y sobriedad. La combinación de colores y la pulcritud del peinado mostraron un enfoque tradicional de la etiqueta masculina.
Cate Blanchett
Cate Blanchett, la multipremiada actriz, reconocida por éxitos como Blue Jasmine, por la que ganó un Oscar, Elizabeth y Tár, desfiló con un vestido de alta costura de silueta escultórica. Parte superior negra, minimalista y ajustada, sumada a una falda de volumen trabajado con texturas y apliques que evocan formas de la naturaleza. Blanchett lo acompañó con un peinado bajo y estilizado, anillo grande y maquillaje neutro, recursos que enmarcaron la impronta artística de su look, fiel a su perfil innovador.
Jude Law
El célebre intérprete del Dr. John Watson, en Sherlock Holmes, Jude Law, eligió una chaqueta blanca cruzada con solapas en pico, pantalón negro, camisa blanca y pajarita tradicional. El toque vintage lo aportó el corte y los botones forrados en la chaqueta, además de los zapatos negros de charol. Law sumó gafas de sol, peinado relajado y barba corta, logrando una presencia que conjuga glamour y desenfado.
Indya Moore
Indya Moore, actriz y modelo, lució un vestido largo de gasa en tonos tierra con escote halter, estampado paisley y cintura suavemente definida. Se destacó una selección de joyas doradas, como brazaletes anchos y aros grandes, junto a un peinado recogido y maquillaje de aspecto natural. El look equilibró fluidez y fuerza visual, marcando autenticidad.
Alicia Vikander
La actriz de Tomb Raider, Alicia Vikander apostó por un vestido azul medianoche de corte entallado, largo hasta el suelo y mangas voluminosas al estilo off-the-shoulder. Sin collar, el escote bardot quedó liberado para destacar la estructura del diseño. Vikander eligió aretes largos, anillos importantes y un peinado suelto con ondas, acompañados por maquillaje natural. El conjunto sobresalió por su trabajo en las proporciones y la limpieza de las líneas.
Yvonne Scio
La actriz Yvonne Scio se presentó con un vestido rosa empolvado de escote corazón, falda amplia y capa integrada con movimiento. Detalles de bordados discretos y pedrería añadieron destellos al conjunto, complementado por un peinado suelto con ondas y maquillaje en tonos rosados. La capacidad de la capa para desplegarse aportó teatralidad, mientras que la elección cromática evocó un ambiente romántico y de cuento.
La cuarta jornada del Festival de Cine de Venecia exhibió una variedad de estilos, personalidades e interpretaciones de la moda, convirtiendo la alfombra roja en reflejo de las distintas identidades del cine y la cultura contemporánea.