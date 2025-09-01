Tendencias

Las celebridades deslumbraron en la alfombra roja de la quinta jornada del Festival de Cine de Venecia

Actores, modelos y figuras del entretenimiento cautivaron con looks deslumbrantes, a veces tradicionales, otras arriesgados, transformando la pasarela del festival en el epicentro de la moda

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
La quinta jornada del Festival
La quinta jornada del Festival de Cine de Venecia reunió propuestas de moda que combinaron carácter, creatividad y diversidad internacional

La 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia avanza en la ciudad italiana, siempre en línea con su impronta como epicentro de la industria audiovisual y las tendencias de moda. El certamen, que comenzó el 27 de agosto y concluirá el 6 de septiembre, reúne a figuras del cine, la música y el entretenimiento, quienes protagonizan cada noche una pasarela de estilos que acompaña a los estrenos y actividades oficiales. La jornada de hoy se destacó por la diversidad de propuestas sobre la alfombra roja.

Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez acaparó miradas con
Georgina Rodríguez acaparó miradas con un vestido de encaje negro y detalles florales en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia (REUTERS/Yara Nardi)

Georgina Rodríguez, empresaria, modelo y prometida de Cristiano Ronaldo, eligió un vestido largo con encaje negro floral sobre base nude, que trazó un efecto de transparencia y resaltó su silueta. El escote corazón y los tirantes espagueti sumaron estructura y definición al diseño. Completó el look con un collar tipo gargantilla brillante, múltiples anillos —incluido el de compromiso— con formas florales y uñas nude en formato almendrado. Su maquillaje de acabado glossy y el peinado hacia atrás reforzaron la imagen elegante y sofisticada.

Kevin Spacey

Kevin Spacey apostó por un
Kevin Spacey apostó por un clásico smoking azul noche que destacó por su sobriedad y elegancia en el certamen internacional (REUTERS/Yara Nardi)

El actor Kevin Spacey, reconocido por papeles en series como House of cards optó por un smoking azul noche de corte clásico, solapas de satén y camisa blanca, acompañado por una pajarita o moño negro y un pañuelo de bolsillo. Un anillo plateado discreto y un afeitado prolijo completaron su presentación, centrada en líneas puras y sobriedad. La combinación de colores y la pulcritud del peinado mostraron un enfoque tradicional de la etiqueta masculina.

Cate Blanchett

Cate Blanchett lució un diseño
Cate Blanchett lució un diseño de alta costura de silueta escultórica, reafirmando su espíritu vanguardista y artístico ante la prensa y los asistentes (REUTERS/Yara Nardi)

Cate Blanchett, la multipremiada actriz, reconocida por éxitos como Blue Jasmine, por la que ganó un Oscar, Elizabeth y Tár, desfiló con un vestido de alta costura de silueta escultórica. Parte superior negra, minimalista y ajustada, sumada a una falda de volumen trabajado con texturas y apliques que evocan formas de la naturaleza. Blanchett lo acompañó con un peinado bajo y estilizado, anillo grande y maquillaje neutro, recursos que enmarcaron la impronta artística de su look, fiel a su perfil innovador.

Jude Law

Jude Law fusionó inspiración vintage
Jude Law fusionó inspiración vintage y desenfado con una chaqueta blanca cruzada y gafas de sol en su presencia en el festival (REUTERS/Remo Casilli)

El célebre intérprete del Dr. John Watson, en Sherlock Holmes, Jude Law, eligió una chaqueta blanca cruzada con solapas en pico, pantalón negro, camisa blanca y pajarita tradicional. El toque vintage lo aportó el corte y los botones forrados en la chaqueta, además de los zapatos negros de charol. Law sumó gafas de sol, peinado relajado y barba corta, logrando una presencia que conjuga glamour y desenfado.

Indya Moore

Indya Moore eligió un vestido
Indya Moore eligió un vestido largo de gasa en tonos tierra y joyas doradas, destacando autenticidad y fuerza visual en su paso por la alfombra roja (REUTERS/Yara Nardi)

Indya Moore, actriz y modelo, lució un vestido largo de gasa en tonos tierra con escote halter, estampado paisley y cintura suavemente definida. Se destacó una selección de joyas doradas, como brazaletes anchos y aros grandes, junto a un peinado recogido y maquillaje de aspecto natural. El look equilibró fluidez y fuerza visual, marcando autenticidad.

Alicia Vikander

Alicia Vikander deslumbra con un
Alicia Vikander deslumbra con un vestido azul medianoche de mangas voluminosas, resaltando las proporciones limpias y el estilo sofisticado (REUTERS/Yara Nardi)

La actriz de Tomb Raider, Alicia Vikander apostó por un vestido azul medianoche de corte entallado, largo hasta el suelo y mangas voluminosas al estilo off-the-shoulder. Sin collar, el escote bardot quedó liberado para destacar la estructura del diseño. Vikander eligió aretes largos, anillos importantes y un peinado suelto con ondas, acompañados por maquillaje natural. El conjunto sobresalió por su trabajo en las proporciones y la limpieza de las líneas.

Yvonne Scio

Yvonne Scio apostó por el
Yvonne Scio apostó por el romanticismo con un vestido rosa empolvado de capa integrada y bordados discretos en la gala veneciana (REUTERS/Remo Casilli)

La actriz Yvonne Scio se presentó con un vestido rosa empolvado de escote corazón, falda amplia y capa integrada con movimiento. Detalles de bordados discretos y pedrería añadieron destellos al conjunto, complementado por un peinado suelto con ondas y maquillaje en tonos rosados. La capacidad de la capa para desplegarse aportó teatralidad, mientras que la elección cromática evocó un ambiente romántico y de cuento.

La cuarta jornada del Festival de Cine de Venecia exhibió una variedad de estilos, personalidades e interpretaciones de la moda, convirtiendo la alfombra roja en reflejo de las distintas identidades del cine y la cultura contemporánea.

Temas Relacionados

Festival Internacional de Cine de VeneciaVeneciaCineModaLooksActoresActricesúltimas noticias

Últimas Noticias

La diabetes y el colesterol alto pueden aumentar hasta seis veces el riesgo de tener Alzheimer y Parkinson

Científicos de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España analizaron datos de cientos de miles de personas. El hallazgo abre la puerta a nuevas formas de detectar a tiempo quién tiene mayores posibilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas

La diabetes y el colesterol

El auge del aceite de oliva en TikTok preocupa a dermatólogos: cuáles son sus advertencias

Más allá del brillo y la suavidad prometidos, el uso del producto vegetal puede tener consecuencias inesperadas en cabello fino o cuero cabelludo sensible, según advierten expertos y análisis publicados por Women’s Health

El auge del aceite de

Por qué mantener relaciones duraderas es cada vez más difícil

La psicoterapeuta Esther Perel destacó cómo la sobrecarga emocional y la rutina afectan la confianza y el deseo, sugiriendo que la resiliencia y el juego son esenciales para conservar vínculos sanos y satisfactorios

Por qué mantener relaciones duraderas

Cómo elegir el corte de cabello perfecto a los 40: looks icónicos y secretos de estilo

Técnicas personalizadas y cuidados profesionales permiten encontrar una opción versátil, moderna y favorecedora para cada etapa. Los consejos del estilista Leonardo Rocco

Cómo elegir el corte de

Por qué los expertos en nutrición impulsan una Ley de Obesidad

Será uno de los temas centrales del XXIII Congreso Argentino de Nutrición, que se celebrará en Buenos Aires desde el miércoles. El nuevo marco legal podría mejorar la prevención y el acceso a tratamientos

Por qué los expertos en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un adolescente de 15 años

Un adolescente de 15 años murió en un boliche de Quilmes y su familia denuncia que fue atacado

La tormenta de Santa Rosa provocó inundaciones y dejó calles anegadas

Video: un conductor alcoholizado fue protagonista de un violento accidente en Flores

Fuerte caída de la liquidación del agro: el ingreso de divisas fue 25% menor al de agosto del año pasado

Conmoción en Tandil: un hombre armado con un cuchillo mató a una chica de 18 años e hirió a otro joven

INFOBAE AMÉRICA
Modi y Putin reforzaron su

Modi y Putin reforzaron su alianza en la cumbre en China y acordaron otro encuentro en Nueva Delhi

El volcán más peligroso de Europa está en erupción: impresionantes imágenes del monte Etna

China anunció que presentará nuevas armas nucleares y tecnología láser en el aniversario de la Segunda Guerra Mundial

Las elecciones presidenciales en Guyana definirán el manejo de la riqueza petrolera y el conflicto con Venezuela

La diabetes y el colesterol alto pueden aumentar hasta seis veces el riesgo de tener Alzheimer y Parkinson

TELESHOW
Eliana Guercio mostró su faceta

Eliana Guercio mostró su faceta desconocida en la intimidad de su hogar: “Pocas cosas me motivan más”

Christian Sancho tuvo que ser internado y habló sobre su salud: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar”

Luck Ra sorprendió a un participante con un regalo inesperado en La Voz Argentina: “Te puede ayudar mucho”

Peter Lanzani: “Sentí que me apagaba y necesité pedir ayuda”

Gimena Accardi con Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nicolás Vázquez: “Sigo llorando”