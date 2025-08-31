De vestidos etéreos a transparencias: los hitos del cónclave que reunió a referentes de la moda argentina

La moda argentina se caracteriza por su dinamismo y capacidad de adaptación. A lo largo del tiempo, propone una combinación de tendencias innovadoras y elementos tradicionales, con expresiones que reflejan tanto la identidad local como la influencia de estilos globales.
Diseñadores y expertos presentan en cada temporada nuevas ideas sobre materiales, siluetas y paletas de colores. El intercambio entre distintas generaciones y corrientes creativas enriquece una escena que mantiene un ritmo constante de cambio, atenta a las transformaciones sociales y culturales.
En ese contexto, la Argentina Fashion Week reunió en Buenos Aires a referentes del diseño, quienes mostraron colecciones para la temporada primavera-verano 2025/2026.
Las pasarelas emblemáticas permitieron observar la diversidad de propuestas, desde la alta costura y los enfoques de autor hasta expresiones experimentales y sostenibles, y reflejaron el protagonismo de nuevas voces en el universo de la creación local. Aquí, un repaso por los principales hitos.
Benito Fernández y el espíritu bohemio
El reconocido diseñador Benito Fernández presentó “Alma Bohemia”, una colección inspirada en la libertad, el arte y el color como marcas distintivas de su trabajo. La propuesta incluyó siluetas fluidas y texturas ligeras, con una paleta cromática que apuntó a piezas con fuerte impronta visual. El trabajo de Fernández buscó reinterpretar la identidad de la mujer contemporánea a partir de estampados y materiales que establecieron un vínculo directo con la naturaleza y la inspiración artística.
En la pasarela, las modelos llevaron prendas que condensaron el ideal bohemio en vestidos etéreos, estampados orgánicos y una selección de textiles donde el espíritu libre fue protagonista.
Verónica de la Canal, tradición e innovación
Verónica de la Canal exhibió “Le Toile parte II”, una colección que plantea un viaje hacia la esencia de la alta costura nacional. Bajo un concepto que fusiona tradición e innovación, la diseñadora resaltó detalles de moldería y arquitectura textil, además de estructuras en volumen y acabados cuidadosamente resueltos. Las piezas incorporaron telas con caída, recortes audaces y una mirada renovada sobre códigos históricos de la indumentaria.
Moda sostenible: triple impacto y conciencia ambiental
La edición 65 de la Argentina Fashion Week otorgó protagonismo a la moda sostenible y al trabajo con materiales de bajo impacto ambiental. La Pasarela Amsoar, creada por la Asociación Moda Sostenible Argentina, convocó a diseñadores alineados con criterios de economía circular, reciclaje y producción responsable.
Las colecciones exhibieron prendas realizadas a partir de textiles recuperados, tinturas vegetales, fibras naturales y producción artesanal. El Concurso Emergentes Sostenibles distinguió a Amado Look y Miguelina por el desarrollo de indumentaria a partir de piezas reutilizadas con gran valor sentimental.
Adrián Brown: pasado y renovación en la pasarela
Adrián Brown eligió la nostalgia y la magnificencia de los años setenta como eje para su colección “Le Magnifique”. Inspirado en los veranos tropicales y escenarios míticos como el Copacabana Palace, el diseñador propuso una serie de prendas en las que se destacaron colores intensos, detalles en plumas y flores y composiciones que evocan el clima de carnaval.
Valeria Mazza y otras celebridades en la front row
La semana de la moda contó con la presencia de figuras reconocidas. Valeria Mazza formó parte de los desfiles principales, acompañando a creadores y respaldando el desarrollo de nuevos talentos. Se sumaron al encuentro personalidades como Fabián Medina Flores, Nequi Galotti, Anamá Ferreira, Marisa Koifman, Felipe Rosenmuter, Marlene Zichy Tissen, Ana Rosenfeld y Elena Fortabat, además de productores como Héctor Vidal Rivas.
Tendencias y diversidad: transparencias, brillos y nuevas identidades
La programación dedicó espacio a propuestas diversas y tendencias. Destacaron la exploración de géneros sin etiquetas, transparencias, tejidos con brillos y la búsqueda de texturas novedosas. Los especialistas presentaron trabajos enfocados en la moda de playa y siluetas flexibles.
Otros llevaron a la pasarela alta costura y vestidos de novia, expandiendo el espectro de estilos y soportes.