Tendencias

Milagros Miceli, la argentina elegida entre las 100 figuras influyentes en IA según TIME: “Mi mirada es crítica, pero no apocalíptica”

Su paso por la Universidad de Buenos Aires y una casa de altos estudios en Berlín marcó el inicio de una trayectoria que la reconocería internacionalmente. Quién es y cómo piensa

Guardar
Miceli recibe el reconocimiento de
Miceli recibe el reconocimiento de la revista TIME por su labor en el campo de la inteligencia artificial

La inclusión de Milagros Miceli en la lista TIME100 AI 2025, elaborada por la revista TIME, destaca por primera vez a una investigadora argentina junto a referentes globales como Sam Altman, Mark Zuckerberg, Larry Ellison y Jensen Huang. El reconocimiento a Miceli marca un hito en el panorama de la inteligencia artificial y la visibilidad de quienes participan en el desarrollo de estas tecnologías.

Miceli de 41 años se desempeña como investigadora en el Instituto Alemán de Internet y lidera el proyecto Data Workers’ Inquiry. Desde esa plataforma, impulsa que los trabajadores de datos acompañen la investigación con sus propias experiencias laborales. “Creamos una plataforma donde los trabajadores de datos puedan realizar investigaciones que les interesen”, contó en el programa de la tarde de Infobae en Vivo.

Formada en sociología en la Universidad de Buenos Aires y doctora en ingeniería informática por una universidad alemana, Miceli sumó su experiencia luego de mudarse a Berlín hace más de dieciséis años. “Por cosas de la vida, terminé trabajando en inteligencia artificial. Me pareció lógico que, si estaba en ese campo, aprendiera también de la parte técnica; por eso realicé el doctorado en ingeniería informática en Berlín”, explicó.

La investigadora compartió la sorpresa por el reconocimiento internacional: “Me avisaron hace tres semanas. Me pidieron hacer una entrevista y pensé que era una consulta habitual sobre inteligencia artificial. No me imaginé que sería para esta lista y menos aún compartirla con gente tan importante”.

El trabajo detrás de los algoritmos

La revista TIME pone en relieve el aporte de los trabajadores de datos en el funcionamiento de las plataformas digitales. Según el Banco Mundial, más de 400 millones de personas participan de tareas de creación, clasificación y moderación de información para sistemas de inteligencia artificial. “Son cientos de millones en el mundo que producen los datos usados para entrenar IA. Sistemas como ChatGPT se alimentan del trabajo de millones de personas. Después, la tarea sigue en la moderación y control para que el sistema funcione como se espera, evitando respuestas racistas o sexistas. Eso es lo que hacen los trabajadores de datos”, precisó Miceli.

La investigadora describió con claridad el contraste en el reconocimiento económico y social dentro del sector: “Siempre hubo una separación en inteligencia artificial entre el trabajo de datos y el de modelaje. El trabajo de los programadores y los ingenieros es reconocido y muy bien pago, pero el de datos sigue sin ser valorizado”.

Los 100 líderes de la
Los 100 líderes de la inteligencia artificial 2025 (Portada TIME)

La joven rechazó la idea de un futuro dominado por algoritmos autónomos. Propuso, en cambio, mirar el presente de la IA: “Mi mirada es crítica, pero no apocalíptica. No creo que la amenaza sea que las máquinas vengan a dominarnos. El verdadero peligro, que ya es una realidad, es la concentración de poder en manos de unas pocas empresas manejadas por unos pocos líderes”.

Lejos de desaparecer, el número de personas vinculadas a la recolección y corrección de datos aumentó en los últimos años. “Se habla mucho de que va a desaparecer la necesidad de trabajadores de datos. Los números muestran lo contrario: la fuerza laboral crece y se necesitan más personas para estas tareas. Lo que sí cambia es el tipo de trabajo que realizan, pero siempre son tareas poco reconocidas y muchas veces mal remuneradas”, detalló Miceli.

Diversidad global y nuevos protagonistas

El listado de TIME suma distintas disciplinas y orígenes nacionales entre quienes definen el rumbo de la inteligencia artificial: académicos, responsables de empresas, artistas y autoridades políticas. Además de Miceli, la lista destaca a Alan Descoins, referente uruguayo, y la profesora mexicana Paola Ricaurte Quijano, junto con figuras de la cultura y la regulación tecnológica.

Según el informe de la revista, solo dieciséis personas repiten respecto a la edición anterior, lo que refleja la rapidez del recambio y la expansión del sector. La diversidad de perfiles pone en diálogo la innovación técnica con aspectos sociales, éticos y culturales.

La visibilidad que otorga TIME se suma al trabajo de quienes investigan las bases humanas de la tecnología digital. Para la comunidad latinoamericana, la selección de personalidades como Miceli visibiliza enfoques diversos en un campo considerado clave para el desarrollo mundial.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Virginia Porcella, Diego Iglesias y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

TimeTime 100 IAMilagros Miceli,IAInteligencia Artificial

Últimas Noticias

Caminar mirando al piso: qué dice la psicología y por qué puede relacionarse con emociones profundas

La forma de desplazarse por la calle puede estar vinculada a rasgos de carácter y hasta influencias culturales. La opinión de un experto en lenguaje no verbal a Infobae

Caminar mirando al piso: qué

Clavicut desfilado: el corte de cabello en tendencia que rejuvenece y marca un antes y después en la moda

Prueba este estilo versátil, moderno y elegante que está acaparando la atención de todas las seguidoras de la moda

Clavicut desfilado: el corte de

De clases a reuniones: por qué la participación activa es clave ante la soledad y la desconexión social

Un estudio reciente analizó a más de 1.500 personas y concluyó que asistir de manera constante a actividades colectivas ayuda a combatir el aislamiento y fortalece la salud mental

De clases a reuniones: por

Receta de hamburguesas de quinoa y zanahoria, rápida y fácil

Esta propuesta vegetariana ofrece una alternativa sencilla y saludable, lista en pocos minutos y pensada para quienes buscan opciones diferentes

Receta de hamburguesas de quinoa

¿Por qué 6174 es el número más misterioso?

En el universo de los números existe una cifra que parece desafiar el azar y el sentido común. Se esconde tras una serie de restas y desvela su presencia. Si te animás a jugar con los dígitos, inevitablemente caerás en su órbita. ¿Repetición inexplicable o patrón profundo?

¿Por qué 6174 es el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué se iluminaron de

Por qué se iluminaron de naranja los principales monumentos de la Ciudad de Buenos Aires

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”

Tras la condena por abuso a Julieta Prandi, Claudio Contardi pidió la nulidad del juicio

Los presidentes de Cámaras Federales Penales expresaron su preocupación por el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Eduardo Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular en la causa por coimas en ANDIS

INFOBAE AMÉRICA
Rusia avanza en Ucrania: Volodimir

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

¿Por qué las motos eléctricas conquistan Querétaro? Beneficios y modelos que ya puedes probar

Borneo, la isla que perdió a la mitad de sus orangutanes y ahora lucha por salvar la especie

La ONU evalúa crear una Fuerza de Supresión de Bandas para frenar el violento avance de las pandillas en Haití

TELESHOW
Paulo Londra anunció que será

Paulo Londra anunció que será papá: “Se viene la tercera leoncita”

Quienes serán las protagonistas de Patito Feo en el teatro: “Dos fans que se convierten en estrellas”

El desconsuelo de Dillom al anunciar la reprogramación de su show: “Todavía no nos dieron fecha”

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”