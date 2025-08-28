Tendencias

Receta de galletitas de limón sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Esta preparación conquista a quienes buscan opciones bajas en carbohidratos y sin azúcares añadidos. Ideal para intolerantes al gluten y personas con enfermedad celíaca, es una opción ágil que se realiza en menos de 30 minutos

Por Ramiro Manera

La receta utiliza harina de almendras, endulzantes naturales y jugo de limón fresco para lograr sabor y textura equilibrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién dijo que para disfrutar de unas galletitas ricas hace falta harina o azúcar? Estas galletitas de limón desafían los moldes tradicionales de la repostería. Con una textura suave, un sabor cítrico refrescante y una dulzura natural, se convierten en la opción ideal para personas con dieta baja en carbohidratos, diabéticos o quienes simplemente desean un snack saludable sin complicaciones. Incluso, es ideal para intolerantes al gluten y personas con enfermedad celíaca.

En menos de 30 minutos, tendrás una tanda lista para acompañar un café o sorprender a alguien con algo casero y distinto. Este tipo de receta nace en el marco de la cocina low carb o cetogénica (keto), que propone alternativas sin harinas refinadas ni azúcares procesados.

Se pueden encontrar versiones en distintos países, especialmente entre quienes siguen hábitos saludables o sin gluten. Usando harina de almendras o coco, endulzantes naturales como el eritritol o stevia, y jugo de limón fresco, estas galletitas logran el equilibrio justo entre sabor, textura y nutrición. Son perfectas para preparar entre semana, llevar en la vianda o guardar como reserva saludable en casa.

Receta de galletitas de limón sin harina ni azúcar

Estas galletitas son aptas para dietas cetogénicas, personas con diabetes y quienes evitan el gluten o los azúcares procesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas galletitas no solo se preparan sin harina ni azúcar, sino que también requieren pocos ingredientes y se cocinan rápidamente. La harina de almendras reemplaza a la tradicional, aportando grasas saludables y proteínas. El limón, además de sabor, les da un toque de frescura que las hace muy especiales.

La clave está en lograr una masa húmeda pero manejable. El huevo actúa como aglutinante, el aceite de coco o manteca aportan textura, y el endulzante natural permite ajustar el dulzor al gusto. Son aptas para celíacos, personas con diabetes o cualquiera que busque una alternativa diferente para sus meriendas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

  • Preparación de la masa: 10 minutos
  • Formado de las galletitas: 5 minutos
  • Cocción en horno: 10 minutos

Ingredientes

  1. 1 taza de harina de almendras (120 g)
  2. 1 huevo grande
  3. 2 cucharadas de jugo de limón fresco
  4. Ralladura de 1 limón
  5. 2 a 3 cucharadas de eritritol o stevia granulada (ajustar al gusto)
  6. 1 cucharada de aceite de coco derretido (o manteca derretida)
  7. 1/2 cucharadita de polvo de hornear (opcional, para darles un leve volumen)
  8. 1 pizca de sal

Cómo hacer galletitas de limón sin harina ni azúcar, paso a paso

El tiempo total de preparación es de solo 25 minutos, ideal para meriendas rápidas y saludables (Crédito: S. Mitchell / Wikipedia)
  1. Precalentar el horno a 180°C y preparar una bandeja con papel manteca o silicona.
  2. En un bol, mezclar la harina de almendras con el endulzante, la ralladura de limón, el polvo de hornear y la pizca de sal.
  3. Agregar el huevo, el jugo de limón y el aceite de coco derretido. Mezclar bien hasta formar una masa homogénea.
  4. Si la masa queda muy blanda, se la puede refrigerar 10 minutos para facilitar el formado.
  5. Con las manos, formar bolitas pequeñas y aplastarlas ligeramente sobre la bandeja, dándoles forma de galletitas.
  6. Llevar al horno por 8 a 10 minutos, hasta que estén apenas doradas en los bordes.
  7. Dejar enfriar completamente sobre una rejilla: se endurecen al enfriar.
  8. Conservar en frasco hermético una vez frías.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, obtendrás entre 12 y 15 galletitas pequeñas, ideales para 4 a 5 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de 3 galletitas contiene aproximadamente:

  • Calorías: 130
  • Grasas: 11 g
  • Grasas saturadas: 2,5 g
  • Carbohidratos: 4 g
  • Azúcares: 0,5 g (naturales del limón)
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La receta rinde entre 12 y 15 galletitas pequeñas, perfectas para compartir o guardar como snack saludable (Crédito: Cheryl Norris / Pinterest)

Estas galletitas pueden conservarse en un frasco hermético hasta por 5 días a temperatura ambiente, o una semana en la heladera. También se pueden freezar por hasta 2 meses, ya cocidas.

