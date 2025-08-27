Tendencias

Receta de lasaña de verduras, rápida y fácil

Una versión ligera y práctica del clásico italiano que se prepara en menos de una hora, con ingredientes frescos y accesibles, ideal para sumar sabor y nutrición a cualquier comida de la semana

Por Newsroom Infobae

La receta de lasaña de
La receta de lasaña de verduras ofrece una opción rápida, fácil y nutritiva para cualquier comida de la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lasaña de verduras es una de esas recetas que conquistan tanto a quienes buscan una comida reconfortante como a quienes desean sumar más vegetales a su dieta. Imagina llegar a casa después de un día intenso, abrir la heladera, y en menos de una hora tener un plato caliente con capas de verduras jugosas, salsa y queso dorado, todo listo para disfrutar. Esta receta es ideal para familias, para quienes cocinan solo o para sorprender invitados improvisados.

La lasaña, de origen italiano, es famosa por su versatilidad. Tradicionalmente hecha con carne, hoy existen numerosas variantes donde las verduras son protagonistas, logrando platos igual de sabrosos y mucho más livianos. En la Argentina, esta versión veggie suele servirse los domingos o en reuniones, acompañada de una buena ensalada fresca y pan casero. Hay quienes suman ricotta, espinaca, berenjena, zapallitos, o incluso calabaza, dependiendo de la estación y la disponibilidad de productos frescos. ¡Vamos a cocinar una versión sencilla y accesible, ideal para todos los días!

Receta de lasaña de verduras rápida y fácil

La lasaña de verduras comienza con la selección de vegetales frescos y de cocción veloz, como zucchini, berenjena, espinaca o champiñones, que se saltean apenas en aceite de oliva para resaltar su sabor. En paralelo, se arma una salsa simple de tomate (puede ser casera o de lata) y se prepara una mezcla de quesos para el gratinado final. Las capas se forman alternando vegetales, salsa, láminas de pasta (pueden usarse precocidas o frescas sin hervir) y el queso, todo ello para finalmente llevar al horno y dorar.

Esta receta es práctica porque no requiere hervir la pasta ni realizar cocciones largas: los vegetales se cocinan rápidamente y la lasaña se ensambla en cuestión de minutos. Además, es ideal para usar lo que tengas en la heladera: morrón, zanahoria rallada o incluso brócoli picado. El resultado es un plato liviano, sabroso y nutritivo, perfecto para almuerzos o cenas ligeras.

La lasaña de verduras es
La lasaña de verduras es ideal para quienes buscan sumar vegetales a su dieta sin sacrificar sabor ni practicidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Preparar esta lasaña de verduras lleva aproximadamente 45 minutos en total:

  • Preparación y salteado de los vegetales: 15 minutos.
  • Armado de la lasaña: 10 minutos.
  • Cocción al horno: 20 minutos.

Ingredientes

  • 1 zucchini mediano.
  • 1 berenjena mediana.
  • 1 puñado grande de espinaca fresca o 150 g de espinaca congelada.
  • 150 g de champiñones frescos (opcional).
  • 1 cebolla chica.
  • 2 dientes de ajo.
  • 400 ml de salsa de tomate (casera o comprada).
  • 200 g de queso mozzarella rallado.
  • 60 g de queso parmesano rallado.
  • 9 láminas de lasaña (precocidas o frescas).
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • Sal, pimienta y orégano a gusto.

Cómo hacer lasaña de verduras rápida y fácil, paso a paso

  • Lavar y cortar el zucchini y la berenjena en rodajas finas.
  • Filetear los champiñones y picar la cebolla y el ajo.
  • En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y saltear la cebolla y el ajo 2 minutos. Luego agregar la berenjena, zucchini y champiñones. Cocinar 5 minutos hasta que estén tiernos. Por último, incorporar la espinaca, sal y pimienta.
  • En una fuente para horno, colocar una base fina de salsa de tomate.
  • Disponer una capa de láminas de lasaña, cubrir con parte de los vegetales salteados, parte de la salsa y un poco de queso mozzarella.
  • Repetir la operación hasta formar 3 capas. Terminar con salsa de tomate y cubrir con mozzarella y parmesano rallado.
  • Llevar al horno precalentado a 200°C durante 20 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
  • Dejar reposar 5 minutos antes de servir.
La preparación no requiere hervir
La preparación no requiere hervir la pasta ni cocciones largas, lo que la convierte en una receta práctica y versátil (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta de lasaña de verduras rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción aproximada de esta lasaña de verduras contiene:

  • Calorías: 320
  • Grasas: 17 g
  • Grasas saturadas: 7 g
  • Carbohidratos: 30 g
  • Azúcares: 8 g
  • Proteínas: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La lasaña de verduras se puede conservar en heladera hasta 3 días, guardada en recipiente hermético. También puede congelarse por hasta 2 meses, perfectamente porcionada y envuelta.

