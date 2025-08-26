De Venecia a los Oscar: Emma Stone suma hitos y se afirma como referente de la moda global

Emma Stone es una de las referencias en la unión entre moda y cine (REUTERS)

Emma Stone reaparecerá en el Festival de Cine de Venecia tras siete años de ausencia, lo que renueva su estatus como protagonista en la unión entre moda y cine. Su regreso fue previsto para el 28 de agosto con el estreno de la película de ciencia ficción “Bugonia”.

El regreso de Stone refuerza su papel como referente estilístico y actoral, además de consolidar uno de los recorridos fashionistas más seguidos en los principales eventos cinematográficos del mundo.

Aquí, un repaso por algunos de sus principales hitos y looks.

El legado de Venecia 2018: transparencias y grabados

El vestido Louis Vuitton translúcido y bordado de Emma Stone en 2018 permanece como uno de los más recordados de la alfombra roja veneciana (REUTERS)

La última participación de Emma Stone en Venecia, en 2018, permanece en el recuerdo por el impacto visual de su estilismo. Eligió para la alfombra roja un vestido largo Louis Vuitton, realizado en tejido translúcido nude.

El diseño impresionó por sus bordados florales azul claro y detalles plateados, así como por su escote profundo en V delineado con pedrería y mangas largas sueltas.

Brillo plateado y líneas geométricas en la gala veneciana

El brillo plateado y las líneas geométricas destacan como marcas personales en la propuesta estética de Emma Stone en los grandes festivales (Reuters)

En otra gala del festival, Stone apostó por un vestido largo plateado, también de Louis Vuitton, cubierto de lentejuelas y aplicaciones brillantes.

El modelo se distinguió por el cuello halter y las tiras que partían desde la cintura, creando una sensación de movimiento que permitía vislumbrar las piernas a cada paso.

El pelo recogido en un moño bajo y el maquillaje discreto definen el estilo sobrio de la actriz. En este look, Stone demostró su preferencia por la elegancia depurada y los detalles brillantes, en perfecta consonancia con la atmósfera sofisticada del festival.

Glamour contemporáneo en los Oscar 2025

Los looks de Emma Stone en los premios Oscar y en Cannes revelan su audacia para combinar cortes modernos y siluetas clásicas (REUTERS)

En la ceremonia de los premios Oscar celebrada el 2 de marzo de 2025 en Los Ángeles, Emma Stone lució un vestido largo ajustado recubierto íntegramente de lentejuelas plateadas.

El diseño, de escote pronunciado en V y tirantes anchos, dejaba hombros y brazos al aire para lograr una silueta limpia y moderna. La tela reflejaba las luces del evento y destacaba cada movimiento de la actriz, que completó la propuesta con un moño bajo pulido, maquillaje natural y un anillo vistoso como único accesorio principal.

Su imagen representó la apuesta por el impacto visual a través de una prenda de corte sencillo, pero con acabado vibrante.

Minimalismo audaz en Cannes 2024

Minimalismo blanco, aplicaciones brillantes y texturas únicas caracterizan los atuendos recientes de Emma Stone en galas internacionales (REUTERS)

En el Festival de Cannes 2024, Stone eligió un conjunto tipo blazer extragrande en blanco hueso, con solapas anchas y sin blusa debajo, remarcando así el escote profundo.

El cinturón negro ajustado en la cintura contrastó con la amplitud de la chaqueta, mientras sandalias de tiras negras completaron el estilismo. El moño bajo y pulido y un maquillaje suave completaron la imagen sofisticada.

Este atuendo demostró su capacidad de jugar con la moda de líneas masculinas y recursos minimalistas, en diálogo directo con el entorno luminoso y la presencia constante de público y cámaras internacionales.

Escultura de texturas y color en los Oscar 2024

La alianza de Emma Stone con Louis Vuitton impulsa nuevas tendencias en las alfombras rojas del cine mundial (REUTERS)

Durante la gala de los Oscar el 10 de marzo de 2024, Stone apareció vestida con un diseño palabra de honor verde menta, caracterizado por una textura visible y un péplum ancho que añadía estructura y volumen sobre la silueta recta de la falda.

Llevó el pelo suelto peinado hacia atrás con raya central y un collar de diamantes como único complemento. El fondo dorado del escenario fue el marco para un look escultórico y refinado, capaz de distinguirse entre las tendencias más comentadas de la temporada.

Anticipo de Venecia: azul minimalista y encaje

La evolución del estilo de Emma Stone ilustra la fusión entre innovación, sofisticación y fidelidad a su sello personal en la moda global (REUTERS)

Previo a su regreso a Venecia, la actriz posó con un vestido azul oscuro de tirantes finos en el Festival de Cannes el 17 de mayo, confeccionado en satén con volantes asimétricos y delicados detalles de encaje blanco en capas diagonales.

El juego de contrastes y la profundidad visual del diseño reforzaron el aire contemporáneo, acentuado por su cabello corto peinado hacia un lado, maquillaje discreto y ausencia de joyería visible.