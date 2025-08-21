Tendencias

Coco Chanel, el ícono que revolucionó la moda con libertad y elegancia: cuatro diseños clave de su legado

Sus propuestas introdujeron funcionalidad y autonomía. Por qué sus estándares siguen presentes en colecciones y tendencias internacionales

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
Las propuestas de Chanel resaltan
Las propuestas de Chanel resaltan la importancia de la independencia, la comodidad y la originalidad en el vestir

Coco Chanel es uno de los nombres fundamentales al contar la historia de la moda. Sus propuestas impulsaron valores de practicidad, independencia y originalidad que perduran más de cien años después.

Chanel protagonizó una transformación radical al diseñar prendas que facilitaran el movimiento y se ajustaran a la vida cotidiana de las mujeres. Este aporte consolidó a la maison Chanel como sinónimo de una elegancia funcional y atemporal.

Nacida como Gabrielle Bonheur Chanel el 19 de agosto de 1883 en Saumur, Francia, la diseñadora creció en un entorno modesto antes de abrir un pequeño taller de sombreros en París. Pronto, Chanel ganó reconocimiento al desafiar los códigos rígidos de la época, caracterizados por la ornamentación excesiva y la poca funcionalidad.

Chanel suprimió el corset, acortó las polleras e impulsó tejidos cómodos, acercando la alta costura a la vida real. Esta mirada práctica, unida a su idea precisa del lujo, alteró la concepción dominante de la feminidad y permitió a miles de mujeres vestirse con libertad y sin perder sofisticación.

Los diseños de Coco Chanel
Los diseños de Coco Chanel continúan presentes en colecciones y repercuten en la moda contemporánea

En la primera mitad del siglo XX, los aportes de Chanel marcaron el inicio de una nueva relación entre el cuerpo, la ropa y la ciudad. Sus diseños fueron adoptados rápidamente por artistas, actrices y empresarias, lo que multiplicó la influencia de la marca en Europa y América.

Actualmente, la maison Chanel, bajo diversas direcciones creativas, mantiene los códigos originales de su fundadora, tanto en los tejidos seleccionados como en los detalles arquitectónicos de cada prenda.

Estos son los diseños clave de Coco Chanel que definieron su legado y que siguen presentes en el guardarropa contemporáneo:

1- El vestido negro (La petite robe noire)

El vestido negro, creado por
El vestido negro, creado por Coco Chanel en 1926, marcó un antes y un después en la moda

En 1926, Chanel presentó el vestido negro que transformó para siempre la relación de las mujeres con su vestimenta diaria. La aparición de esta prenda marcó un antes y un después en la elegancia sencilla. Es el uniforme definitivo de las mujeres con gusto.

De líneas depuradas y sin adornos innecesarios, permitió que el negro dejara de asociarse solo al luto y se convirtiera en un símbolo de sofisticación. El diseño logró que mujeres de diversas clases sociales accedieran a una pieza elegante, versátil y apta para múltiples reinterpretaciones por creadores de todo el mundo. Hasta hoy, la petite robe noire ocupa un lugar esencial en las colecciones de Chanel y continúa inspirando a generaciones de diseñadores.

2- El traje de tweed

El traje de tweed impulsó
El traje de tweed impulsó una nueva silueta y libertad de movimiento para las mujeres

Durante la década de 1920, Chanel apostó por materiales tradicionalmente masculinos y los fusionó con una visión refinada del traje femenino. Así surgió el traje de tweed: chaqueta corta y entallada con falda a juego, en tejidos suaves e hilos de colores combinados.

Este conjunto eliminó la necesidad del corset e inauguró una silueta ágil, adaptada a la ciudad. Los bolsillos funcionales, los ribetes a contraste y los botones dorados definieron la estética del producto, que se transformó en un referente para la mujer moderna y trabajadora.

El tailleur Chanel representa la síntesis ideal entre elegancia, comodidad y poder. Actualmente, el traje de tweed sigue siendo clave en las colecciones y conserva su prestigio en pasarelas y vestidores formales.

3- El bolso 2.55

El bolso 2.55 introdujo la
El bolso 2.55 introdujo la practicidad y el diseño emblemático en los accesorios de lujo

El bolso 2.55, presentado en febrero de 1955, revolucionó el mundo de los accesorios. Hasta entonces prevalecían los bolsos de mano, pero Chanel introdujo una correa de cadena metálica fina, lo que permitió llevar la pieza al hombro y garantizó mayor autonomía. Es destacable la versatilidad del 2.55, su diseño acolchado y su cierre tipo “Mademoiselle”, detalles que se mantuvieron en numerosas reediciones de la maison.

Este modelo es elegido por celebridades, coleccionistas y entusiastas de la moda a nivel global, consolidándose como un accesorio esencial y símbolo de estatus.

4- Chanel N° 5

El perfume nº 5 de
El perfume nº 5 de Chanel cambió el paradigma de la moda (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de la perfumería, Chanel N° 5 transformó el concepto de fragancia de lujo. Lanzado en 1921 bajo la supervisión directa de Gabrielle Chanel, el perfume se convirtió en un hito por su aroma floral y aldehídico.

A lo largo de cien años, el producto ha registrado cifras récord de ventas y forma parte de la cultura popular. Chanel eligió un envase minimalista y un nombre numérico, lo que combinó modernidad e innovación conceptual. Chanel N° 5 fue la elección de actrices como Marilyn Monroe e influyó en la manera en que las marcas diseñan sus fragancias.

Una herencia que sigue vigente

La eliminación del corset y
La eliminación del corset y la innovación en tejidos abrieron paso a una feminidad moderna

La influencia de Coco Chanel supera sus productos emblemáticos y se refleja en la forma en que la moda del siglo XX interpretó el cambio social. Diversas publicaciones especializadas, exposiciones internacionales y homenajes en museos destacan el impacto de su legado creativo.

Diseñadores de distintas épocas tomaron como base la síntesis, la atemporalidad y la osadía de las propuestas de Chanel. La maison, hoy bajo la dirección de casas de moda francesas, permanece como uno de los referentes más sólidos de la industria global.

El 19 de agosto, aniversario de su nacimiento, continúa recordando la fuerza transformadora de su visión, capaz de mantenerse vigente y relevante frente a la constante evolución de la moda internacional.

Temas Relacionados

Coco ChanelDiseñosModaHistoria de la modaLooksÚltimas noticias

Últimas Noticias

Científicos analizan el potencial de un fármaco para tratar la adicción al consumo de alcohol

El refuerzo de ciertas áreas cerebrales gracias a un medicamento específico puede mejorar la capacidad de frenar el impulso de beber, según investigadores de la Universidad de Colorado, que evaluaron esta intervención en 64 voluntarios

Científicos analizan el potencial de

La muerte súbita causa más de 40.000 fallecimientos al año en Argentina: cómo prevenir y actuar rápido

El 80% de los eventos cardíacos pueden prevenirse mediante hábitos saludables, chequeos médicos regulares y control de factores de factores de riesgo

La muerte súbita causa más

Cómo el adultocentrismo daña la salud mental infantil

Los niños quedan relegados en una sociedad que prioriza la mirada adulta, lo que los invisibiliza y enferma. Escucharlos y ponerlos en el centro no es un lujo, sino una urgencia

Cómo el adultocentrismo daña la

Investigan si un análisis de sangre podría detectar la ELA hasta diez años antes de los primeros síntomas

El estudio, respaldado por inteligencia artificial y datos de miles de pacientes de Europa y Estados Unidos, identificó biomarcadores en plasma que distinguen la esclerosis lateral amiotrófica de otras enfermedades neuromusculares con más del 98% de precisión

Investigan si un análisis de

Por qué sangra la nariz y cuáles son los errores más comunes al detener la hemorragia

Los episodios de sangrado son habituales y en la mayoría de los casos se controlan de manera casera, aunque la recurrencia puede indicar la necesidad de una evaluación médica. Cuáles son las prácticas simples que permiten reducir estos episodios

Por qué sangra la nariz
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Los mercados reflejaron rápido el impacto del traspié del Gobierno en el Congreso en plena campaña electoral

Actividad: tras el dato de caída en junio, cómo siguió la marcha de la economía, en medio de las dudas por la suba de tasas

Condenaron a perpetua al joven que violó y mató a Susana Cáceres en noviembre de 2022

La muerte súbita causa más de 40.000 fallecimientos al año en Argentina: cómo prevenir y actuar rápido

SpaceX se prepara para lanzar el décimo vuelo de prueba del supercohete Starship

INFOBAE AMÉRICA
La Justicia de Brasil dio

La Justicia de Brasil dio un plazo de 48 horas a Jair Bolsonaro para justificar su intento de asilo en Argentina

EEUU afirmó que Europa debe asumir la mayor parte de la carga en la seguridad de Ucrania frente a la agresión rusa

El régimen de Maduro amenazó con cárcel a todo extranjero que ingrese a Venezuela sin autorización: “Entra, pero no sale”

Gabriel Boric condenó la violencia en el partido Independiente-Universidad de Chile y pidió justicia para los agredidos

Posverdad vs propaganda tradicional: relatos, manipulación y la fragilidad del consenso en la sociedad contemporánea

TELESHOW
Sebastián Wainraich: “La muerte me

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”

#VivaElAmor con Sele Mosca y Rama Palomeque: “Le dije te amo y salí corriendo”

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini

El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero