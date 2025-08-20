Tendencias

Receta de budín de limón sin gluten, rápida y fácil

La preparación sencilla y adaptable convierte este delicioso plato en un aliado ideal para quienes no pueden consumir gluten, sin resignar su gran sabor

Guardar
El budín de limón sin
El budín de limón sin gluten esponjoso y aromático, ideal para compartir en cualquier momento del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El budín de limón tiene raíces muy populares en la pastelería de hogar, tanto en Argentina como en muchos otros países, y es perfecto para los meses cálidos gracias a su frescura. La versión sin gluten se viene imponiendo fuerte, utilizando harinas alternativas como premezcla sin TACC, almendra o arroz, sin perder la textura ni el sabor tradicional.

En su versión sin gluten, este budín se transforma en una opción ideal para quienes buscan disfrutar sin restricciones ni perder sabor. Puede acompañarse con glaseado simple de limón o azúcar impalpable, y va perfecto tanto para la merienda, el desayuno o como postre ligero. La clave es que en tan solo minutos tendrás como resultado una comida esponjosa, húmeda y cítrica para compartir con quien gustes.

Receta de budín de limón sin gluten

El budín de limón sin gluten comienza cuando mezclar huevos y azúcar hasta blanquear. Luego, sumar ralladura y jugo de limón para lograr ese toque cítrico inconfundible. Incorporar la materia grasa (aceite o manteca derretida) y, finalmente, añadir la premezcla sin gluten junto con polvo de hornear, hasta obtener una mezcla suave y pareja.

Llevar la preparación a un molde apenas aceitado y enharinado con premezcla, y hornear hasta que el budín se note dorado, húmedo y con aroma irresistible. Puede finalizarse con un glaseado de limón para sumar frescura y decoración a una obra de arte culinaria.

Tiempo de preparación

Este budín sin gluten se realiza en unos 45 minutos en total:

  • 10 minutos para mezclar ingredientes y preparar el molde.
  • 30 minutos para hornear el budín.
  • 5 minutos para glasear y dejar enfriar antes de desmoldar.

Ingredientes

  • 3 huevos.
  • 150 g de azúcar.
  • 200 g de premezcla sin gluten (puede ser comercial o casera).
  • 100 ml de aceite neutro (o 100 g de manteca derretida).
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten.
  • Ralladura de 1 limón.
  • Jugo de 1 limón.
  • 1 pizca de sal.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
  • Utilizar azúcar impalpable y jugo de limón extra para el glaseado (opcional).
Preparar este budín sin gluten
Preparar este budín sin gluten sólo demanda 45 minutos, incluyendo horneado y glaseado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de limón sin gluten, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Aceitar y enharinar con premezcla un molde de budín.
  2. Batir huevos y azúcar con batidor de mano o eléctrico hasta obtener mezcla espumosa.
  3. Agregar ralladura y jugo de limón, y mezclar para integrar.
  4. Agregar aceite en forma de hilo o manteca derretida, y seguir mezclando.
  5. Tamizar e incorporar la premezcla sin gluten, el polvo de hornear y la pizca de sal.
  6. Sumar la esencia de vainilla si se desea, y mezclar hasta que la preparación quede homogénea.
  7. Volcar la masa en el molde y llevar al horno.
  8. Hornear entre 30 y 35 minutos, o hasta que, al insertar un palillo, salga limpio.
  9. Dejar enfriar, desmoldar y, si se desea, glasear con mezcla de azúcar impalpable y jugo de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, el budín de limón sin gluten rinde aproximadamente 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de budín de limón sin gluten (sin el glaseado) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 220
  • Grasas: 10 g
  • Grasas saturadas: 2 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Azúcares: 13 g
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de limón sin gluten se puede conservar a temperatura ambiente, tapado o en recipiente hermético, hasta 3 días. En heladera, dura hasta 5 días, y también se puede freezar por 1 mes.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetasÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo evitar la aparición de garrapatas y pulgas del jardín

El cuidado regular del jardín reduce la presencia de parásitos que pueden afectar tanto a la familia como a las mascotas

Cómo evitar la aparición de

Los fósiles de un niño de hace 140.000 años revelan un posible híbrido humano y neandertal

Un equipo internacional analizó los huesos encontrados en la Cueva de Skhūl, en el Monte Carmelo, Israel. Los científicos estiman que la hibridación entre el Homo sapiens y el Neandertal habría ocurrido mucho antes de lo que sugerían las pruebas genéticas

Los fósiles de un niño

Cómo influye el horario de ingreso escolar en el rendimiento académico y la salud de los estudiantes, según los expertos

Los especialistas coinciden en que los horarios escolares alineados con el reloj biológico mejoran la atención y los resultados en el estudio. Cuáles son las alternativas que proponen y cómo puede influir el debate actual por el cambio del huso horario

Cómo influye el horario de

Tratamiento para el colesterol alto: qué son las estatinas y por qué despiertan polémica

El cardiólogo Alejandro Meretta advirtió en Infobae en Vivo sobre las falsas creencias vinculadas a una de las terapias más utilizadas para reducir el riesgo cardiovascular

Tratamiento para el colesterol alto:

La mala calidad del sueño puede duplicar el riesgo de Alzheimer en mayores de 60 años, según un estudio de Harvard

Diversas investigaciones subrayan la necesidad de mejorar la calidad del descanso en la población adulta para proteger la salud cerebral y prevenir enfermedades neurodegenerativas

La mala calidad del sueño
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo evitar la aparición de

Cómo evitar la aparición de garrapatas y pulgas del jardín

Los fósiles de un niño de hace 140.000 años revelan un posible híbrido humano y neandertal

Cayó el creador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1

Nico Marín, el fotógrafo argentino que viajará con Greta Thunberg en una misión humanitaria a la Franja de Gaza: “Es de las expediciones más duras de mi vida”

Dólar débil: la moneda de EEUU atraviesa su mayor depreciación en medio siglo

INFOBAE AMÉRICA
Magnicidio de Fernando Villavicencio: cuáles

Magnicidio de Fernando Villavicencio: cuáles fueron los testimonios clave para la investigación

Las escuelas públicas de El Salvador implementan las disposiciones de “orden y disciplina” de Bukele

Dólar débil: la moneda de EEUU atraviesa su mayor depreciación en medio siglo

Las deportaciones compulsivas de afganos exiliados en Irán causaron una nueva tragedia: 79 muertos tras un accidente de autobús

La polémica en torno a John Boyne generó la suspensión del Premio Polari de literatura LGBTQ+

TELESHOW
La defensa de Mauro Icardi

La defensa de Mauro Icardi contra Wanda Nara luego de quedar registrado como deudor alimentario

El desahogo de Gimena Accardi el día después del escándalo: “Necesitaba reírme”

El álbum de fotos de la China Suárez con su amigo Mancha La Torre por las calles de Turquía

Paula Chaves celebró los 15 años de Moro, el perro que le regaló Pedro Alfonso y que selló su historia de amor

Afirman que Lucía Celasco estaría iniciando un romance con un jugador de Boca: de quién se trata