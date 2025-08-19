Tendencias

El glamour de Rosalía: cómo su estilo romántico e innovador transforma la moda global

La artista española destaca por una identidad visual audaz que mezcla nostalgia y modernidad. Sus elecciones de vestuario la posicionan entre las referentes más influyentes

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

La influencia de Rosalía en la moda contemporánea se observa en la fusión de clasicismo y elementos modernos en su vestuario (REUTERS)

El estilo de Rosalía marcó no solo su carrera musical, sino también su influencia en la moda. Desde sus primeras apariciones, la artista española reconstruyó una identidad visual ultrafemenina que juega con códigos románticos y elementos vanguardistas.

En su más reciente etapa, esa apuesta por la moda se vuelve inseparable de su proceso creativo, acompañándola tanto en el estudio de grabación como en sus incursiones en la actuación, incluido su nuevo papel en la serie “Euphoria”.

El romanticismo reinventado en la imagen de Rosalía

Pocas figuras del pop internacional logran unificar de forma tan coherente la narrativa musical y la indumentaria como lo hace Rosalía. En cada aparición pública, la artista utiliza su vestuario como una extensión activa de su discurso: vestidos largos de tonos pastel, lazos delicados, corsés y detalles inspirados en siluetas clásicas se alternan con botas moteras y prendas de lujo contemporáneo.

El estilo romántico y ultrafemenino marca la identidad pública y creativa de Rosalía en cada etapa de su carrera (Instagram: @rosalia.vt)

En una reciente entrevista en Barcelona, Rosalía lució un vestido largo de cuadros azul, complementado por botas moteras de Dior, jugando así con la dualidad entre delicadeza y fuerza.

Los estilismos refuerzan ese imaginario donde lo romántico convive con un aire rebelde y moderno.

Su apuesta por el lazo, que aparece de manera recurrente en sesiones fotográficas y videoclips, acompaña largos rizos que caen sobre los hombros, evocando un clasicismo nostálgico recontextualizado en pleno 2025.

Rosalía se reconoce a sí misma como un “moodboard en carne y hueso”, declarando que la creatividad para ella es una actividad de tiempo completo. De este modo, el vestuario se vuelve una declaración de intenciones tanto dentro como fuera del escenario, unificando arte y vida cotidiana.

Las prendas de firmas como Dior, Zimmermann y Miu Miu destacan en las recientes apariciones de Rosalía (Instagram: @rosalia.vt)

De la pasarela al estudio y la pantalla

El carácter multifacético del estilo de Rosalía se plasma tanto en sus actuaciones musicales como en sus nuevas aventuras actorales. En la última gira mundial de “Motomami”, la artista integró recursos visuales como cámaras y drones en escena, aportando un relato fragmentado y tecnológico que dialoga directamente con la moda como performance.

La influencia de la cultura visual contemporánea y las redes sociales, especialmente TikTok, impulsa la construcción de una identidad pública plural y cambiante.

En su salto a la actuación, la moda sigue acompañando a Rosalía: la elección de estilismos exclusivos para sus rodajes en “Euphoria” y su paso por la película “Dolor y Gloria” de Pedro Almodóvar refuerzan su imagen de musa moderna.

El lazo como accesorio recurrente refuerza la dualidad entre delicadeza y fuerza en la imagen de Rosalía (Instagram: @rosalia.vt)

En ambos espacios, la artista se vale de prendas que subrayan su carácter romántico sin dejar de lado detalles arriesgados o referencias a la cultura motociclista, herencia directa de la inspiración materna y de etapas previas como “Motomami”.

Estos códigos estéticos no solo la diferencian en la industria, sino que alimentan a su vez las tendencias globales: gestos como regalar ramos de flores con cigarrillos en cumpleaños de celebridades desencadenaron microtendencias, mostrando la naturalidad con la que Rosalía convierte la moda en fenómeno cultural.

La moda como extensión de su proceso creativo

Rosalía declara abiertamente que no puede limitar su expresión artística a la música. En su día a día, mezcla prendas de inspiración clásica, como corsés y vestidos, con looks más utilitarios y piezas customizadas.

Su atención por el detalle y la simbología de cada accesorio reflejan una postura consciente frente a la moda como discurso.

Los looks de Rosalía en la serie Euphoria continúan la narrativa visual que la distingue en la música y la actuación (Instagram: @rosalia.vt)

El ultrafeminismo que reivindica en sus álbumes se traslada a la elección de telas, siluetas y colores, enfatizando una visión de la mujer poderosa y versátil.

El look romántico no surge solo como reacción estética, sino como parte de un método creativo más amplio, donde la recolección de historias y objetos se traduce tanto en letras como en conjuntos visuales.

En cada etapa, Rosalía se reinventa, manteniendo siempre ese equilibrio entre tradición y contemporaneidad que le permite dialogar con referentes del flamenco, la cultura pop global e iconos como Björk o Kate Bush.

