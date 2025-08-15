Tendencias

Receta de pasta con camarones, rápida y fácil

Ideal para una cena especial o para deleitarse cualquier día de la semana, este plato combina la suavidad de la pasta al dente con la frescura del mar y un toque de limón y ajo, logrando un plato lleno de sabor, simple de preparar

Por Nicolás Sturtz

Guardar
Este plato, de raíces mediterráneas,
Este plato, de raíces mediterráneas, se popularizó en la costa argentina y es ideal para sorprender invitados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasta con camarones es un plato que transforma cualquier comida en una experiencia especial. Imaginate una tarde de verano en la costa argentina, con el aroma a ajo y perejil mezclándose en el aire, y una fuente de pasta caliente acompañada de jugosos camarones recién salteados. Este plato, además de ser sofisticado, se prepara rápido y tiene esa capacidad mágica de impresionar sin necesidad de técnicas complicadas ni ingredientes exóticos.

La pasta con camarones tiene sus raíces en la gastronomía mediterránea, especialmente en la cocina italiana y española, donde los frutos de mar ocupan un lugar de privilegio. En Argentina, se popularizó en las regiones costeras pero ganó adeptos en todo el país gracias a la disponibilidad de camarones patagónicos. Es una receta versátil, perfecta tanto para una comida familiar como para agasajar invitados. Puede llevarse al siguiente nivel agregando un toque de tomates secos, un chorrito de vino blanco o incluso chile para un perfil más picante.

Receta de pasta con camarones

La receta básica comienza cocinando la pasta al dente, mientras se saltean los camarones en una sartén con aceite de oliva, ajo picado y, opcionalmente, un poco de ají molido. Se pueden incorporar ingredientes para enriquecer el sabor, como vino blanco, tomates cherry, ralladura de limón o perejil fresco. Finalmente, se mezcla todo y se sirve bien caliente, idealmente acompañada de pan crujiente o una ensalada fresca.

El uso de camarones frescos
El uso de camarones frescos y pasta al dente garantiza un resultado sabroso y sofisticado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este plato se distingue por su rapidez de preparación y su capacidad de absorber los aromas del mar en la salsa ligera. Es fundamental usar camarones frescos o de buena calidad para potenciar el resultado final y combinar con la pasta elegida: linguini, tagliatelle o spaghettis quedan perfectos.

Tiempo de preparación

Preparar esta receta de pasta con camarones lleva un total de aproximadamente 30 minutos:

  • 10 minutos para preparar todos los ingredientes (pelar y limpiar los camarones, picar ajo y perejil).
  • 10 minutos para cocer la pasta.
  • 10 minutos para saltear los camarones y finalizar la salsa.

Ingredientes

  • 400 g de pasta seca (linguini, tallarines o spaghettis)
  • 350 g de camarones limpios y pelados
  • 2 dientes de ajo picados
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 120 ml de vino blanco seco (opcional)
  • 150 g de tomates cherry (opcional)
  • 1 puñado de perejil fresco picado
  • Ralladura de 1 limón
  • Sal y pimienta a gusto
  • Ají molido o chile en escamas (opcional)
La receta admite variantes como
La receta admite variantes como tomates secos, vino blanco o chile para personalizar el sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pasta con camarones, paso a paso

  1. Poner a hervir una olla grande con abundante agua salada y cocinar la pasta según las instrucciones del paquete hasta que esté al dente.
  2. Mientras tanto, calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Agregar el ajo picado y, si se desea, una pizca de ají molido.
  3. Incorporar los camarones y saltear durante 2-3 minutos hasta que tomen un tono rosado (no sobrecocinar).
  4. Si se decide usar vino blanco, agregarlo en este momento y dejar evaporar el alcohol durante 2 minutos. Añadir los tomates cherry cortados por la mitad y cocinar 2 minutos más (opcional).
  5. Escurrir la pasta, reservando una taza del agua de cocción.
  6. Mezclar la pasta con los camarones en la sartén, sumar ralladura de limón y parte del agua de cocción para ayudar a unir la salsa. Revolver bien.
  7. Ajustar sal y pimienta, agregar perejil fresco picado y servir inmediatamente. Añadir más limón o aceite a gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta cantidad de ingredientes, la receta rinde aproximadamente 4 porciones generosas.

La pasta con camarones se
La pasta con camarones se puede conservar en la heladera hasta dos días en recipiente hermético (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de esta pasta con camarones contiene aproximadamente:

  • Calorías: 410
  • Grasas: 11 g
  • Grasas saturadas: 1.5 g
  • Carbohidratos: 55 g
  • Azúcares: 3 g
  • Proteínas: 24 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La pasta con camarones se puede conservar en la heladera hasta 2 días, siempre cubierta en un recipiente hermético. Es recomendable recalentar suavemente para evitar que los camarones se resequen.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasplatos principalesPastasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Jennifer Lawrence reinventa el estilo boho chic: géneros sofisticados, maxifaldas y accesorios vintage

La actriz incorpora vestidos, kimonos, estampados florales y detalles cool en sus outfits. Adapta sus looks para la alfombra roja o el streetwear

Jennifer Lawrence reinventa el estilo

El poder de la repetición: ver varias veces una imagen falsa puede engañar al cerebro

Estudios recientes muestran que la reiteración visual, incluso de contenidos artificiales, alimenta la confianza en su veracidad y plantea un reto central ante la viralización de imágenes manipuladas en entornos digitales

El poder de la repetición:

Cuáles son las 10 amenazas que ponen en riesgo la conservación de la Antártida

Un informe elaborado por expertos de 140 países hizo un llamado de atención para que se fortalezca la protección de la región polar

Cuáles son las 10 amenazas

Muerte súbita en Argentina: cuáles son las claves para prevenirla

Más de 40 mil personas pierden la vida de forma inesperada cada año por cuadros cardíacos graves en el país. Conocer los desencadenantes, promover el entrenamiento en reanimación y contar con tecnología adecuada pueden marcar la diferencia

Muerte súbita en Argentina: cuáles

Dividir el día en capítulos: el secreto para transformar la productividad y el bienestar cotidiano

Adoptar herramientas como la técnica Pomodoro y el bloqueo de tiempo, recomienda Psychology Today, permite adaptar las rutinas a los ciclos de energía y convertir tareas cotidianas en oportunidades de desarrollo personal

Dividir el día en capítulos:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sin VTV: quiénes son los

Sin VTV: quiénes son los automovilistas que no tienen que hacer la revisión y quiénes la pueden hacer gratis en CABA

El sindicato de los empleados bancarios acordó un aumento que llevará el sueldo inicial a casi 2 millones de pesos

La comisión de Salud de Diputados confirmó que ya fue retirado todo el fentanilo contaminado: “Hoy no hay ninguna ampolla en terapia intensiva”

Jennifer Lawrence reinventa el estilo boho chic: géneros sofisticados, maxifaldas y accesorios vintage

Córdoba: una operadora del 911 le salvó la vida a un bebé de seis meses que se ahogó con jarabe

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador: el Gobierno retiró el

Ecuador: el Gobierno retiró el pedido de aplazamiento de la audiencia ante la Corte Constitucional

Desde un refugio en el bosque, Evo Morales dirige una campaña fantasma

El Gobierno de EEUU analiza adquirir una participación en Intel según una agencia internacional

Nueva ola de arrestos en Turquía: el gobierno detuvo a 44 opositores, entre ellos el alcalde de uno de los distritos de Estambul

Cuáles son las 10 amenazas que ponen en riesgo la conservación de la Antártida

TELESHOW
Sofía Calzetti celebró en Grecia

Sofía Calzetti celebró en Grecia su primer cumpleaños como mamá: paseo en yate, mar turquesa y la alegría de su hija

Peter Lanzani recordó la noche que pasó en prisión en Ushuaia: “Se les había escapado un chorro”

Benjamín Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo Amancio: temática de Spider-Man, trucos de magia y muchas risas

La semana de Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez: una ruptura, una reconciliación fallida y una amistad a prueba

Mauro Icardi y la China Suárez a puro romanticismo en su nueva casa de Estambul: “Qué lindo amanecer con vos”