Receta de pasta con camarones, rápida y fácil

Este plato, de raíces mediterráneas, se popularizó en la costa argentina y es ideal para sorprender invitados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasta con camarones es un plato que transforma cualquier comida en una experiencia especial. Imaginate una tarde de verano en la costa argentina, con el aroma a ajo y perejil mezclándose en el aire, y una fuente de pasta caliente acompañada de jugosos camarones recién salteados. Este plato, además de ser sofisticado, se prepara rápido y tiene esa capacidad mágica de impresionar sin necesidad de técnicas complicadas ni ingredientes exóticos.

La pasta con camarones tiene sus raíces en la gastronomía mediterránea, especialmente en la cocina italiana y española, donde los frutos de mar ocupan un lugar de privilegio. En Argentina, se popularizó en las regiones costeras pero ganó adeptos en todo el país gracias a la disponibilidad de camarones patagónicos. Es una receta versátil, perfecta tanto para una comida familiar como para agasajar invitados. Puede llevarse al siguiente nivel agregando un toque de tomates secos, un chorrito de vino blanco o incluso chile para un perfil más picante.

Receta de pasta con camarones

La receta básica comienza cocinando la pasta al dente, mientras se saltean los camarones en una sartén con aceite de oliva, ajo picado y, opcionalmente, un poco de ají molido. Se pueden incorporar ingredientes para enriquecer el sabor, como vino blanco, tomates cherry, ralladura de limón o perejil fresco. Finalmente, se mezcla todo y se sirve bien caliente, idealmente acompañada de pan crujiente o una ensalada fresca.

El uso de camarones frescos y pasta al dente garantiza un resultado sabroso y sofisticado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este plato se distingue por su rapidez de preparación y su capacidad de absorber los aromas del mar en la salsa ligera. Es fundamental usar camarones frescos o de buena calidad para potenciar el resultado final y combinar con la pasta elegida: linguini, tagliatelle o spaghettis quedan perfectos.

Tiempo de preparación

Preparar esta receta de pasta con camarones lleva un total de aproximadamente 30 minutos:

10 minutos para preparar todos los ingredientes (pelar y limpiar los camarones, picar ajo y perejil).

10 minutos para cocer la pasta.

10 minutos para saltear los camarones y finalizar la salsa.

Ingredientes

400 g de pasta seca (linguini, tallarines o spaghettis)

350 g de camarones limpios y pelados

2 dientes de ajo picados

3 cucharadas de aceite de oliva

120 ml de vino blanco seco (opcional)

150 g de tomates cherry (opcional)

1 puñado de perejil fresco picado

Ralladura de 1 limón

Sal y pimienta a gusto

Ají molido o chile en escamas (opcional)

La receta admite variantes como tomates secos, vino blanco o chile para personalizar el sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pasta con camarones, paso a paso

Poner a hervir una olla grande con abundante agua salada y cocinar la pasta según las instrucciones del paquete hasta que esté al dente. Mientras tanto, calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Agregar el ajo picado y, si se desea, una pizca de ají molido. Incorporar los camarones y saltear durante 2-3 minutos hasta que tomen un tono rosado (no sobrecocinar). Si se decide usar vino blanco, agregarlo en este momento y dejar evaporar el alcohol durante 2 minutos. Añadir los tomates cherry cortados por la mitad y cocinar 2 minutos más (opcional). Escurrir la pasta, reservando una taza del agua de cocción. Mezclar la pasta con los camarones en la sartén, sumar ralladura de limón y parte del agua de cocción para ayudar a unir la salsa. Revolver bien. Ajustar sal y pimienta, agregar perejil fresco picado y servir inmediatamente. Añadir más limón o aceite a gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con esta cantidad de ingredientes, la receta rinde aproximadamente 4 porciones generosas.

La pasta con camarones se puede conservar en la heladera hasta dos días en recipiente hermético (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de esta pasta con camarones contiene aproximadamente:

Calorías: 410

Grasas: 11 g

Grasas saturadas: 1.5 g

Carbohidratos: 55 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 24 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La pasta con camarones se puede conservar en la heladera hasta 2 días, siempre cubierta en un recipiente hermético. Es recomendable recalentar suavemente para evitar que los camarones se resequen.