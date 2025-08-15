Tendencias

El plan de entrenamiento y nutrición detrás de la transformación de David Corenswet en Superman

El nuevo intérprete del superhéroe se sometió a un plan de alimentación estructurado y a entrenamientos diseñados para aumentar masa muscular. Los detalles

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
El protagonista de Superman: Legacy
El protagonista de Superman: Legacy adoptó un calendario de comidas ricas en proteínas y una rutina de fuerza para alcanzar la musculatura del universo DC

Convertirse en el nuevo Superman implica mucho más que lucir el icónico traje azul y rojo.

David Corenswet, encargado de dar vida a Clark Kent en la nueva película Superman: Legacy, emprendió una transformación física extensa que buscó responder a las exigencias del universo DC y al legado dejado por Henry Cavill. El compromiso con el personaje llevó al actor estadounidense, conocido hasta entonces por trabajos en series como The Politician y Hollywood, a modificar drásticamente su rutina diaria.

Desde su anuncio oficial como protagonista, el objetivo fue claro: lograr un físico imponente y musculoso apto para los estándares de un superhéroe. Corenswet reconoció públicamente que su complexión era naturalmente delgada.

Esa condición elevó el desafío inicial, según expresó a GQ su entrenador Paolo Mascitti—quien destacó: “David había estado entrenando intensamente antes de conocerle, pero es un tipo muy delgado por naturaleza. Mide 1,90 m, pero queríamos darle más volumen. Ha pasado de 90 kg a 108 kg”. El actor sistematizó su proceso físico, priorizando la constancia y un plan alimentario exigente que le permitiera aumentar masa muscular más rápidamente de lo convencional.

Para dar vida a Clark
Para dar vida a Clark Kent, el nuevo rostro del superhéroe implementó cambios drásticos en su régimen alimenticio y plan de ejercicios

La expectativa no solo se basaba en alcanzar un nuevo estándar físico, sino también en superar el antecedente de Henry Cavill, condecorado por los seguidores del cómic como una de las versiones más robustas del superhéroe. La primera aparición oficial de Corenswet con el traje puso en evidencia los resultados: una figura musculosa que responde a los estándares del personaje ficticio más poderoso del panteón DC.

Plan de entrenamiento específico seguido por Corenswet

El diseño de la rutina de entrenamiento recayó sobre Paolo Mascitti, quien ya había transformado a otros actores para franquicias de acción. La estrategia adoptó el modelo clásico de tres días: empuje, tracción y piernas, combinado con una lógica de progresión en repeticiones y pesos.

Mascitti detalló: “Nos centramos en momentos como presses, pull ups, pull downs, rows. Cambiamos un poco con el tiempo, pero mantuvimos el enfoque en la sobrecarga progresiva para fomentar el crecimiento muscular, llevando la cuenta de las repeticiones y el peso e intentando avanzar cada semana”.

David Corenswet en una escena
David Corenswet en una escena de "Superman". (Warner Bros. Pictures vía AP)

La frecuencia y la duración de los entrenamientos también resultaron significativas. Las sesiones, según Mascitti, no exigieron presencia diaria en el gimnasio, pero sí una dedicación intensiva: “Solo tenemos tres o cuatro sesiones a la semana, pero sigue entrenando dos horas al día”.

La metodología priorizó también el dominio técnico de los ejercicios, evitando innovaciones innecesarias: “Un montón de entrenadores buscan lo nuevo y espectacular, pero no se trata de los movimientos llamativos, sino de dominar el ejercicio, enfocarse en el rango de movimiento completo, dominar la fase negativa, estirar e intentar progresar en el peso y las repeticiones”.

En cuanto a preferencias personales, Mascitti señaló que, aunque Corenswet se desempeñó bien con las sentadillas, no encontró el mismo entusiasmo en las estocadas, describiéndolas como su “criptonita” dentro del gimnasio: “No es el mayor fan de ellas, pero las hace. Se le dan muy bien las sentadillas, pero no disfruta con las estocadas”.

Superar el legado de la
Superar el legado de la versión anterior implicó sesiones exigentes en el gimnasio y una dieta basada en el alto consumo calórico

Estrategia nutricional y dieta para el aumento de masa muscular

El aumento de masa muscular necesitó un plan alimentario que estuviera a la altura de la demanda física. Corenswet debió modificar por completo su esquema calórico habitual. Así lo describió a E! News:

“Proteína en cada comida. Cinco veces al día. 250 gramos de proteína al día. Y después, suficientes carbohidratos y grasas junto a eso para subir de peso al ritmo más rápido que sea razonable, que son unas dos libras por semana. Mantuve eso durante cuatro meses. Y llegué a un máximo de 108 kilogramos”. El recuento diario se movía entre 4.500 y 6.000 calorías, de acuerdo a la fase del proceso de transformación.

El entrenador Paolo Mascitti validó la importancia del superávit calórico. Sobre la alimentación del actor, puntualizó: “Tomaba unas 6.000 calorías al día y su dieta era estricta, pero no tanto como me hubiera gustado. Le preguntaba por su dieta y ¡comía cereales! Me preguntaba: ‘¿Qué tienen de malo los cereales?’ Pero por eso es el Superman perfecto, tiene una expectativa realista de sí mismo y del papel”.

El héroe de Metrópolis preparó
El héroe de Metrópolis preparó su cuerpo durante meses previos al rodaje con apoyo profesional en nutrición y acondicionamiento físico (DC Studios)

La transformación, basada en un ciclo de entrenamiento exigente junto a una dieta ajustada, dio como resultado cambios evidentes sobre el físico de David Corenswet. Él mismo lo sintetizó: “Seguí un régimen muy sencillo de levantar cosas pesadas y comer muchas calorías. Y dormir tanto como podía”. La consecuencia fue un incremento total de 18 kilos, con una progresión semanal de aproximadamente 0,91 kilogramos, sostenida durante cuatro meses.

El salto físico se hizo visible desde las primeras pruebas de vestuario. Las apariciones recientes del actor evidencian la construcción muscular lograda, destacando hombros y trapecios más robustos y una presencia corporal que coincide con la imagen clásica de Superman.

Temas Relacionados

David CorenswetSupermanSuperman: LegacyUniverso DC

Últimas Noticias

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso, rápida y fácil

Crujientes por fuera y con un centro de queso fundido, este plato combina sabor y textura en una receta sencilla, ideal para servir como entrada, picada o acompañamiento en cualquier reunión

Receta de bolitas de calabaza

Cómo los juegos de mesa modernos explican la economía y las relaciones sociales

Lejos de ser solo entretenimiento, estos tableros contemporáneos se transformaron en espacios que ponen a prueba habilidades como negociación, cooperación y planificación

Cómo los juegos de mesa

Zarigüeya bebé “secuestrada” por un gato busca refugio en el cajón de una mesa de noche

Presuntamente transportada a la casa por un felino, la rápida intervención de las autoridades garantizó la seguridad y readaptación del marsupial

Zarigüeya bebé “secuestrada” por un

Carré: un corte de cabello versátil y rejuvenecedor, ideal para los rostros redondos

Regresa a la tendencia un tipo de corte que se destaca por su versatilidad, elegancia y modernidad

Carré: un corte de cabello

La conmovedora lucha de una cachorra por sobrevivir y su dura batalla contra el tétanos

La canina deberá someterse a una cirugía crucial que incluye la amputación de una pata, un procedimiento imprescindible para salvar su vida

La conmovedora lucha de una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras las negociaciones frustradas con

Tras las negociaciones frustradas con LLA y la interna en la UCR, Rodrigo de Loredo no será candidato por Córdoba

Chocaron una camioneta y un camión en Córdoba: un muerto y dos heridos

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso, rápida y fácil

Polémica en Tucumán por enfrentamientos entre repartidores y la Policía: siete detenidos y agentes heridos

Cuántos minutos de actividad física son ideales para potenciar la concentración de los niños

INFOBAE AMÉRICA
Receta de bolitas de calabaza

Receta de bolitas de calabaza rellenas de queso, rápida y fácil

Estados Unidos canceló los visados de la esposa e hija del ministro de Salud de Brasil

Un juez federal de Estados Unidos anula restricciones a libros cuestionados en escuelas

El historial de las reuniones entre Vladimir Putin y los presidentes de Estados Unidos

El trauma de la infancia en Gaza

TELESHOW
El sentido mensaje de Nico

El sentido mensaje de Nico Vázquez al regresar al teatro luego de su lesión: “Me siento bendecido por cada aplauso”

El contrapunto entre Guillermo Francella y Pablo Echarri sobre el cine argentino y la cultura

El paradisíaco destino que eligieron Alejandro Fantino y Coni Mosqueira para sus vacaciones en familia: el álbum de fotos

Soledad compartió emotivos recuerdos por el cumpleaños de su hermana Natalia Pastorutti: “Siempre juntas”

Los nominados a los Premios Hugo 2025: La Sirenita, La revista del Cervantes y Despertar de Primavera, las más nominadas