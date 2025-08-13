Tendencias

La nueva fragancia de Ricky Sarkany: Why Not Desire, el aroma del deseo

Rodeado de sus seres queridos y reconocidas celebridades, el diseñador y empresario presentó “Why Not Desire”, una fragancia que se suma a la línea Why Not e invita a las mujeres a seguir el ritmo de su deseo

Guardar
Lanzamiento De La Nueva Fragancia De Ricky Sarkany Why Not Desire

El espacio COSTA7070, ubicado en la Costanera de Buenos Aires, fue escenario de un evento que dio a conocer la más reciente innovación en fragancias en la Argentina. Celebridades del mundo de los medios, el deporte y la música formaron parte de una experiencia sensorial en lo que fue el lanzamiento de Why Not Desire, perteneciente a la familia Why Not de Sarkany.

“Seguí el ritmo de tu deseo”. Con este mensaje, el perfume se dirige a mujeres seguras y decididas. Les ofrece una oportunidad para destacarse y seducir, así como una auténtica tentación en cada aplicación.

“Que el perfume se llame Why Not Desire” no es una casualidad. Why Not? ¿Por qué no? Es una pregunta que nos hacemos diariamente y que solamente vamos a saber la respuesta si lo probamos. Solo sabremos si el camino es incorrecto, haciéndolo”, dice Ricky Sarkany, y agrega: “Todos somos protagonistas de nuestra vida, de nuestro destino, de nuestro futuro”.

Ricky Sarkany presentó en Buenos
Ricky Sarkany presentó en Buenos Aires su nueva fragancia “Why Not Desire”, acompañado por familiares, amigos y celebridades (Matías Arbotto)

Why Not Desire llega tras el éxito que mostró Why Not Excess en 2024. Su crecimiento y aceptación en el mercado motivó a la marca a continuar ampliando esta familia en conjunto con Cdimex S.A., una empresa argentina que desarrolla los productos de belleza de reconocidas firmas nacionales.

Para esta compañía, el reciente lanzamiento consolida su liderazgo y proyecta su visión como referente indiscutido en el universo de las fragancias. Además, se alinea con su objetivo de seguir marcando el ritmo en el segmento de perfumes semiselectivos, fortaleciendo su alianza con socios estratégicos de la talla de Sarkany.

Why Not Desire, la nueva
Why Not Desire, la nueva fragancia de Sarkany que se une a la línea Why Not (Matías Arbotto)

Trabajar con Ricky es trabajar con pasión, innovación y profesionalismo; el ADN de ambas compañías que genera una sinergia muy familiar”, manifestó Giuliana Cortassa, subdirectora de Brand Marketing & Content de Cdimex S.A.

Why Not Desire: un aroma floral, intenso y con toque frutados

Con el objetivo de invitar a explorar el deseo, la fragancia se destaca por su estructura de ámbar floral. En la salida, la primera sensación sorprende por la presencia de cherry y pimienta rosa, elementos que imprimen un carácter frutal y picante a la vez.

Más hacia el corazón del perfume, el heliotropo y la vainilla negra aportan una dulce sensualidad y un dejo misterioso. El fondo, en tanto, revela el cálido abrazo de la haba tonka y el velvet wood, logrando una presencia persistente, ideal para quienes buscan dejar una huella.

Ricky Sarkany disfrutó del lanzamiento
Ricky Sarkany disfrutó del lanzamiento junto a su hija Clara y Rusherking (Matías Arbotto)

Con la llegada de Desire, la familia Why Not ahora quedó compuesta por las versiones Uno, Dos y Excess. “Ninguna marca llega a su punto máximo si no tiene una fragancia que la personifique”, señaló el reconocido diseñador.

Hoy, el universo de la perfumería se ha convertido en una parte fundamental de su identidad. Por eso, busca trasladar el éxito y la sofisticación de sus icónicos zapatos a fragancias que transmitan la misma esencia: “Cuando pasa una persona, debe dejar ese aroma que haga que la gente diga ‘ese es Sarkany’”.

Why Not Desire ofrece aromas
Why Not Desire ofrece aromas exclusivos y florales (Matías Arbotto)

Celebridades se reunieron en una noche al ritmo del deseo

La campaña de lanzamiento de Why Not Desire toma inspiración directa de la energía de la noche, el escenario en el que muchas personas se sienten más libres para mostrar su individualidad. Eso se vio reflejado en un evento de presentación que reunió a diversas celebridades: desde músicos como Rusherking hasta figuras del deporte como Maxi Rodríguez o referentes de los medios como Daniel Hadad, fundador de Infobae.

Con una sonrisa y entusiasmado por este nuevo capítulo de su firma, Sarkany reveló sus sensaciones en una jornada inolvidable: “Estoy feliz porque es el momento en que me vuelvo a encontrar con mucha gente querida. Saber que muchos de ellos dejaron sus ocupaciones u otros compromisos me demuestra que son los amigos de verdad”.

Maxi Rodríguez y Daniel Hadad
Maxi Rodríguez y Daniel Hadad fueron algunas de las celebridades que estuvieron junto a Ricky Sarkany en el lanzamiento de Why Not Desire (Matías Arbotto)

Por supuesto, el diseñador y empresario también estuvo acompañado por su esposa Graciela y sus hijas Clara y Josefina. Asimismo, estuvieron más figuras como Agustina Casanova, RusherKing, Violeta Urtizberea y Coty Romero, entre otras.

Todos ellos vivieron una jornada distendida en la que disfrutaron de un cóctel y de la música de la DJ Maiti Merlino y FFINA. En un espacio donde el protagonista fue el deseo, aspecto que identifica a Why Not Desire, el mundo de la perfumería le dio la bienvenida a uno de los productos que promete convertirse en el preferido de muchas mujeres.

Para conocer el catálogo completo de la línea Why Not, y su nuevo perfume, hacer clic aquí.

