Why Not Desire: la nueva fragancia de Ricky Sarkany que celebra el deseo femenino
Se lanzó ayer en Buenos Aires el nuevo perfume, que se suma a la línea Why Not y promete un universo sensorial de autoafirmación, pasión y elegancia, dirigido a mujeres que buscan dejar huella y celebrar la autenticidad
08 Ago, 2025 10:24 p.m. EST
El concepto de la fragancia toma fuerza desde su sentido etimológico: “La palabra “Desire”, el deseo, es algo que está ligado a la pasión. Uno nunca tiene que dejar de desear, nunca tiene que ser conformista
Ricky Sarkany junto a una de sus hijas y el cantante Rusherking
Ricky Sarkany junto a sus hijas Josefina y Clara en la presentación de su nueva fragancia
Ricky Sarkany junto a Clara, Josefina y Graciela, su familia
Why Not Desire es un perfume ámbar floral que amplía la reconocida colección Why Not de la marca
Luli Salazar en la presentación de Why Not Desire
El producto estará disponible desde el 8 de agosto de 2025 en tiendas físicas y a través de la plataforma online de Sarkany
Agustina Casanova y su esposo, junto a Ricky. El nuevo perfume está orientado a mujeres que entienden el deseo y la autenticidad como parte de su identidad
Why Not Desire representa una propuesta exclusiva y accesible dentro del segmento femenino de la perfumería
El lanzamiento refuerza la estrategia de expansión de Sarkany en el universo de la belleza y la perfumería
La fragancia se inspira en la energía de la noche y busca transmitir seguridad y determinación femenina
Why Not Desire invita a experimentar el deseo como impulso personal y forma de autoafirmación
La campaña destaca la importancia de dejar huella y avanzar con decisión en la vida cotidiana
El perfume combina fuerza, sensualidad y un carácter femenino en su mensaje y presentación
La composición olfativa incluye notas iniciales de cherry y pimienta rosa
El corazón de la fragancia se forma con heliotropo y vainilla negra, aportando calidez y profundidad
La base se sostiene en una mezcla de haba tonka y velvet wood, generando un acabado cálido y adictivo
El aroma busca despertar el deseo desde el primer contacto y acompañar durante toda la jornada
Ricky Sarkany plantea que el nombre Why Not Desire responde a una invitación constante a la acción y la autoexploración
El diseñador resalta el protagonismo individual y el rechazo al conformismo como valores centrales del perfume
La fusión de los conceptos Why Not y Desire transmite una consigna de superación constante
Martina Sinisi junto a Ricky Sarkany
Sarkany refuerza su compromiso con la innovación y la identidad propia en la perfumería de nicho
Why Not Desire se integra al portafolio de la firma, consolidando su vínculo con mujeres de espíritu contemporáneo
El evento de lanzamiento reunió a referentes del mundo de la moda y la belleza en una exclusiva celebración en Buenos Aires
Why Not Desire se suma a una línea de perfumes que apuesta por la individualidad y la expresión personal
El diseño del frasco refleja una estética moderna, alineada con los valores de la marca Sarkany
La elección de ingredientes destaca una combinación sofisticada y distintiva para el segmento femenino