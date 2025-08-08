Cuándo el síndrome del impostor puede ser una señal de crecimiento personal, según un experto de Harvard

Arthur C. Brooks explica que El síndrome del impostor puede convertirse en una oportunidad de crecimiento personal si se gestiona adecuadamente

Sentirse incapaz ante un nuevo reto, dudar de la propia valía o temer ser descubierto como un fraude son sensaciones que atraviesan a personas de todos los ámbitos, desde la ciencia hasta el arte. Este fenómeno, conocido como síndrome del impostor, fue analizado por expertos como Arthur C. Brooks, catedrático de Harvard, quien sostiene que puede convertirse en una señal de desarrollo personal si se gestiona adecuadamente.

El síndrome del impostor fue definido por primera vez en 1978 por las psicólogas Pauline Rose Clance y Suzanne Imes, quienes publicaron un artículo en la revista Psychotherapy: Theory, Research and Practice. Aunque su investigación se centró inicialmente en mujeres de alto rendimiento, estudios posteriores demostraron que este fenómeno afecta a todos los géneros y grupos demográficos.

Actualmente, puede experimentarlo cualquier persona, sin importar su edad o profesión. Como resalta Brooks en su columna en The Atlantic, suele presentarse con mayor frecuencia entre adultos jóvenes y en contextos donde la confianza de los demás resulta esencial. Según National Geographic, la experiencia de figuras públicas ilustra la universalidad del síndrome: Albert Einstein llegó a temer ser un “involuntario estafador” y Natalie Portman confesó sentirse como un fraude en su carrera.

Reconocer la autocrítica como señal de autenticidad permite convertir la inseguridad en motor de superación personal (Imagen ilustrativa Infobae)

En la era digital, el fenómeno se identificó: las redes sociales posibilitan mostrar únicamente los aspectos positivos y ocultar las dificultades. Según Brooks, esto puede generar la impresión de fracaso o impostura constante al comparar los propios logros con los de los demás.

Prevalencia y consecuencias del síndrome del impostor

Si bien el síndrome del impostor puede afectar a cualquier persona, Brooks destaca su alta prevalencia en profesiones técnicas y exigentes. Un ejemplo es el ámbito médico, donde una encuesta en 2021 reveló que más de tres cuartas partes de los residentes quirúrgicos experimentaron sentimientos de impostura intensos.

El fenómeno también puede surgir en la vida familiar, cuando padres sienten la presión de cumplir con la confianza que sus hijos depositan en ellos. National Geographic enfatiza que el reto consiste en impedir que el síndrome paralice. Incluso, destaca que, en ocasiones, permite un mejor desempeño en determinadas tareas.

La exposición en redes sociales intensifica la percepción de impostura al comparar logros propios con los de los demás (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una gestión inadecuada puede derivar en consecuencias negativas. Brooks advierte que, si el síndrome causa parálisis, puede limitar el aprendizaje, reducir la satisfacción laboral y provocar agotamiento. El autodesprecio constante puede desembocar en depresión y ansiedad.

“Si te dices a ti mismo que eres solo un impostor, te sentirás impulsado a mejorar. Pero este método puede tener un alto costo psicológico, posiblemente provocando depresión y ansiedad”, explicó el experto en declaraciones citadas por National Geographic.

Estrategias para afrontar el síndrome del impostor

Brooks propone tres estrategias para transformar el síndrome del impostor en un recurso para el crecimiento personal:

Practicar la autocompasión y construir redes de apoyo social son claves para superar el síndrome del impostor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Practicar la autocompasión : hablarse a uno mismo con amabilidad es fundamental para evitar el autodesprecio. “No eres un incompetente; eres una persona que está intentando aprender y mejorar”, señala Brooks.

Llevar un registro de logros propios : mantener una lista de avances y revisarla regularmente permite contar con un indicador objetivo del progreso, contrarrestando la tendencia a minimizar los éxitos personales.

Construir apoyo social: buscar compañía y compartir experiencias con quienes atraviesan situaciones similares aporta seguridad y perspectiva. Espacios como Lean In, impulsado por una exdirectiva de Meta, o el programa Forum para jóvenes directores ejecutivos, son ejemplos de redes de apoyo recomendadas por Brooks.

National Geographic concluye que estas estrategias no solo mitigan los efectos negativos, sino que pueden convertir el síndrome del impostor en un motor de superación. Reconocer que la preocupación por no estar a la altura es señal de autenticidad y deseo de evolución resulta clave.

Así, quienes cuestionan su propio desempeño suelen ser los más comprometidos con el crecimiento y el aprendizaje, mientras que la verdadera impostura se manifiesta en la ausencia total de autocrítica.