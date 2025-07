Cuánto tiempo se tiene para causar una buena impresión según la psicología

Las primeras impresiones se basan en procesos automáticos y son difíciles de revertir, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En apenas una fracción de segundo, el cerebro humano determina si una persona resulta confiable, interesante o digna de atención.

Diversos estudios en neurociencia confirman que la primera impresión no solo surge de manera automática, sino que además tiene un impacto duradero y, a menudo, difícil de revertir.

La importancia de la primera impresión: perspectiva científica

Las primeras impresiones tienen una base biológica demostrada. Investigaciones lideradas por Alexander Todorov en la Universidad de Princeton han mostrado que basta con 100 milisegundos para que una persona se forme un juicio sobre la confiabilidad de un rostro, mucho antes de poder analizarlo racionalmente.

En estos experimentos, publicados en Psychological Science, los participantes valoraron atributos como simpatía o confiabilidad con apenas un vistazo rápido, y sus opiniones tendieron a consolidarse incluso si más tarde recibieron información adicional. El equipo de Todorov concluyó que estas evaluaciones se apoyan en el trabajo de la amígdala, el área cerebral encargada de procesar amenazas y emociones a partir de señales mínimas del entorno.

Expertos en neurociencia destacan que la congruencia entre lo que se dice y se transmite es esencial para una buena impresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Ana Asensio, doctora en neurociencia y divulgadora científica española, consultada por Cuerpo Mente, coincide en la importancia de este fenómeno “El cerebro realiza un primer registro porque necesita identificar lo que tiene delante. Funciona por modelos de asociación”. Para la experta, este registro es esencial y automático, y responde a la necesidad adaptativa de clasificar rápidamente a los demás.

Velocidad y etapas: del registro intuitivo al análisis consciente

La velocidad extrema con la que surge una primera impresión ha sido validada por la ciencia. Diversos experimentos han calculado que el procesamiento inicial comienza entre los 50 y 100 milisegundos posteriores al encuentro.

Según Asensio, “la información entra en nuestro cuerpo a los 50 milisegundos. Es decir, ni nos enteramos. Esa es la intuición”. Una vez realizada esta evaluación inconsciente, la impresión puede volverse consciente a los 400 milisegundos, es decir, no llega al minuto, pero el análisis más profundo y racional no tiene lugar hasta transcurridos entre siete y treinta segundos.

La neurociencia demuestra que el cerebro forma una primera impresión en apenas 50 milisegundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oportunidad para causar una buena impresión es extremadamente breve y está dominada por mecanismos automáticos, lo que explica por qué las primeras percepciones suelen ser persistentes y difíciles de modificar, hecho ya confirmado por la literatura neurocientífica.

Factores clave: autenticidad, coherencia y comunicación no verbal

El peso de la primera impresión no recae tanto en la apariencia o el discurso, sino en la congruencia entre lo que uno dice y transmite.

Estudios recientes, como el artículo Nonverbal Signals and Social Influence: Consequences for Cooperation and Social Exchang, señalan que el cerebro concede mayor importancia a las señales no verbales, como gestos, tono de voz y microexpresiones, que al contenido de lo que se dice. Cuando existe una discordancia entre el mensaje verbal y el lenguaje corporal, prevalece la impresión generada por la comunicación no verbal.

La doctora Asensio lo enfatiza: “Nos quedamos, más que con el discurso que da la persona, con la congruencia, la autenticidad y lo no verbal”. Según la experta, el cerebro realiza un análisis inicial de la postura, las expresiones y las emociones, y si detecta incoherencias con el mensaje verbal, genera desconfianza. “Si alguien dice que jamás se enfada, pero su lenguaje corporal expresa lo contrario, la mala impresión se instala y resulta difícil de revertir”, explica Asensio.

El área cerebral de la amígdala procesa señales mínimas y determina la confiabilidad de un rostro en milisegundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autenticidad, clave demostrada por la ciencia

Tanto la evidencia científica como la experiencia clínica sostienen que la autenticidad y la coherencia entre lo que se dice y lo que se comunica a través de gestos y actitudes son los factores más determinantes para una primera impresión positiva.

La neurociencia indica que ningún discurso ensayado ni esfuerzo superficial puede sustituir la fuerza de mostrarse genuino en los primeros segundos de cualquier encuentro. Así, la primera impresión surge de forma automática y se consolida con rapidez, haciendo que la coherencia y la autenticidad sean esenciales para generar confianza desde el primer momento.