Tres señales de que la confianza en tu relación está en riesgo

La confianza es una base esencial en toda relación sentimental y su ausencia genera comportamientos problemáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confianza es el pilar de cualquier relación amorosa sólida. Es esa base invisible que permite que dos personas se conecten emocionalmente y se sientan seguras. Cuando esta confianza se ve alterada, las consecuencias pueden ser profundas y complejas.

A menudo, las personas no son conscientes de cómo sus propios miedos y dudas pueden afectar el curso de su vida amorosa. Un reciente estudio de psicología destacó cómo ciertos comportamientos pueden ser indicativos de que alguien tiene dificultades para confiar en su pareja.

Según un artículo publicado en Forbes y escrito por el psicólogo Mark Travers, egresado de la Universidad de Cornell, los problemas de confianza no siempre son evidentes a primera vista. Sin embargo, existen patrones que pueden brindar pistas claras sobre la inseguridad subyacente en una relación.

De acuerdo con el psicólogo, tres señales específicas pueden sugerir que la confianza en una relación está en peligro. Estas señales no solo afectan la dinámica de la pareja, sino que también dificultan el desarrollo de una conexión más profunda y significativa.

1. El distanciamiento emocional: la autoprotección que aleja

Una de las respuestas más comunes de las personas que tienen dificultades para confiar en su pareja es el distanciamiento emocional. Ante cualquier señal de desconfianza, como momentos de indiferencia, críticas o falta de apoyo, la persona puede crear un espacio físico y emocional entre ambos para protegerse de posibles heridas. Este distanciamiento actúa como una defensa natural frente al miedo al rechazo o la traición.

Los investigadores que participaron en el estudio citado por Travers explican que, en estos casos, la persona tiende a recurrir a otros medios para llenar ese vacío emocional. En lugar de buscar consuelo en su pareja, puede encontrar apoyo en amigos cercanos, en su trabajo o incluso en relaciones parasociales, como el seguimiento de celebridades o el consumo de contenido ficticio.

El distanciamiento emocional surge como una respuesta ante señales de desconfianza en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento, aunque aparentemente protector, tiende a obstaculizar la creación de una intimidad más profunda. A medida que más se aleja emocionalmente, menos oportunidades tendrá la pareja para demostrar su apoyo, lo que refuerza la sensación de desconfianza.

2. El deseo de controlar la relación: el miedo que toma las riendas

El miedo a perder a la pareja o a no ser suficiente para ella puede desencadenar intentos de controlar la dinámica de la relación. Esto puede manifestarse de diversas formas, como hacer que la pareja dependa emocionalmente de uno o tratar de limitar sus interacciones con otras personas. Estos comportamientos, aunque a veces sutiles, son una manifestación clara de la inseguridad presente en la relación.

Según el estudio de psicología citado, cuando la confianza es escasa, las personas tienden a tratar de equilibrar el poder en la relación. Si perciben que su pareja tiene más control o influencia, pueden intentar restablecer ese balance manipulando las interacciones o incluso generando culpa.

La desconfianza a menudo pasa desapercibida hasta que los comportamientos dañinos, como la manipulación se consolidan (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la verdadera confianza no se construye mediante el control, sino a través de una seguridad mutua y el entendimiento de que ambos tienen el derecho de llevar una vida independiente fuera de la relación. El temor al abandono o a la falta de compromiso puede originar estas conductas, pero no abordan la raíz del problema.

3. Interpretar las señales ambiguas como señales de traición

Una de las consecuencias más dañinas de la desconfianza es la interpretación errónea de señales ambiguas. Según los psicólogos que participaron en el estudio, las personas con baja confianza tienden a sobreanalizar el comportamiento de su pareja, buscando señales de desinterés o traición incluso en situaciones que no tienen ninguna relación con ello.

Por ejemplo, si la pareja está de mal humor o parece distraída, alguien con poca confianza podría interpretar esto como un indicio de que la relación está en problemas o de que su pareja está perdiendo el interés.

Reacciones defensivas y autoprotección crean una espiral de desafecto en las relaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

De manera similar, si la pareja tarda en hacer un sacrificio o muestra duda en alguna situación, puede ser interpretado como una falta de cariño o compromiso.

Este tipo de sesgo cognitivo genera un ciclo de inseguridad, ya que las suposiciones erróneas provocan reacciones defensivas y más distancia emocional, lo que puede hacer que la otra persona se sienta incomprendida o presionada.

Los expertos resaltaron que este tipo de reacciones son más comunes en personas con baja autoestima, que no logran percibir cuánto valoran realmente a su pareja. El resultado es una distorsión significativa de la realidad de la relación, lo que genera más dudas e inseguridad.

Construir confianza: vulnerabilidad y reflexión activa

Fortalecer la confianza en una relación exige un esfuerzo consciente por parte de ambos miembros, siendo la vulnerabilidad un elemento esencial en este proceso. Permitir la apertura emocional y compartir pensamientos y sentimientos, incluso cuando resulte incómodo, es fundamental para superar las conductas de autoprotección y favorecer una mayor cercanía.

La confianza no se edifica a través del control, sino mediante pequeños gestos, como pedir apoyo y mostrar aprecio, que refuerzan una base sólida de seguridad mutua.

Para lograrlo, es crucial reconocer las señales de desconfianza y abordarlas de manera activa. Reflexionar sobre las percepciones, cuestionar los miedos subyacentes y mantener una comunicación abierta son pasos clave para superar las inseguridades.