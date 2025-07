El hijo fashionista de Liam Gallagher: caos estilizado para el heredero más cool del britpop

Lennon Gallagher, hijo de Liam Gallagher (Grosby group)

Con cejas espesas, ojos azules y pómulos afilados, Lennon Gallagher proyecta una imagen que evoca inevitablemente a su padre, Liam Gallagher, el icónico líder de Oasis. Pero más allá de la genética visual, Lennon ha logrado construir una estética propia: híbrida, desafiante y absolutamente contemporánea.

A los 25 años, se mueve entre las pasarelas europeas y los clubes de rock alternativo londinenses, combinando el linaje del britpop con una sensibilidad artística que lo caracteriza.

El modelo y músico británico combina el legado del britpop con una estética contemporánea y desafiante (Grosby group)

Nacido en el seno de una de las parejas más emblemáticas de la era Cool Britannia —Liam Gallagher y la actriz Patsy Kensit—, Lennon ha sabido canalizar ese legado hacia un universo estilístico que mezcla el clasicismo británico con códigos grunge y acentos de subcultura.

Su estética es tan reconocible como su apellido, pero responde a una lógica distinta: no es evocación nostálgica, es expresión generacional.

Liam Gallagher junto a Patsy Kensit (The Grosby Group)

La calle como puerta de entrada a la moda

Lejos de buscar el centro de la escena, su llegada al mundo fashion se dio con naturalidad y cierto azar.

“A los dieciséis años estaba caminando por las calles de Brick Lane con una chaqueta militar y un cazatalentos de una agencia me detuvo. Cuando volví a casa, le conté a mi mamá lo que me había pasado y ella me dio algunos contactos. En poco tiempo, firmé un contrato con Models 1, con quienes aún trabajo”, relató Lennon a la revista L’Officiel.

La portada para el medio L´Officiel (Instagram @lennongallagher)

Desde ese momento, su presencia en la industria ha sido constante pero nunca forzada. Ha sido imagen de Burberry y Saint Laurent, y ha participado en campañas y desfiles para Lanvin, Kenzo, MSGM, AMI Paris, Zara Man y otras marcas de alto perfil.

Sin embargo, mantiene una distancia crítica con el funcionamiento interno del sistema de la moda. “Los castings son horribles, pero es algo que debes soportar. No son particularmente divertidos”, afirmó con sinceridad.

Su vínculo con la estética proviene también del entorno familiar. “Mis padres son apasionados de la moda y ciertamente estoy influido por su estilo”, explicó. Esa influencia se expresa en una combinación libre de piezas clásicas —chaquetas militares, pantalones de corte recto, calzado pesado— y prendas heredadas. “Solía intentar robarle ropa a mi padre, pero me iba mejor con la de mi madre”, confesó con humor.

Automotion, la banda post-punk liderada por Lennon Gallagher, explora sonidos urbanos y poéticos (Instagram @lennongallagher)

Automotion: ruido, distorsión y poética urbana

Pese a su exposición como modelo, Lennon no duda al señalar que su principal proyecto es musical. Es el cantante y guitarrista de Automotion, una banda londinense de corte post-punk, que incorpora elementos del krautrock, la improvisación sonora y referencias literarias del realismo sucio.

“Como banda, queremos tocar tanto como sea posible y hacer buena música”, aseguró, aunque luego reformuló la frase con mayor precisión: “‘Hacer buena música’ quizás esté mal; intentar crear música nueva es la respuesta correcta”.

El estilo de Lennon Gallagher fusiona influencias familiares, clasicismo británico y códigos grunge (Instagram @lennongallagher)

El grupo, formado junto a Jesse Hitchman, Otis Eatwell-Hurst y Finton Hurst, publicó los EPs In Motion, Ecstatic Oscillations, Artificial Ascent y Dissolve, desarrollando un universo sonoro donde conviven la angustia, la disonancia y la poesía urbana. El proceso, admite, no siempre es sencillo. “Es una pesadilla, pero también es fantástico. Somos todos amigos y, en cualquier caso, pasamos momentos inolvidables juntos”, expresó.

Elegancia sin solemnidad

Su modo de vestir no busca impactar: transmite una actitud más que un statement. Lennon se mueve con soltura entre el minimalismo británico, las referencias grunge, los guiños al punk y una relación despreocupada con el archivo familiar.

Suele vestir camisas abiertas, pantalones holgados, prendas deshilachadas, chaquetas estructuradas o camisetas robadas con historias detrás. En una campaña reciente, lució una remera de Sid Vicious que su madre había usado en una sesión de fotos con Corinne Day.

Lennon con una remera de Sid Vicious (Instagram @lennongallagher)

En sus ratos libres, su vida es más simple de lo que podría suponerse. “Me gusta leer, pasear por los parques y observar el cielo, las mariposas y los pájaros. Duermo mucho y trabajo duro con mi banda; ensayamos varias veces por semana”, afirmó.

No se interesa por las celebridades, ni por ocupar lugares centrales en fiestas o circuitos VIP. Su escena está en los bares del este londinense, los ensayos, los recitales nocturnos y las caminatas por Finsbury Park, donde todavía pasa tiempo en la casa materna.

Lennon Gallagher mantiene una relación crítica con la industria de la moda y prioriza su proyecto musical (Instagram @lennongallagher)

Una identidad que no se explica

Pese a llevar el apellido Gallagher, Lennon no se esfuerza por pertenecer a una narrativa heredada. Su estilo, tanto visual como musical, responde a su propio tiempo, sin nostalgia ni necesidad de diferenciarse.

Dentro de su generación, no está solo: su hermano Gene Gallagher, también músico y modelo, lidera la banda Villanelle, con un enfoque más punk directo; mientras que su media hermana Molly Moorish Gallagher, fruto de la relación entre Liam y la cantante Lisa Moorish, ha elegido una vida más discreta ligada al modelaje, lejos de los escenarios.

Lennon Gallagher, Gene Gallagher y Molly Moorish-Gallagher (Instagram @lennongallagher)

Y en el otro lado de la familia, su prima Anaïs Gallagher, hija de Noel Gallagher y Meg Mathews, ha hecho carrera como fotógrafa y se destaca por su trabajo documental en giras musicales y sets de rodaje.

Aunque cada uno habita ese legado Gallagher desde lugares distintos, comparten un mismo gesto: apropiarse de la herencia sin replicarla.

“Aspiro a tener una vida estable y sin remordimientos”, expresó Lennon. Años después de haber pronunciado esa frase por primera vez, se reafirma: “Lo sigo confirmando al cien por cien. No cambiaría nada. He sido bastante afortunado y soy consciente de ello”.