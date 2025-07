De Wimbledon a los Oscar: cómo el traje cruzado pasó de símbolo conservador a una declaración de estilo

Desde el Royal Box hasta la alfombra roja: el regreso del traje cruzado con David Beckham como figura clave (Reuters)

El traje cruzado, con su estructura simétrica y su tradicional doble abotonadura, dejó de ser un símbolo de vestimenta rígida y conservadora.

En la actualidad, se consolida como una prenda clave para quienes buscan proyectar presencia formal con identidad propia. Su retorno no es una nostalgia, sino una evolución: cortes entallados, mezclas con prendas informales, materiales livianos y combinaciones inesperadas han hecho de este tipo de saco una declaración contemporánea de estilo.

Figuras como David Beckham, Tom Holland, Chris Pine, Shawn Mendes y Simu Liu encabezan esta renovación desde espacios tan diversos como la alfombra roja, el palco de Wimbledon o los premios de la industria cinematográfica. En todos los casos, el traje cruzado aparece resignificado: no como uniforme, sino como recurso expresivo.

David Beckham: estructura clásica con actitud relajada

David Beckham en Wimbledon (Reuters)

En su aparición durante el primer día de competencia en Wimbledon 2025, David Beckham apostó por un conjunto de sastrería en tono crudo. El saco, de doble abotonadura, respondía a una confección precisa: hombros marcados, corte entallado y textura liviana, ideal para el entorno británico al aire libre. Lo acompañó con una camisa celeste y una corbata marrón de tejido texturado.

Pese al apego al protocolo visual, el exfutbolista no abandonó su identidad estética. Sostuvo unos anteojos de sol con montura de carey y mostró parte de sus manos tatuadas y anillos, en un gesto que conectó su imagen con un estilo contemporáneo.

También dejo ver una mano que tenía vendada tras someterse a una cirugía en la muñeca debido a una antigua lesión que sufrió en 2003. La elección del peinado prolijo y la barba perfectamente delineada reforzaron un look que conjugaba elegancia tradicional con elementos personales visibles.

Tom Holland: elegancia sobria para una première

Tom Holland (Reuters)

Durante la presentación de “Spider-Man: No Way Home” en Los Ángeles en 2021, Tom Holland lució un traje cruzado marrón oscuro con cuatro botones visibles. El corte del saco, ajustado pero no rígido, marcaba hombros y cintura con precisión. Lo combinó con camisa blanca sin detalles visibles y una corbata negra delgada, lo que generó un contraste nítido sin recurrir a estridencias.

El conjunto destacaba por su equilibrio: formal, sobrio y refinado. Sin pañuelo de bolsillo ni elementos decorativos, el foco estuvo en la silueta. Un reloj de muñeca discreto asomaba levemente por debajo de la manga, mientras que su cabello peinado con naturalidad suavizaba el conjunto, acercándolo a una estética juvenil sin perder la pulcritud que exige una alfombra roja.

Chris Pine: guiño escocés y gesto cinematográfico

Chris Pine (Reuters)

En la 49ª entrega del Chaplin Award Gala, Chris Pine optó por uno de los modelos más arriesgados entre los trajes cruzados recientes. Su saco tartán Black Watch, de patrón escocés clásico en verde oscuro, azul marino y negro, rompía con la monocromía habitual. Las solapas tipo pico anchas y los botones dorados añadían volumen visual y un toque casi ceremonial.

La ausencia de corbata y la elección de una camisa blanca con el cuello abierto relajaron el conjunto, sin restarle carácter.

Completó el look con pantalón negro entallado y zapatos de charol, elementos que restablecieron el eje formal. El peinado largo con raya al medio y la barba blanca prolija dieron como resultado una imagen cuidada, con resonancias teatrales y referencias culturales cruzadas.

Shawn Mendes: black tie con estructura tradicional

Shawn Mendes (Reuters)

Durante la ceremonia de los Premios Oscar 2022, Shawn Mendes eligió un enfoque clásico del traje cruzado dentro del código de etiqueta. Vistió un smoking negro de doble botonadura con solapas satinadas, junto a una camisa blanca abotonada hasta el cuello y un moño negro.

El pantalón recto, sin pinzas visibles, y los zapatos negros de charol con cordones completaban el conjunto con un acabado impecable. Mendes evitó cualquier ornamento extra, apoyándose en la estructura del traje como único protagonista.

Con el cabello voluminoso y una expresión distendida, contrastó con la severidad del look sin desdibujarlo.

Simu Liu: minimalismo con acento joyero

Simu Liu (Reuters)

En la alfombra roja de los Oscar 2024, Simu Liu sorprendió con una versión depurada del traje cruzado. Lució un blazer negro sin botonadura visible, cerrado por un broche plateado con forma escultórica y detalles cristalinos. El diseño estructurado mantenía solapas discretas y una caída larga, alejándose del esmoquin tradicional sin perder sobriedad.

En lugar de camisa, eligió una prenda interior negra con escote en V, eliminando por completo moño, botones o pliegues. El pantalón negro sin detalles visibles acompañó la monocromía, mientras que un reloj con correa de cuero marrón funcionó como único accesorio. Su peinado clásico y barba prolija aportaron balance, permitiendo que el cierre joya concentrara la atención sin necesidad de más adornos.

Hoy, el traje cruzado no impone normas: las reformula. Puede usarse con corbata o sin ella, con jeans o pantalones entallados, con zapatos de charol o mocasines. Es una prenda que ya no habla solo de protocolo, sino también de intención. La clave está en cómo se lleva, no en lo que representa.