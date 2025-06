De la risa al miedo, por qué una carcajada fuera de lugar puede alterar nuestra percepción

Expertos explican cómo la risa fuera de contexto puede generar miedo y desconfianza en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La risa, habitualmente asociada al bienestar, puede convertirse en una señal de alarma cuando surge en contextos inusuales o siniestros. Desde un payaso en la oscuridad hasta una carcajada digital de un asistente virtual como Alexa, el cerebro humano reacciona con desconfianza.

De acuerdo con Muy Interesante, este fenómeno tiene raíces profundas en la forma en que interpretamos emociones y expectativas sociales.

Según un estudio publicado en ScienceDirect, los estímulos inesperados, como una risa en un contexto inapropiado, pueden activar la amígdala, una estructura clave del cerebro involucrada en el procesamiento emocional. Este efecto genera una respuesta de desconfianza, ya que se interpreta la incongruencia entre la risa y el contexto como una señal de alerta

¿Por qué una risa puede provocar miedo?

La risa, un reflejo universal de alegría y bienestar, conecta emociones positivas con la interacción social

Margee Kerr, socióloga de la Universidad de Pittsburgh y experta en el estudio del terror, explica que el miedo aparece cuando se rompe una expectativa: “Nos asustamos cuando sucede algo que no esperábamos”. Esa disonancia entre lo esperado y lo real es clave en la reacción negativa que genera una risa fuera de lugar.

Según un estudio publicado en Brain - Oxford Academic, esta incongruencia genera una activación en la corteza prefrontal medial, responsable de regular las emociones y detectar incoherencias, lo que genera una respuesta de alerta ante estímulos inesperados, como una risa fuera de lugar.

En la cultura occidental, la risa suele vincularse a emociones positivas. No obstante, cuando se produce en un contexto de amenaza o violencia, el cerebro percibe una incongruencia.

“Cuando algo relacionado con la inocencia se trastoca y adquiere un tono siniestro, lo interpretamos como una señal de peligro”, indica Kerr. La reacción es aún más fuerte si quien ríe lo hace tras cometer un acto negativo. “Una persona no debería reírse por hacer algo malo... eso nos hace desconfiar”, añade.

La risa como herramienta del terror

El cine y la literatura utilizan la risa siniestra como herramienta para intensificar el terror y la ambigüedad emocional (Créditos: Captura de pantalla de la película It)

El cine y la literatura han aprovechado el poder perturbador de la risa durante décadas. Personajes como el Guasón, Pennywise o Chucky utilizan la carcajada para acentuar su carácter amenazante. Según un estudio publicado en New Ideas in Psychology, la risa en personajes de terror, genera una contradicción emocional que activa tanto los circuitos de placer como de defensa en el cerebro. Esto crea una respuesta ambigua que provoca incomodidad y miedo en el espectador.

En ese sentido, esto se evidencia cuando el Guasón ríe mientras causa caos, y Cruella de Vil lo hace tras emitir amenazas, alterando la expectativa de que reír implica bondad. En It, de Stephen King, Pennywise, un payaso que debería divertir, utiliza la risa para infundir miedo. Chucky, un muñeco infantil, se ríe empuñando un cuchillo, generando una contradicción emocional. En estos casos, la risa deja de ser alivio y se convierte en advertencia. La clave está en la ruptura de expectativas: algo que suele ser inocente aparece en un entorno oscuro, y eso desconcierta.

Esta contradicción emocional —placer mezclado con amenaza— genera una respuesta ambivalente. El cerebro no sabe si relajarse o ponerse en alerta. Por eso, una carcajada en la oscuridad puede ser más inquietante que un grito.

Tecnología y risa inquietante

La tecnología puede provocar temor cuando emite risas inexplicables, desafiando las expectativas humanas sobre las máquinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de tecnologías inteligentes ha dado lugar a nuevas situaciones de este tipo. El medio documenta un caso en el que Alexa, el asistente virtual de Amazon, comenzó a reír sin motivo.

Aunque la empresa explicó que se trató de un error en la interpretación del comando “Alexa, ríe”, la reacción de los usuarios fue de temor. El miedo se intensifica cuando la risa proviene de entidades que no deberían expresar emociones humanas, como muñecas o robots. La falta de contexto y la imposibilidad de interpretar la intención detrás de la risa refuerzan la desconfianza.

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology refuerza esta idea, ya que esto se debe a que la corteza prefrontal medial, encargada de interpretar señales emocionales, no puede contextualizar adecuadamente la risa proveniente de una máquina, lo que genera desconfianza y miedo.

Qué ocurre en el cerebro

La amígdala y el córtex prefrontal del cerebro juegan un papel clave en la reacción de alerta ante la risa fuera de contexto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La risa como el miedo implican una fuerte activación emocional. Cuando una persona se sobresalta, puede gritar y luego reír, como forma de liberar tensión al constatar que no hay peligro.

La amígdala, estructura clave del sistema límbico, se activa ante señales de amenaza. También responde a sonidos emocionales como la risa, lo que puede generar confusión si esta aparece en un contexto hostil.

En estos casos, el córtex prefrontal, encargado de contextualizar y regular emociones, detecta la incoherencia y refuerza la respuesta de alerta. Es como si el cerebro indicara: “Algo no encaja, presta atención”.

Esta reacción mixta, que combina los circuitos de placer y los de defensa, provoca una emoción intensa y ambigua. Por eso, escuchar una risa fuera de contexto puede producir reacciones físicas, como el erizamiento de la piel.

Cultura y percepción

La risa inesperada, desde payasos, como el Guasón, altera la percepción de seguridad y provoca reacciones de alerta (Europa Press/WARNER BROS)

La experiencia de una risa fuera de lugar tiene también una dimensión cultural. En poblaciones menos expuestas a los medios de entretenimiento, la risa puede generar incomodidad, incluso en contextos neutros.

Además, el significado cambia según el contexto: no es lo mismo reírse de alguien que con alguien, y tampoco provoca lo mismo si la risa es humana o artificial. Según un estudio publicado en Frontiers in Psychology, las personas de culturas orientales no tienen una actitud tan positiva hacia el humor como sus contrapartes occidentales, lo que influye en su uso del humor como estrategia de afrontamiento.

La risa fuera de contexto genera una experiencia emocional poderosa y ambigua, explotada en la cultura popular para provocar temor. La combinación de placer y amenaza activa las alarmas internas, desafiando las normas sociales y generando una reacción visceral en el espectador.