Teo López Puccio, el influencer de los números: “La matemática debe emocionar y no ser una tabla de multiplicar”

El matemático argentino Teo López Puccio, durante su entrevista en Infobae en Vivo abordó su rol como divulgador, su recorrido académico y la forma en la que intenta contagiar curiosidad sobre un área del conocimiento muchas veces estigmatizada como fría o inaccesible. El joven de 27 años afirmó: “A mí me interesó la matemática cuando me enteré de lo que realmente hacen los matemáticos”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. López Puccio profundizó sobre la necesidad de transmitir interés antes que conocimiento técnico, y defendió el vínculo entre lo artístico y lo lógico como una dimensión esencial de su forma de pensar y enseñar, sostuvo que “la matemática tiene que emocionar, no ser una tabla de multiplicar”.

A pesar de provenir de una familia ligada a la música —es hijo de Carlos López Puccio, integrante histórico de Les Luthiers—, eligió una carrera que le permitiera desarrollar su propia pasión intelectual. “Yo no era bueno con las cuentas, no me sé las tablas de multiplicar, pero me enamoré del razonamiento”, recordó, y subrayó que la matemática no se trata de hacer cuentas, sino de pensar.

Actualmente, López Puccio divide su tiempo entre la docencia universitaria —dicta clases en la Universidad Di Tella y la Universidad de San Andrés— y la creación de contenidos para redes sociales. Allí, sus videos explicativos sobre temas complejos como los hiperboloides, las superficies curvas o los números primos se viralizan por su estilo creativo, lúdico y cercano. “Me interesa que alguien se pregunte ‘¿por qué esto le interesa a alguien?’, y que se genere una chispa de curiosidad”, explicó.

Uno de sus clips más conocidos muestra cómo construir un hiperboloide retráctil con varillas y gomitas. En tono de infomercial irónico, López Puccio exalta el objeto como si se tratara de un accesorio de moda o un juguete tecnológico, para luego guiar a los espectadores hacia conceptos de curvatura gaussiana negativa y variedades diferenciales. “Es un objeto de culto y pertenencia manifestado físicamente en una superficie de revolución”, dijo en ese video.

Su objetivo no es explicar fórmulas, sino mostrar que los conceptos abstractos pueden tener belleza, sentido y relación con la vida real. “La matemática en la escuela muchas veces se presenta como algo que cae del cielo, como si apareciera de la galera. Pero es humana. Surge de la pregunta ‘¿cómo funciona esto?’”, afirmó durante la entrevista. En ese sentido, propuso que el aprendizaje se base en motivar el interés genuino, más que en imponer métodos mecánicos.

Respecto a su camino académico, explicó que al terminar la secundaria se encontraba en una encrucijada entre estudiar música o matemática, dos pasiones que se desarrollaban en paralelo. Finalmente, eligió la segunda porque sintió que “la música podía seguirla por cuenta propia, pero para entender realmente matemática necesitaba la universidad”. Esa decisión le permitió conocer la estructura lógica del conocimiento formal, pero también reforzar su deseo de comunicarlo de forma creativa.

“La matemática tiene muchos problemas abiertos, algunos de hace milenios. No es una ciencia cerrada. Se trabaja constantemente para mover un milímetro lo que la humanidad sabe”, dijo, y puso como ejemplo el caso de los números primos gemelos: aquellos que están separados por solo dos unidades, como el 5 y el 7 o el 11 y el 13. “No se sabe si hay infinitos. Se calcula con supercomputadoras, se encuentran nuevos, pero el misterio sigue ahí. Es apasionante”, reflexionó.

También abordó la percepción social del pensamiento abstracto y la idea del “matemático genio”. Aclaró que no se trata de capacidades sobrenaturales, sino de una metodología de trabajo. “No somos genios. Somos personas a las que nos interesa pensar. La gente que hace crucigramas o sudokus por diversión también disfruta de esa forma de pensamiento”, señaló. Y añadió: “Hay una parte gustosa en el razonamiento. Te sentás a pensar por placer. Es como jugar”.

La influencia familiar

Durante la charla, relató cómo su entorno familiar influyó en su vocación científica. Su padre, Carlos López Puccio, estudió ingeniería electrónica durante dos años antes de dedicarse de lleno a la música. Sin embargo, mantenía el interés por la ciencia y la divulgación. “Leía libros de física y me contaba cosas. Me decía, por ejemplo, ‘no sabés lo que es un átomo’, y eso me despertaba preguntas”, recordó el matemático.

Sobre la utilidad de investigar problemas que aún no tienen aplicación práctica, López Puccio citó el ejemplo del matemático inglés G.H. Hardy, quien defendía la idea de una matemática “inútil”, puramente teórica. Sin embargo, luego mencionó a Alan Turing, contemporáneo de Hardy, quien a partir de preguntas abstractas inventó la computación y revolucionó la historia al descifrar el código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. “A veces lo abstracto se transforma en lo útil de maneras inesperadas. Es una sorpresa”, afirmó.

La docencia como pasión

Respecto a su rol como docente, subrayó que disfruta dar clases de temas que lo apasionan. “Cuando al profesor le gusta lo que da, se nota. La clase es una situación donde hay que convencer al alumno de que vale la pena saber algo”, indicó. Para él, enseñar es un acto de representación: mostrar que existe gente real que se hace preguntas reales y busca respuestas, sin necesidad de romanticismo ni genialidades. “El que aprende, es uno mismo. El profesor tiene que generar ese interés”.

A la hora de pensar en el público que consume sus contenidos en redes sociales, López Puccio admite no tener certezas. Sin embargo, intuye que muchos son estudiantes que se cruzan con la matemática en su carrera y encuentran en sus videos una forma más amigable de acercarse al tema. “Ver a alguien interesado puede despertar algo. ¿Cuántas veces viste a alguien hablando de matemática con entusiasmo? Bueno, existe. Yo soy uno”, dijo.

En su cuenta de Instagram López Puccio continúa subiendo videos que combinan humor, arte, lógica y pedagogía. Desde la construcción de figuras geométricas hasta reflexiones sobre Arquímedes o las conexiones entre la matemática y la filosofía, cada contenido busca mostrar que pensar puede ser un acto placentero. “La matemática funciona sí o sí. Y entender por qué funciona es emocionante”, concluyó.

