Todo lo que hay que saber sobre la Met Gala 2025, la cita más icónica de la moda global

La Met Gala 2025 se celebra este lunes 5 de mayo de 2025 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Reuters)

El primer lunes de mayo vuelve a convertirse en el epicentro del poder simbólico de la moda. Este 5 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York será testigo de una nueva edición de la Met Gala, el evento benéfico más influyente del calendario cultural y mediático global.

Con su tradicional desfile de celebridades, diseñadores y estilistas sobre la icónica escalinata del MET, la gala se propone este año rendir homenaje a la influencia estética, política y cultural de la sastrería negra.

Bajo el título “Superfine: Tailoring Black Style”, la exposición del Costume Institute —cuya inauguración oficial se celebra con esta gala— indagará en el papel del dandismo negro como herramienta de expresión e identidad. Pero la gala es mucho más que moda: detrás de los looks virales y los titulares, se despliega una maquinaria multimillonaria que financia uno de los espacios más importantes para la historia del vestir. Aquí, todo lo que hay que saber para entender la Met Gala 2025.

¿Qué es la Met Gala?

Desde 2005 se celebra el primer lunes de mayo, en honor al fallecido curador Richard Martin (Efe)

La Met Gala es la noche más esperada del mundo de la moda. Desde 1948, esta gala benéfica organizada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, recauda fondos esenciales para el Costume Institute, único departamento del museo que se sostiene con recursos propios, que se enfoca en la historia y el estudio de la moda y el diseño de vestuario. Lo que comenzó como una cena organizada por la publicista Eleanor Lambert, hoy es un fenómeno global que cruza arte, estilo, espectáculo y poder cultural.

¿Cuándo y dónde es la Met Gala 2025?

La edición 2025 tendrá lugar el lunes 5 de mayo, como marca la tradición desde 2005, en la icónica sede del MET. La alfombra roja comenzará a las 16, hora de Nueva York; 18, hora argentina y será transmitida en directo a través de las plataformas digitales de Vogue, incluyendo YouTube.

La exposición de este año se titula “Superfine: Tailoring Black Style” y aborda la estética del dandiismo negro (Reuters)

¿Cuál es el tema de esta edición?

La muestra central de este año se titula “Superfine: Tailoring Black Style”, y está dedicada a la figura del dandi negro, analizando su papel como símbolo de resistencia estética y política. Inspirada en el ensayo “Las características de la expresión negra” de Zora Neale Hurston y en el libro “Esclavos de la Moda: Dandismo negro y el estilismo de la identidad diaspórica negra”, publicado en 2009 por la cocuradora Monica Miller. La exposición busca visibilizar cómo la moda ha sido un medio de afirmación para las comunidades negras a lo largo de la historia.

¿Qué significa el dress code “A tu medida”?

El código de vestimenta 2025 es una invitación a la interpretación. “A tu medida” es un guiño directo al arte de la sastrería negra, y propone que los asistentes encarnen, de forma creativa y personal, la sofisticación y el poder simbólico del vestuario masculino afroamericano.

¿Quiénes son los anfitriones de la noche?

Este año, los copresidentes son nombres de alto perfil: el músico y diseñador Pharrell Williams, el actor Colman Domingo, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el rapero A$AP Rocky y la editora de Vogue Anna Wintour, figura histórica en la organización del evento. Además, el comité anfitrión incluye a personalidades como Spike Lee, Simone Biles, André 3000, Grace Wales Bonner y Janelle Monáe.

La gala implica una logística anual que moviliza millones de dólares, cientos de trabajadores y planificación minuciosa (Efe)

¿Quiénes son los invitados a la Met Gala?

La lista de invitados es uno de los secretos mejor guardados del evento. Sin embargo, se estima que asisten unas 600 personas, todas seleccionadas bajo estrictos criterios curados por la organización. Para 2025, están confirmadas figuras como Shakira, Rachel Zegler y Doechii, entre otras celebridades globales.

¿Cuánto cuesta asistir a la Met Gala?

El acceso a la gala es tan exclusivo como costoso: los boletos individuales alcanzan hasta los USD 75.000, mientras que una mesa completa puede costar entre USD 275.000 y 350.000. Aun así, el dinero no garantiza la entrada, ya que Vogue y el MET seleccionan cuidadosamente quién puede estar presente.

Los looks de Rihanna siempre destacan en cada evento y la Met Gala no es la excepción (AFP)

¿Qué veremos en la exposición Superfine?

La exposición abrirá al público el 10 de mayo y se extenderá hasta el 26 de octubre de 2025. Con la participación de diseñadores como Virgil Abloh, Pharrell Williams y Grace Wales Bonner, la muestra se articulará en 12 ejes que exploran la expresión cultural negra a través de la moda, con temas vinculados a la esclavitud, la inmigración, la resistencia y la alegría.

¿Cómo es la experiencia completa para los asistentes?

Los preparativos comienzan mucho antes de llegar al MET. Muchas celebridades se alojan en hoteles de lujo como The Mark o The Carlyle, donde estilistas y maquilladores transforman suites en verdaderos talleres de creación visual. Luego, tras la caminata por la alfombra roja y el recorrido por la muestra, se realiza una cena exclusiva donde no se permite el uso de teléfonos móviles.

La exposición estará abierta al público desde el 10 de mayo hasta el 26 de octubre de 2025 (Reuters)

¿Por qué es importante la Met Gala?

La Met Gala no es solo un desfile de moda: es un evento de visibilidad global, donde la ropa comunica posturas políticas, sociales y culturales. Además, el evento sostiene financieramente al Costume Institute, con recaudaciones que en 2023 alcanzaron los USD 22 millones, y que desde su inicio ya superaron los USD 200 millones acumulados.

¿Cuáles son algunos de los mejores looks de todos los tiempos?

La historia de la Met Gala está escrita también en tela y lentejuelas. Entre los looks inolvidables están el vestido amarillo de Guo Pei que usó Rihanna en 2015, la performance de cuatro cambios de Lady Gaga en 2019, y el polémico vestido de Marilyn Monroe que llevó Kim Kardashian en 2022. Otros momentos icónicos incluyen a Zendaya vestida como Juana de Arco en 2018 y su homenaje a Galliano en 2024.

La performance de Lady Gaga en 2019 con cuatro cambios de vestuario es de los looks más recordados de la Met Gala (AP)

¿Qué ocurrió en las ediciones anteriores?

En 2024, la exposición “Bellas Durmientes: El despertar de la moda” trajo a la vida piezas de archivo frágiles mediante tecnología de realidad aumentada y proyecciones. En 2023, el tema fue “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”, en tributo al diseñador alemán. Cada año, la temática redefine los límites entre arte, vestuario e historia cultural.

¿Qué hay detrás del glamour?

La Met Gala es una operación logística colosal. Montar el evento cuesta más de USD 3,5 millones, y requiere meses de planificación, desde la instalación de la alfombra roja hasta la coordinación del seating. Lo que se ve en la alfombra roja es apenas la punta de una estructura que mezcla exclusividad, dinero, visibilidad global y activismo cultural.