Racismo, mensajes políticos y burlas religiosas: 8 looks de la Met Gala que generaron polémica

Alo largo de los años, distintos atuendos en la Met Gala han provocado la sorpresa y hasta el rechazo de los fans (REUTERS/Mario Anzuon. Charles Sykes/Invision/AP. EFE / EPA / JUSTIN LANE)

Conocida como “la noche más importante de la moda”, la Met Gala no solo es una vitrina para la alta costura, sino también un terreno fértil para la polémica.

Aunque su objetivo principal es recaudar fondos para el Instituto del Vestuario del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, lo que más capta la atención del público son los looks que desafían convenciones.

Cada año, este evento reúne a las celebridades más influyentes del mundo del entretenimiento, en la que sus atuendos convierten la alfombra roja en una pasarela de provocación, declaraciones políticas y rupturas estilísticas.

La Met Gala reúne a las celebridades más importantes del mundo. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

En algunas ocasiones, los atuendos suelen llegar a incomodar o simplemente desconciertan a los espectadores. Ya sea por ignorar el tema propuesto, reinterpretarlo de forma polémica o usar la alfombra roja como escenario para mensajes contundentes, la Met Gala ha sido testigo de momentos que han desatado debates en redes sociales y titulares en todo el mundo.

A lo largo de los años, celebridades han aprovechado la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para desafiar convenciones

Aquí repasamos algunos de los momentos más controvertidos en la historia reciente de este exclusivo evento.

1. Kim Kardashian (2022)

Kim Kardashian desató una tormenta mediática al usar el icónico vestido que Marilyn Monroe llevó en 1962 para cantar “Happy Birthday” a John F. Kennedy.

Kim Kardashian a utilizó el mismo vestido con el que Marilyn Monroe le cantó a John F. Kenedy (REUTERS/Andrew Kelly)

El vestido prestado por el museo de Ripley’s Believe It or Not!, lo compró en la subasta de Julien en noviembre de 2016 por 4.81 millones de dólares. Cabe destacar que el atuendo obligó a Kim Kardashian a perder 16 libras (8 kilos) en tres semanas, lo que generó fuertes críticas sobre los estándares corporales promovidos.

“Me lo probé y no me quedaba bien. Dije: ‘Dame tres semanas’. Tenía que perder 7 kilos hoy. Fue todo un reto. Era como un papel [de película]. Estaba decidida a encajar. No he comido carbohidratos ni azúcar en unas tres semanas. Vamos a tener una fiesta de pizza y donas en el hotel”, contó la socialité en una entrevista con la revista Vogue.

Cabe destacar que no es la primera vez que la famosa causa revuelo en la Met Gala, pues en 2019 lució un vestido “mojado” de Thierry Mugler que requería un corsé tan extremo que apenas le permitía respirar.

Kim Kardashian no podía moverse con facilidad por el vestido que usó en la Met Gala de 2019 in New York City. (Dimitrios Kambouris/AFP)

La pieza generó debate sobre los límites físicos que las mujeres deben soportar para encajar en estándares de belleza.

Además, en 2021 utilizó un conjunto personalizado por parte de Balenciaga que incluía un body de cuello alto y manga larga bajo un vestido estilo camiseta extragrande con una larga cola plisada. Completó el look con botas y guantes de jersey y una mascarilla que le cubría el rostro y la cabeza.

Una fuente le dijo a la revista People que “este look de Kim es como una nueva subcultura y una declaración de moda” y añadió: “Sin logo ni rostro, pero todo el mundo sabe que es ella”.

Kim Kardashian apareció totalmente cubierta para la Met Gala de 2021. (REUTERS/Mario Anzuoni)

2. Cara Delevingne (2021)

La modelo Cara Delevingne causó revuelo con un pantalón blanco de Dior y el peto del mismo color con el mensaje “Peg the Patriarchy” (Ataque al patriarcado).

Aunque muchos aplaudieron el gesto feminista, la sexóloga canadiense Luna Matatas denunció la apropiación indebida de una frase que ella misma acuñó y registró en 2015, evidenciando la tensión entre activismo y marketing en la gala.

Cara Delevingne fue criticada por usar una frase feminista en la Met Gala de 2021. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Tengo un asistente cuyo trabajo incluye encontrar y rastrear a personas que imprimen y venden Peg the Patriarchy. Recuerden que, como persona gorda, queer y de color, trabajo el doble para hacer lo que ya se me da de maravilla. Desde la censura hasta el patriarcado y el racismo, todas las barreras comerciales específicas de mi entorno social”, escribió Matatas en Instagram.

3. Rihanna (2018)

Para el tema de 2018 de “Cuerpos celestiales: moda e imaginación católica”, Rihanna apareció con una mitra papal y un lujoso vestido de Maison Margiela.

El vestido sin tirantes, estaba adornado con cientos de perlas, al igual que la chaqueta a juego. Cada pieza se creó en un elaborado jacquard color espuma de mar. En total, el conjunto requirió 250 horas de costura y 500 horas de bordado a mano en el taller de Maison Margiela en París.

Rihanna fue acusada de burlarse de la religión católica por su atuendo para la Met Gala (AFP)

La cantante dijo sobre su atuendo en una entrevista que el vestido “se siente caro; es pesado” y añadió con humor: “Lo hicieron a mano con cuentas ¡Sería un pecado no usarlo!”

Aunque aclamada por muchos, también fue blanco de críticas por “ofender la fe católica” y “tratar la religión como un disfraz”.

4. Alexandria Ocasio-Cortez (2021)

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez lució en la gala un vestido blanco de Brother Vellies con el lema político “Tax the Rich” (“Impuestos a los ricos”) estampado en la espalda en letras rojas. Complementó el atuendo con unos zapatos rojos y un bolso que también llevaba la frase.

El mensaje, potente en un evento plagado de millonarios, fue recibido con aplausos y también con acusaciones de hipocresía por parte de algunas personas en redes sociales.

Alexandria Ocasio-Cortez criticó la situación financiera de Estados Unidos con su atuendo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Se trata de tener una conversación real. Se trata de justicia y equidad en nuestro sistema, y ​​creo que esta conversación es particularmente relevante”, declaró Ocasio-Cortez a la prensa.

5. Billie Eilish (2021)

La cantante sorprendió al dejar su imagen alternativa por un vestido de gala estilo Hollywood clásico de Oscar de la Renta.

La decisión marcó un punto de inflexión en su evolución personal y fue vista como una victoria en su proceso de autoaceptación, pues hasta ese momento, era conocida por utilizar ropa holgada.

Billie Eilish sorprendió con su vestido para la Met Gala de 2021. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Ya era hora, y siento que he crecido muchísimo en los últimos años. Siempre quise hacer esto. Tenía miedo y no me sentía cómoda conmigo misma, y ​​siento que finalmente lo logré“, le dijo la cantante a Keke Palmer en la alfombra roja de la Met Gala.

Aunque un gran porcentaje del público y los invitados a la gala aplaudieron este cambio de look, un importante sector de sus seguidores consideraron que Billie se había traicionado a sí misma siguiendo los cánones de belleza de Hollywood.

6. Katy Perry (2019)

La cantante llevó el tema “Camp” al extremo al vestirse literalmente como un candelabro gigante con bombillas que funcionaban. La creación de Moschino fue elogiada por su teatralidad, aunque algunos la consideraron una caricatura de la moda.

Katy Perry se vistió como un candelabro para la Met Gala de 2019 (ANGELA WEISS / AFP)

El conjunto, diseñado por Jeremy Scott para Moschino, consistía en un minivestido plateado cubierto de cristales Swarovski, con cuello a juego y cristales Swarovski transparentes que caían por el corpiño.

Incluso, en una entrevista que concedió durante la alfombra, Katy Perry dijo que la fuente de energía del candelabro proviene de “su corazón”.

7. Sarah Jessica Parker (2015)

En el evento dedicado a China, la actriz fue acusada de perpetuar estereotipos racistas al usar un tocado estilo “dragón” diseñado por Philip Treacy.

Algunos críticos argumentaron que la imagen reproducía nociones ofensivas de la “dragon lady” asiática.

Sarah Jessica Parker fue acusada d apropiación cultural por s atuendo de la Met Gala en 2015. (Instagram/Sarah Jessica Parker )

“Parker probablemente no se dio cuenta, entonces, de que estaba retrotrayendo a las mujeres asiáticas 75 años, a la década de 1930, a la primera representación despectiva de la ‘dama dragón’. El término original se usaba para describir a las mujeres asiáticas fuertes, pero era un término peyorativo que las convertía en villanas” declaró David Yi, escritor de Mashable.

8. Kendall Jenner (2017)

Kendall Jenner causó sensación en la Gala Met 2017 con un vestido de malla transparente de La Perla Haute Couture. La modelo acentuó aún más el look con una tanga negra que se dejaba ver intencionadamente debajo.

Kendall Jenner utilizó un vestido de malla para la Met Gala de 2017. (Instagram/Kendall Jenner Updates)

Según la marca, el vestido, hecho a medida, contaba con 85 mil cristales pintados a mano y su confección requirió más de 160 horas, en 5 ciudades y 26 artesanos.