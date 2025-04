Cero azúcar, cero calorías, cero culpa: el fruto del monje lo tiene todo

Estudios sugieren que el fruto del monje tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias (Imagen ilustrativa Infobae)

El fruto del monje (Luo Han Guo) está revolucionando el mundo de los edulcorantes naturales gracias a su perfil nutricional excepcional y su sabor agradable. Originario de las montañas del sur de China, este pequeño fruto de la familia Cucurbitaceae ha sido utilizado durante siglos en la medicina tradicional china, pero su popularidad como alternativa al azúcar es relativamente reciente en Occidente.

Origen y composición: dulzura milenaria

Botánicamente conocido como Siraitia grosvenorii, este fruto proviene de una planta trepadora que crece en condiciones muy específicas: clima subtropical, alta humedad y suelos ligeramente ácidos. Su nombre deriva de los monjes budistas (arhats o “luo han” en chino) que fueron de los primeros en cultivarlo, posiblemente desde el siglo XIII.

Lo que hace especial a este edulcorante son los mogrósidos, compuestos que le confieren un poder endulzante entre 100 y 425 veces superior al azúcar común. El Mogrosido V es el componente principal y más estudiado, responsable de gran parte de sus beneficios.

Perfil nutricional inigualable

La característica más destacada del fruto del monje es su perfil metabólico:

Cero calorías : los mogrósidos no son absorbidos en el intestino delgado ni metabolizados para obtener energía.

Cero carbohidratos netos : el proceso de extracción elimina los azúcares naturales del fruto.

Índice glucémico cero: no provoca elevaciones en los niveles de glucosa en sangre ni desencadena respuesta insulínica.

Este perfil lo convierte en el edulcorante ideal para personas con diabetes y quienes siguen dietas cetogénicas o bajas en carbohidratos. Múltiples estudios clínicos confirman que no eleva la glucemia postprandial, a diferencia del azúcar usual.

La fruta de monje es un edulcorante natural conocido por su dulzura sin calorías, ideal para recetas saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas frente a otros edulcorantes

Cuando se compara con el azúcar (sacarosa), el fruto del monje ofrece ventajas evidentes: no aporta calorías, no causa picos de glucosa ni insulina, y no contribuye a los problemas de salud asociados al consumo excesivo de azúcares añadidos, como obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Frente a los edulcorantes artificiales (aspartamo, sucralosa, sacarina), su principal ventaja es su origen natural, que atrae a consumidores preocupados por la salud. Además, muchos usuarios reportan que tiene un sabor más agradable, con menos resabio metálico o amargo.

En comparación con la stevia, otro edulcorante natural no calórico, el fruto del monje suele tener un perfil de sabor superior, más cercano al azúcar y con menos regusto. Sin embargo, es más costoso y menos disponible que la stevia.

Beneficios potenciales para la salud

Más allá de ser una alternativa no calórica al azúcar, estudios preclínicos sugieren que el fruto del monje posee propiedades adicionales:

Efectos antioxidantes : Los mogrósidos pueden neutralizar especies reactivas de oxígeno, protegiendo células y tejidos.

Propiedades antiinflamatorias : Estudios en modelos celulares y animales muestran que inhibe mediadores proinflamatorios clave.

Impacto positivo en la microbiota intestinal : Algunos estudios sugieren que podría promover bacterias beneficiosas como Bifidobacterium y Lactobacillus.

No cariogénico: No contribuye a la formación de caries dentales.

Consideraciones prácticas

A pesar de sus ventajas, existen algunas limitaciones a tener en cuenta:

Costo elevado : Su producción compleja y geográficamente limitada lo hace significativamente más caro que otros edulcorantes.

Mezclas comerciales : Muchos productos etiquetados como “fruto del monje” contienen eritritol como agente de carga, que puede causar molestias gastrointestinales en personas sensibles y recientemente ha sido asociado con preocupaciones cardiovasculares en algunos estudios.

Variabilidad del producto: La calidad (concentración de Mogrosido V) puede variar significativamente entre marcas, afectando su dulzor y sabor.

Disponible en formatos líquidos y en polvo, es estable al calor para uso culinario (Imagen ilustrativa Infobae)

Uso culinario

El fruto del monje está disponible en formatos líquidos y en polvo, lo que facilita su uso en diversas aplicaciones culinarias. Es estable al calor, por lo que funciona bien en preparaciones horneadas, aunque no aporta volumen ni contribuye al pardeamiento como lo hace el azúcar.

Para quienes desean experimentar, las presentaciones granuladas mezcladas con eritritol permiten una sustitución 1:1 por volumen con el azúcar, facilitando la adaptación de recetas tradicionales.

El fruto del monje representa una excelente alternativa natural al azúcar, especialmente valiosa para quienes buscan reducir calorías, controlar la glucemia o seguir dietas específicas sin renunciar al sabor dulce. Su perfil no calórico y no glucémico, combinado con un sabor generalmente bien aceptado, lo posiciona favorablemente en el panorama de los edulcorantes.

Aunque su costo elevado y la necesidad de leer cuidadosamente las etiquetas son factores a considerar, los beneficios potenciales hacen del fruto del monje una opción destacada para endulzar de forma saludable. Es importante señalar que, si bien los estudios preclínicos muestran resultados prometedores, aún se necesita más investigación clínica en humanos para confirmar varios de sus efectos, especialmente sobre la microbiota intestinal y antioxidantes. Como con cualquier producto, se recomienda la consulta con profesionales de la salud en caso de enfermedades preexistentes.