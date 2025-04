Dos jóvenes chefs premiados por la Guía Michelin: cómo piensan y por qué redefinen la alta cocina argentina

Nicolás Tykocki, con tan solo 27 años, fue reconocido con el Premio Michelin al Joven Chef por su labor en Ácido. Augusto García, a los 31 años, ha mantenido la estrella Michelin en Zonda Cocina de Paisaje

La gastronomía argentina es un faro indiscutido a nivel global no solo por reconocimientos y premios que la posicionan sino, sobre todo, por la idiosincrasia que la caracteriza.

Por caso, en la última edición de la Guía Michelin Argentina, dos jóvenes cocineros se destacaron por trazar caminos singulares dentro del mapa culinario nacional. Nicolás Tykocki, desde su restaurante Ácido en Buenos Aires, fue distinguido con el Premio Michelin al Joven Chef, un galardón que resalta su enfoque innovador y su identidad bien definida a sus 27 años. Además, el lugar recibió la mención Big Gourmand por su relación entre calidad y precio.

Por su parte, Augusto García, de 31 años, al frente del restaurante Zonda Cocina de Paisaje, en Mendoza, mantuvo la estrella Michelin que había recibido el año anterior y, además, fue distinguido por su trabajo en torno a la sostenibilidad con una estrella Verde.

Lejos de replicar fórmulas importadas, ambos chefs trabajan con una sensibilidad propia para abordar el producto argentino. Líderes en restaurantes de alto nivel y con un fuerte anclaje en la exploración personal, García y Tykocki representan una nueva generación de cocineros que piensan la alta cocina como un lenguaje en transformación. En sus propuestas, la estacionalidad y la creatividad libre de artificios funcionan como núcleos conceptuales. Más que servir platos, buscan contar historias que dialoguen con el entorno y cuestionen las nociones tradicionales del lujo gastronómico.

Infobae conversó con ellos para conocer sus visiones y su forma de trabajar.

En su reflexión sobre la alta cocina, Augusto García subraya la importancia de un enfoque más consciente hacia los pequeños productores y la naturaleza

Augusto García destacó las nuevas nociones que trae la juventud para la gastronomía. Además, repasó por qué cree que mantuvo su estrella Michelin. “Los jóvenes vienen todos con nuevas ideas, con una noción un poco más consciente sobre el origen de los productos, son más responsables con los pequeños productores y con una gastronomía más sustentable. Hoy creo que ocupan un rol muy importante como emprendedores y protagonistas dentro de la alta gastronomía”, señaló.

“A mi parecer, no creo que ser uno de los chefs más jóvenes galardonados sea una responsabilidad, lo tomo más como un momento de inspiración al resto de jóvenes. Creo que es una forma de demostrar que con pasión, dedicación y mucho estudio se puede llegar a una estrella a temprana edad”, le dijo García a Infobae.

“Mi generación nació y se crió en diversas crisis y momentos de cambio -valoró el chef-, donde el ambiente pasó de ser algo subjetivo a algo totalmente vital al momento de crear y poder respetar la naturaleza. En base a esto muchos buscamos reconectar con este y la cocina es una gran forma de hacerlo. Proponer una cocina de paisaje no solo se basa en lo estético, sino cocinar con lo que nos rodea, lo que crece en nuestra tierra”.

Bajo estos preceptos, en el análisis de la Guía Michelin, se puede leer lo siguiente sobre el trabajo de Augusto García en Zonda, sobre todo, en torno a la gastronomía sustentable: “Llevar las materias primas de la huerta a la mesa tiene un valor añadido cuando estas proceden de la propia finca, pues adquieren personalidad y enriquecen la narrativa a la hora de construir un recetario”. Allí, también destacaron “el hecho de tener un huerto orgánico propio (tomates, lechugas, ajíes, acelgas, granadas, hierbas aromáticas...), con un plantío de olivos y otros cultivos que también abastecen al restaurante”.

La Guía Michelin de 2025 celebró los sabores de García en el restaurante Zonda, además de su compromiso con la gastronomía sustentable y el uso de ingredientes locales

Siguiendo con su relato personal sobre la importancia de mantener la estrella Michelin, García expresó: “Mantuvimos la estrella porque día a día mi equipo entrega lo mejor, busca asombrar, cautivar y emocionar mediante la comida y el servicio. Creo que todavía nos falta mucho por aprender en este camino gastronómico, pero se nota que vamos por el lugar correcto”.

Este joven cocinero también habló sobre la diferencia entre la edición 2025 de la Guía Michelin y el año anterior. “Esta edición 2025 de la guía Michelin fue totalmente distinta al año anterior. La primera estrella que conseguimos fue pura emoción de haber llegado a la meta sin esperarlo, este año, teniendo una charla con nuestro jefe de salón, entendí que estos galardones premian un año entero, son un reconocimiento a todo el camino que se vivió hasta el día de la gala. Me pone muy feliz saber que durante este año mi equipo pudo crecer personal y profesionalmente, que entregaron siempre lo mejor de sí y me dejaron ser parte de su crecimiento, así también como el mío”, concluyó.

La mirada fresca de la juventud

Nicolás Tykocki también tiene una perspectiva optimista y fresca en relación con el futuro de la gastronomía, que compartió en diálogo con Infobae. “Al reconocimiento de Michelin me lo tomo más relajado. Lo importante para la nueva generación de cocineros debe ser cocinar con libertad, tranquilidad y una mirada más hacia adentro que hacia afuera. Así me lo tomé yo, al menos. Me otorgaron el premio (Joven Chef de la Guía Michelin) porque creo que cocino a mi manera”, explicó.

Con 27 años, Tykocki ha logrado destacarse en la escena internacional por su capacidad de cocinar sin restricciones, buscando siempre una mayor conexión con su entorno, mientras mantiene un enfoque libre y relajado sobre los galardones que ha recibido

Y sumó: “Estuvo bueno que me hayan destacado con un premio, dado que seguramente no sea el lugar más rico del mundo ni que yo sea el mejor joven chef de Argentina, pero lo que destacaron, creo, fue lo de soltarse y cocinar como un individuo, no como alguien que integra un sistema. Cocinar sin tanta presión. Hoy los chefs vivimos en un rubro cada vez más expuesto y de más estrellato, donde la fama está más cercana a lo que era antes. La exposición es mayor y eso puede intimidar porque cada error es muy visible y muy visto”.

Respecto al lugar que ocupan los jóvenes dentro de la alta cocina local, Tykocki destacó la energía renovadora que traen las nuevas generaciones. “Tenemos mucha energía, y la gastronomía es un rubro cansador. Tengo 27 años y la gastronomía me ha pegado palos. Estoy feliz por eso porque la amo. El lugar que nos da la sociedad a los jóvenes es distinto al que teníamos hace 50 años. En aquel momento, para ser alguien debías ser relativamente mayor. Hoy hay más libertad para escuchar las voces jóvenes. No es que los jóvenes seamos mejores, sino que tenemos un lugar y mucha energía y vitalidad”.

En esa línea, para el chef, “las cocinas son entidades vivas”: “En Ácido somos todos muy jóvenes y las responsabilidades las cumplimos, pero hay como una cosa vibrante, energética y desde la inocencia que es muy linda. En las cocinas, las cosas se pueden tornar oscuras rápido, y la juventud es luminosa”.

Según el chef, el reconocimiento de Michelin no fue solo personal, sino que también reflejó una tendencia en la cocina contemporánea. “La razón universalmente vista es que este premio de chef joven me lo dieron a mí y a Ácido. En un mundo donde la cultura se va refinando y achicando, por lo globalizado, cada vez los restaurantes ingleses, argentinos, coreanos, nos vamos pareciendo más. Hace 40 años era todo distinto”, planteó.

La propuesta gastronómica de Tykocki y su equipo en Ácido destaca por su enfoque disruptivo, donde se mezclan sabores y técnicas tanto clásicas como innovadoras

Al tiempo que reflexionó sobre su rol no solo como cocinero, sino también como dueño de su restaurante. “Soy cocinero y soy dueño, y ahí hay una perspectiva distinta. Como dueño, lo que más quiero es proteger mi negocio, que le da de comer a mi familia, a mi pareja y a mi hija que está por venir. Eso no se habla mucho y esa es mi gran responsabilidad. Ese fue mi punto de partida. Después, está mi equipo. Y luego lo demás. Nuclear y expandir hacia afuera es mi manera de ver las cosas. Hoy, con la exposición, tengo una oportunidad más que una responsabilidad”.

Sobre la propuesta gastronómica de Ácido, Tykocki destacó la flexibilidad y el enfoque creativo que busca impartir: “Ácido es un lugar cambiante y lo que dije hoy, en dos meses ya no es. Somos flexibles y mezclamos sabores, técnicas y recetas audaces y polémicas, distintas, intensas, como cachetazos de sabor en el buen sentido, con cosas profundamente clásicas y tradicionales. Es un lugar abierto, para venir con la cabeza abierta, porque justamente la idea es comer distinto”, repasó.

En ese sentido, algo de esto puede leerse en la descripción que hizo la Guía Michelin sobre el lugar, que es la siguiente: “‘No nos tomes tan en serio’ es el ruego del joven chef propietario de este moderno y concurrido local de Chacarita. Su carta solo incluye ocho platos, dos de los cuales son postres, por lo que basta con pedir unos cuantos y disfrutar de la cena en familia (los ofrecen por tallas, como la ropa, en tamaños S, M, L, XL y XXL). Hay una exuberancia contagiosa en la cocina, con sabores -siempre atrevidos y francos- que pueden proceder de todas las partes del mundo. Por ejemplo, de Corea, sorprende encontrar el Tteok preparado con el típico ‘cacio e pepe’ del centro de Italia. Otro de los platos favoritos, el Pollo frito, se sirve con un surtido de guarniciones y la Torrija de brioche proporciona un delicioso final”.

Tykocki también se refirió al reconocimiento Bib Gourmand por la excelente calidad a buen precio: “Nos dieron el Bib Gourmand porque nos importa lo que cocinamos. Somos muy dedicados a la cocina. Un restaurante muy de cocineros. Los cocineros de acá no somos despachantes ni gente que viene a cumplir. Estamos realmente fascinados con el hecho de cocinar”.