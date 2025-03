Pollera Pantalón reconoció a 5 mujeres líderes en inclusión, innovación y ciudadanía

Las distinciones se entregaron en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde se reconocieron iniciativas en cuatro áreas clave, Educación e Inclusión, Formación Ciudadana, Tecnología e Innovación y Tolerancia y Respeto, con foco en el impacto transformador de sus protagonistas (Fotos: Gustavo Gavotti)

En una velada marcada por la emoción, la Iniciativa Pollera Pantalón celebró su cuarta edición de los premios Mujeres por Más. El evento, que tuvo lugar en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), reunió a más de 300 invitados, incluyendo figuras de la política, el mundo empresarial y la sociedad civil.

Con el objetivo de reconocer el impacto positivo de las mujeres en diversas áreas, la ceremonia celebró a aquellas que, con sus iniciativas, transforman el panorama social y profesional.

Un repaso por las fotos y los discursos de una noche cargada de emotividad.

Con más de 300 invitados y figuras del ámbito político, empresarial y social, la cuarta edición de los premios Mujeres por Más consolidó el trabajo de la Iniciativa Pollera Pantalón como un espacio que promueve el liderazgo femenino

El galardón se entregó en cuatro categorías: Educación e Inclusión, Formación Ciudadana, Tecnología e Innovación y Tolerancia y Respeto. También se entregó el premio a la trayectoria. Cada una de las galardonadas sobresale no solo por su éxito en sus respectivos campos, sino por su capacidad para inspirar a otros y mostrar que su liderazgo es esencial para construir sociedades más equitativas. Dos integrantes de Pollera Pantalón, Maricel Lungarzo, directora de Banco Comafi, y Yanina Kogan, de Fundación TAEDA, fueron las primeras oradoras de la jornada.

Fabiana Ricagno recibió el Premio a la Trayectoria. Fue fundadora de Pollera Pantalón

Marina Rosso Siverino, presidenta de la Iniciativa Pollera Pantalón, destacó durante la apertura del evento:

“Hoy celebramos el talento y el impacto de las mujeres en diferentes ámbitos. Este reconocimiento es un esfuerzo colectivo por visibilizar y alentar la transformación social a través de la acción femenina. Queremos ser un catalizador para que más mujeres ingresen en espacios de liderazgo donde sus voces son esenciales.”

Lina Anllo, presidenta de la Asociación Global Equidad Integridad y directora de Women Economic Forum Argentina, junto a Marina Rosso Siverino, la presidenta de Pollera Pantalón

La apertura sentó el tono para una noche de celebraciones, pero también de reflexión sobre los avances logrados y los desafíos que aún persisten en la búsqueda de la equidad.

Los premios y las galardonadas

En la categoría Tolerancia y Respeto fue premiada Carolina Zang, integrante de JAEE. A su lado, María Belén Ludueña y Fabiana Ricagno

En la categoría Tolerancia y Respeto, Carolina Zang fue reconocida por su labor al frente de JAEEE, una red que combate el antisemitismo y promueve la educación y la sensibilización en el ámbito profesional.

Su incansable esfuerzo por fomentar la diversidad y la tolerancia la ha posicionado como una figura clave en el ámbito legal y empresarial, especialmente en un contexto donde la discriminación sigue siendo una problemática latente.

Carolina Zang

En su discurso, Zang, quien recibió el premio acompañada de la abogada y conductora María Belén Ludueña y de Fabiana Ricagno, fundadora de Pollera Pantalón, dijo: “Soy judía, orgullosamente judía”. Luego, relató el impacto emocional que vivió tras el ataque terrorista de Hamas: “La verdad es que después del 7 de octubre, me encontré girando en falso como varios, sin saber muy bien qué hacer, por suerte me encontró JAEE. Somos siete cofundadores y un grupo enorme”.

Juan Pablo Maglier; el abogado Guillermo Schor Landman; el presidente de Comafi Guillermo Cerviño; el empresario Adrián Werthein; el historiador Jorge Ferronato; el conductor Fabián Doman; el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí Mario Montoto; Martín Cabrales, presidente de Cabrales; Tato Lanusse y Fabián Perechodnik

Al mencionar la red que integra, destacó también la presencia de mujeres y el contexto en el que surgió la iniciativa: “Acá hay muchas mujeres que conforman JAEE también. Tras el atentado, todos preguntaban: ‘¿Pero vos tenés a alguien en Israel?’. Era la gran pregunta. Nos dimos cuenta de la desinformación, de repente, que había en los ámbitos de trabajo, entre profesionales, entre líderes corporativos que tal vez esa semana no tuvieron la empatía de preguntar, de entender a quiénes estaban liderando. Nuestra labor surgió, entre otras cosas, ante estos espacios vacíos, falta de diálogo y comentarios desubicados, muchos por desinformación”.

Hacia el cierre, definió el carácter de JAEE: “Somos una red de autoconvocados, no religiosos, absolutamente apolíticos, con muchos aliados”.

Alejandra Ferrari fue premiada en Educación e Inclusión por su rol en Alamesa, un restaurante que integra laboralmente a jóvenes neurodiversos en el barrio de Cañitas

Por su parte, el premio en la categoría Educación e Inclusión fue otorgado a Alejandra Ferrari, quien es directora de relaciones institucionales de Alamesa, un restaurante en Cañitas que genera oportunidades de empleo para jóvenes neurodiversos. A través de la gastronomía, Alamesa fomenta la inclusión social y el crecimiento personal, demostrando que la diversidad en los entornos laborales es una ventaja tanto para las personas como para las empresas.

La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, y Guillermo Cerviño, presidente de banco Comafi, le entregaron el galardón a Ferrari.

En su discurso, Ferrari comenzó con un gesto de reconocimiento hacia quienes le entregaron el premio: “Me honra porque lo recibo de las manos de mujeres a las cuales conozco. Las valoro por su coraje, entrega, valentía y generosidad. Las valoro por lo que hacen y por lo que son también”.

Nacho, hijo de Alejandra que trabaja en Alamesa, subió al escenario a felicitar a su madre

Luego, se refirió al espacio organizador y al vínculo emocional que siente con sus integrantes: “Hay algo en Pollera Pantalón y en las mujeres que lo conforman: siempre sentí como un abrazo cálido que es imperceptible pero que impulsa e inspira”.

María Belén Ludueña y Clara Muzzio

En ese marco, dedicó el galardón a su entorno personal más cercano: “Pertenece a mi familia que me apoya y me acompaña. Y a Nacho, que nos ha enseñado que nada es imposible”.

En ese momento, su hijo, Nacho, quien trabaja en Alamesa, subió al escenario a abrazarla y la emoción se apoderó del lugar. Ferrari enfatizó que el premio tenía un destinatario principal: “Este premio fundamentalmente es de los 38 jóvenes que componen Alamesa y de todo el equipo”.

Clara Muzzio, Fabiana Ricagno, Jorge Knoblovits -ex presidente de la DAIA-, Carolina Zang -una de las premiadas- y Yanina Kogan

“Alamesa es un emprendimiento gastronómico, pero es muchísimo más que eso. Es un proyecto de integración laboral innovador y potenciador. Es una forma diferente de integrar vista desde el integrado, sus necesidades, su lenguaje, y no desde una sociedad que necesita cumplir un cupo o realizar un check list que necesitamos en la empresa en cuanto a responsabilidad social o sustentabilidad”, dijo Ferrari.

En Formación Ciudadana, el premio fue para las fundadoras de Construyendo, un proyecto que desde hace siete años impulsa emprendimientos socio-productivos en barrios vulnerables de Buenos Aires con eje en el empleo y la autonomía económica

En el rubro Formación Ciudadana, el galardón fue entregado a las fundadoras de Construyendo: Mariana Apella, Nathalie Sielecki y Silvina Pueyrredón.

A través de su emprendimiento, han acompañado y fortalecido proyectos socio-productivos en barrios vulnerables de Buenos Aires, al impulsar la creación de empleo y el desarrollo económico en zonas que históricamente han sido excluidas de los beneficios de la urbanización.

La edición 2024 de Mujeres por Más funcionó como una celebración, pero también como un llamado a reflexionar sobre las barreras que persisten, especialmente en contextos laborales donde las desigualdades todavía se naturalizan

“Muchísimas gracias a todas las mujeres increíbles que forman parte de Pollera Pantalón por este reconocimiento que recibimos nosotras tres, que extendemos a todo el equipo de Construyendo. Nuestra misión es empoderar emprendedores dándoles herramientas para transformar sus sueños en proyectos. Porque al final del día de eso se trata todo. Es esa la diferencia fundamental y transformadora entre un sueño y un proyecto. Un sueño es algo que habita en la imaginación. Etéreo. Lejano. Algo que aparece mientras dormimos pero que muchas veces se desvanece al despertar. Un proyecto, en cambio, es un sueño que te anima a abrir los ojos. Es una meta concreta que moviliza el esfuerzo, el compromiso y la esperanza. Un proyecto vive de día y eso lo vimos una y otra vez en estos más de siete años caminando al lado de los emprendedores”, declararon desde Construyendo, al recibir el premio de parte del empresario Adrián Werthein y del historiador Jorge Ferronato.

En Tecnología e Innovación fue distinguida Elvira Museri, cofundadora de Antom.la, un fondo orientado al desarrollo de startups que trabajan con soluciones tecnológicas frente a la crisis climática en América Latina

Finalmente, el premio en la categoría Tecnología e Innovación fue otorgado a Elvira Museri, quien cofundó Antom.la, un fondo que invierte en startups y emprendimientos que buscan soluciones tecnológicas para la crisis climática.

Comprometidos con el desarrollo del ecosistema de emprendimientos climatech en Latinoamérica, Museri y su equipo están trabajando para que la tecnología juegue un rol protagónico en la lucha contra el cambio climático en la región.

Maricel Lungarzo, Marina Rosso Siverino y Yanina Kogan, integrantes de Pollera Pantalón

Museri, quien recibió el premio acompañada de Martín Cabrales y Ariela Fefer, COO en Softtek Sudamérica Hispana, valoró:

“Quiero agradecer este premio a las mujeres y hombres que, con sus comentarios constructivos y a veces destructivos, me fueron desafiando a superarme y llegar a ser quien soy y hacer lo que hago. Porque el camino de emprender puede ser difícil, pero también es perfecto. No siempre una palabra de aliento es lo que precisamos. A veces también es cuestionamiento profundo de lo que estamos haciendo, que nos lleva a destrabar el siguiente nivel. A las mujeres que estén en duda o crisis, apoyarnos, apóyense en otras mujeres, ábranse y anímense a seguir destrabando niveles. Yo estoy acá para acompañar a quien se me acerque”.

Ricagno remarcó que el derecho a ocupar espacios no debe ser concedido, sino que es inherente a quienes lo reclaman, y llamó a honrar la vida como un recorrido donde esos lugares deben ser habitados con decisión y sin concesiones

En tanto, uno de los momentos especiales de la noche fue la entrega del Premio a la Trayectoria, que este año reconoció a la abogada, politóloga y docente universitaria Fabiana “Fafi” Ricagno, fundadora de Pollera Pantalón.

En su discurso, Ricagno comenzó con un gesto de gratitud y una mirada retrospectiva: “Quería agradecerles y decirles que cada año, cuando llevamos adelante esta premiación y cuando pienso en el camino que venimos recorriendo desde el año 2018, no puedo más que enorgullecerme y pensar, de alguna manera, en cómo empezó este encuentro”.

Agustina Ayllón

Luego, puso el foco en la construcción colectiva que fue tomando forma con el tiempo: “¿Cómo replicamos, en cada una de las personas convocadas o que se fueron acercando, modelos y situaciones que tenían que ver con la historia de cada una de nosotras?”.

A partir de esa experiencia compartida, reflexionó sobre el sentido profundo del encuentro y sus objetivos. “Empezamos a pensar que no nos estábamos nucleando para disputar una cuestión que tuviera que ver con el género, sino que estábamos acá. Todas están acá, en esta vida, para ocupar los lugares que nos corresponden por derecho propio”.

La doctora Silvana Figar y Mariana Apella, esta última premiada por la iniciativa Construyendo

Hacia el final, Ricagno subrayó el carácter inalienable de esos espacios y derechos: “Nadie nos lo otorga. Nadie nos lo regala. Es todo nuestro. Y la vida está para que uno la transcurra, para que la viva y para que la honre”.

Más que un evento: un llamado a la acción

La Iniciativa Pollera Pantalón, desde su creación en 2018, se ha posicionado como un referente en la promoción del liderazgo femenino y la inclusión.

Esta edición de los premios subraya la importancia de visibilizar a aquellas mujeres que, a pesar de los obstáculos, han logrado transformar su entorno y abrir nuevos caminos hacia la equidad. A medida que la Iniciativa Pollera Pantalón sigue creciendo, su rol como catalizador de cambios sociales se vuelve cada vez más relevante en un mundo que aún enfrenta profundas desigualdades.

Ariela Fefer durante el encuentro

La entrega de los premios fue mucho más que un simple acto de reconocimiento. Como Marina Rosso Siverino mencionó al final de su discurso, “las voces de las mujeres son esenciales para que el cambio sea real y duradero. Nosotros no queremos que nos vengan a contar lo que pasa en el mundo. Nosotros queremos escucharlo de primera mano, y esas son las misiones que hacemos”.

Tato y Pedro Lanusse, Silvina Pueyrredón, Florencia Perotti -presidenta de la Asociación Amigos del Moderno-, Fabián Perechodnik y Martín Cabrales

La noche, marcada por momentos de reflexión y celebración, dejó claro que el camino hacia la equidad está siendo pavimentado por mujeres comprometidas con la justicia social, la diversidad y el desarrollo. A través de sus esfuerzos y su trabajo, las galardonadas siguen demostrando que, con dedicación y visión, se pueden transformar realidades y crear un impacto positivo duradero.

* Fotos: Gustavo Gavotti