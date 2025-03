La manera correcta de almacenar huevos duros y cómo saber en qué estado se encuentran

Almacenar huevos duros con cáscara prolonga su frescura hasta una semana (Freepik)

Los huevos duros son una opción de snack nutritiva y fácil de preparar, pero para asegurar su frescura durante el mayor tiempo posible, es fundamental almacenarlos adecuadamente, según varios estudios.

Una vez que los huevos fueron cocidos, es recomendable dejarlos enfriar antes de proceder a su almacenamiento. Para esto, lo mejor es colocar los huevos en un recipiente hermético y guardarlos en la heladera, donde permanecerán frescos por más tiempo.

La American Egg Board y agencias como el FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) publican guías basadas en investigación sobre las mejores prácticas para almacenar huevos cocidos, indicando que deben guardarse en refrigeración para evitar el crecimiento bacteriano.

Es importante dejarlos con la cáscara, ya que esta no solo los protege físicamente, sino que también ayuda a retener la humedad y a prevenir que los olores de la heladera se absorban en la superficie del huevo​.

Los huevos duros pelados deben refrigerarse y consumirse en máximo dos días (Freepik)

La cáscara actúa como una barrera natural que mantiene el huevo intacto, evitando que se reseque o que tome olores extraños. Si bien parece tentador pelarlos de inmediato para mayor comodidad, lo mejor es esperar hasta el momento en que realmente se vayan a consumir.

Esto permitirá aprovechar al máximo su frescura y evitar que los huevos pierdan calidad rápidamente. Si se prefiere pelarlos con anticipación, es importante almacenarlos en un recipiente hermético y colocar un trozo de papel absorbente ligeramente húmedo dentro, para evitar que se resequen o se pongan duros.

Tiempo de conservación en la heladera

El tiempo de conservación de los huevos duros varía dependiendo de si están con cáscara o ya pelados. Si se dejan con la cáscara, estos pueden mantenerse frescos en el refrigerador durante un período de hasta una semana.

Un fuerte olor a azufre indica que los huevos duros están en mal estado (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

La cáscara actúa como una capa protectora que prolonga la vida útil del huevo. Para obtener los mejores resultados, hay que asegurarse de almacenarlos en un recipiente hermético y evitar que entren en contacto directo con el aire, ya que la exposición al oxígeno puede acelerar el proceso de deterioro​.

Por otro lado, si ya se pelaron los huevos, es recomendable consumirlos en un plazo de uno o dos días. Para evitar que se resequen o pierdan su textura suave, hay que guardarlos en un recipiente hermético con un poco de papel absorbente húmedo, lo que ayudará a mantener su humedad.

Es fundamental también evitar dejarlos fuera de la heladera por períodos prolongados. Si un huevo duro se deja fuera a temperatura ambiente por más de dos horas, existe un riesgo importante de crecimiento bacteriano, lo que puede comprometer la seguridad alimentaria​.

Congelación de los huevos duros

Evitar cambios de textura en las claras congeladas requiere desecharlas tras almacenamiento (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

Aunque es posible congelar los huevos duros, no es recomendable hacerlo con el huevo entero, ya que las claras no se congelan bien; al descongelarse, las mismas pueden volverse gomosas y liberar humedad, lo que afecta la textura y el sabor. Sin embargo, si se necesita congelar los huevos, lo mejor es separar las yemas de las claras.

Para esto, simplemente hay que colocarlas en un recipiente hermético y guárdalas en el freezer. Las yemas congeladas pueden ser utilizadas más tarde en ensaladas, salsas o aderezos. Para incorporarlas en recetas, solo es necesario descongelarlas en la heladera o a temperatura ambiente​.

Es importante tener en cuenta que, si bien las yemas pueden conservarse bien después de la congelación, las claras pierden su consistencia original.

El anillo verdoso en la yema de un huevo duro no representa un peligro (Freepik)

Si se desea reutilizarlas, se recomienda hacerlo en platos donde la textura no sea tan crucial, como en guisos o sopas, donde su cambio de textura no afectará tanto el resultado final. No obstante, para disfrutar de la mejor calidad, es recomendable evitar la congelación de los huevos duros enteros.

Señales de que los huevos duros están en mal estado

La frescura de los huevos duros se puede verificar mediante varios indicadores clave. Un olor fuerte, similar al azufre, es una señal clara de que el huevo comenzó a descomponerse y no debe consumirse.

Además, la textura del huevo es otro factor importante. Si la clara se siente viscosa o pegajosa, o si la yema está inusualmente seca o tiene una textura calcárea, lo mejor es descartarlo.

Otro indicador visual es la decoloración: un anillo gris verdoso alrededor de la yema, aunque común, no es perjudicial. Sin embargo, si se notan manchas extrañas o un brillo descolorido en la cáscara o en el huevo mismo, es un signo claro de que el huevo está en mal estado​.

Recetas de ensaladas con huevos duros

Evitar dejar huevos duros más de dos horas a temperatura ambiente reduce riesgos bacterianos (Freepik)

Los huevos duros son un ingrediente versátil que se puede incorporar en una variedad de ensaladas, añadiendo no solo sabor, sino también una buena dosis de proteínas.

1. Ensalada de huevo y atún

Ingredientes:

4 huevos duros

1 lata de atún (preferentemente en agua)

1/2 cebolla morada, picada

1/4 de taza de mayonesa

1 cucharada de mostaza

Sal y pimienta al gusto

Unas ramitas de perejil fresco (opcional)

Preparación:

Pelar y picar los huevos duros en trozos pequeños. En un tazón grande, mezclar el atún escurrido, la cebolla picada, la mayonesa y la mostaza. Agregar los huevos picados y mezclar todo suavemente. Sazonar con sal y pimienta al gusto y decorar con perejil fresco si lo deseas. Servir sobre hojas de lechuga o acompañarla con pan integral.