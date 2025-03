Relaciones entre mujeres mayores y hombres jóvenes, una tendencia en aumento explotada por el cine

Según analiza un estudio de la antropóloga médica Theresa MacPhail, cada vez más mujeres mayores eligen salir con hombres más jóvenes. El cine acaba de reflejar esta tendencia a través de "Babygirl", el filme protagonizado por Nicole Kidman (A24)

Durante décadas, la idea de una relación en la que el hombre es significativamente mayor que la mujer ha sido ampliamente aceptada, aunque no exenta de críticas.

Sin embargo, un fenómeno inverso ha ido en aumento: más mujeres mayores eligen salir con hombres más jóvenes.

Así lo sugiere un análisis de la antropóloga médica Theresa MacPhail citada por The Independent, quien, además de estudiar las tendencias de citas, ha experimentado personalmente esta dinámica en su vida amorosa.

MacPhail, profesora asociada en el Instituto Stevens de Nueva York, ha notado en la última década un crecimiento constante en el número de hombres más jóvenes—algunos incluso de 19 años—que la contactan en aplicaciones de citas como Hinge y Tinder.

Su experiencia coincide con los datos obtenidos en diversas encuestas recientes que reflejan un cambio en la percepción de las relaciones con diferencia de edad.

Según un estudio realizado por la empresa de juguetes sexuales Lelo, el 83% de los encuestados amplió su rango de edad en las aplicaciones de citas en el último año.

Bumble, una de las plataformas más populares, también reportó que más personas están dispuestas a salir con parejas de edades distintas a las que considerarían anteriormente.

El papel de los medios y la cultura popular

La industria del entretenimiento ha jugado un papel crucial en la representación de relaciones con grandes diferencias de edad. En los últimos años, varias películas han presentado historias en las que una mujer mayor se involucra sentimentalmente con un hombre más joven.

Sin dudas, el ejemplo más reciente de esta tendencia que brinda el cine es Babygirl, que cuenta el romance prohibido entre Nicole Kidman (Romy en el filme) y Harris Dickinson (Samuel en la ficción).

Una CEO de alto poder pone su carrera y su familia en juego cuando comienza un tórrido romance con su pasante mucho más joven.

Otros ejemplos recientes incluyen The Idea of You, protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, así como A Family Affair, con Nicole Kidman y Zac Efron.

The Idea of You (La idea de ti) es una historia cautivadora, donde Anne Hathaway se enamora de un joven veinteañero, desafiando las normas de la edad y el amor, mientras lidia con las complejidades de la fama y la vulnerabilidad emocional

Si bien este tipo de dinámicas no son nuevas—en los años ‘90 hubo películas como Something’s Gotta Give, con Diane Keaton y Keanu Reeves—, la frecuencia con la que aparecen en la cultura popular contemporánea refuerza la idea de que estas relaciones pueden ser más comunes de lo que se piensa.

Diferencias generacionales en la percepción del romance

El aumento de relaciones entre mujeres mayores y hombres más jóvenes parece responder a cambios generacionales en la forma en que se entienden las relaciones amorosas.

La Generación Z lidera en disposición a salir con mujeres mayores, con un 52% a favor, según Flirtini (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de la aplicación Flirtini reveló que más de la mitad (52%) de los hombres de la Generación Z estarían dispuestos a salir con mujeres que les lleven entre cuatro y diez años o más. En contraste, solo el 9% de los millennials y el 1% de la Generación X estarían dispuestos a hacer lo mismo.

Curiosamente, en la otra dirección, la Generación X es el segmento femenino más dispuesto a salir con parejas más jóvenes. El 34% de las mujeres entre 45 y 60 años saldría con alguien 10 o más años menor que ellas, frente al 10% de las millennials y el 0% de la Generación Z.

Las razones detrás del interés de los hombres más jóvenes en salir con mujeres mayores varían. Tom, un usuario de Bumble de 28 años, explica que su atracción por mujeres mayores se debe a su madurez y claridad sobre lo que quieren en una relación. “Son más expresivas, comunicadoras y saben lo que buscan en la vida”, afirma.

Otros encuestados destacan el factor de la experiencia, tanto en términos emocionales como sexuales. MacPhail sostiene que la influencia del consumo de pornografía puede haber desempeñado un papel en esta percepción:

“Los hombres jóvenes han estado expuestos a contenidos en los que figuras como ‘madrastras’ o ‘maestras’ son retratadas como atractivas, lo que refuerza la idea de que una mujer mayor tiene más conocimientos y puede ofrecer una experiencia diferente”.

Mujeres priorizan relaciones con hombres mayores por razones distintas a la seguridad económica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, muchas mujeres siguen prefiriendo parejas mayores, pero no por las razones tradicionales de seguridad económica. Hayley, de 34 años, decidió recientemente que salir con hombres de hasta 55 años era una mejor opción para ella, destacando que los hombres mayores suelen ofrecer más estabilidad y confianza.

Emma, también de 34 años, aún no ha dado el paso, pero ha notado que muchas de sus amigas están en relaciones con hombres más jóvenes.

“Tres de mis amigos cercanos conocieron a sus parejas jóvenes de forma orgánica, mientras que otro ajustó su configuración en las aplicaciones de citas para incluir a hombres más jóvenes después de ver que funcionaba bien para otras personas”, comenta.

El futuro de las relaciones con diferencia de edad

A medida que las sociedades avanzan hacia una mayor apertura en las relaciones amorosas, es posible que los estigmas en torno a las diferencias de edad comiencen a disiparse. No obstante, el reto para quienes deciden desafiar estas normas es lidiar con la opinión pública y el juicio social.

Kate Moyle, terapeuta psicosexual, sugiere que las parejas deben enfocarse en su propia dinámica y no en la percepción externa.

“Las opiniones externas pueden afectar las relaciones, pero lo importante es lo que sienten los involucrados”, afirma.

Las relaciones con diferencia de edad enfrentan juicios sociales pese a una mayor apertura (Imagen Ilustrativa Infobae)

En última instancia, como concluye MacPhail, la clave está en permitir que cada persona haga lo que funcione mejor para su vida amorosa sin interferencias ni juicios:

“Soy una gran defensora de dejar que la gente haga lo que le funciona, incluso si no es lo que yo elegiría para mí”.