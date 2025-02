Cambiar de carrera a una edad madura puede mejorar la salud mental y la calidad de vida

Muchos profesionales se sienten insatisfechos en sus carreras, pero el miedo al cambio puede ser un obstáculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, muchas personas se sienten atrapadas en profesiones que no les satisfacen del todo. Sin embargo, el miedo a lo desconocido, al fracaso o a la percepción de “haber invertido demasiado tiempo” en una carrera, suele ser un obstáculo importante a la hora de considerar un cambio de rumbo.

A pesar de los temores, cambiar de carrera a una edad madura puede ser una decisión transformadora. En este contexto, se analizan varios temas relacionados con el cambio profesional: desde los miedos, hasta los beneficios de un cambio en la madurez, las claves para tomar decisiones motivadas, las perspectivas de expertos sobre este proceso y el realismo al considerar nuevos comienzos en la etapa más avanzada de la vida.

El miedo al cambio

Helen Tupper, fundadora de la empresa Amazing If, detalló en diálogo con Newsweek que “para muchas personas, el miedo es lo que las frena”. Este temor, alimentado por pensamientos de inseguridad, dudas sobre la capacidad personal o la creencia de que ya es demasiado tarde, puede paralizar y evitar que se dé el primer paso hacia una nueva trayectoria.

También menciona que este miedo está asociado con los “duendes de la confianza”, esos pensamientos que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que ya hemos invertido demasiado en lo que hacemos o que simplemente somos “demasiado viejos” para un cambio.

Según Tupper, estas creencias limitantes no solo afectan la disposición a cambiar de carrera, sino que impiden ver el potencial que se tiene para explorar nuevas posibilidades profesionales. Muchas personas, atrapadas en su presente, no logran visualizar los horizontes más amplios que podrían alcanzarse si tomaran el riesgo.

Para superar esta barrera, recomienda un cambio de perspectiva y el apoyo de personas que puedan ayudar a visualizar ese futuro profesional distinto, alentando conversaciones sobre las distintas posibilidades.

Los beneficios del cambio

El cambio de carrera, en este sentido, tiene el potencial de abrir nuevas oportunidades, no solo en el sentido económico, sino también en lo que respecta al desarrollo de habilidades y la reinvención personal. En la conversación con Newsweek, Tupper afirmó que las personas que realizan este tipo de cambio serán “más saludables y más ricas” a largo plazo.

Esto se debe a que, al alejarse de trabajos insatisfactorios y lanzarse a una nueva oportunidad profesional, las personas pueden sentirse más realizadas, mejorando no solo sus salarios y condiciones laborales, sino también su salud mental.

Lo interesante de esta perspectiva es que, lejos de ser un proceso lineal, las trayectorias profesionales pueden ser flexibles y llenas de oportunidades inesperadas. Tupper recuerda que la vida laboral puede ser un viaje con giros, aprendizajes y nuevas aventuras, permitiendo que quienes sienten haber llegado al límite de sus carreras exploren nuevas vías para crecer.

Priorizar el progreso profesional ayuda a desarrollar habilidades y crear conexiones significativas, según Tupper (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la motivación y el progreso

El consejo de Tupper para quienes evalúan un cambio de carrera se centra en la motivación personal como brújula principal. Según ella, “pensar en lo que te motiva y te da más energía” debe ser el eje de las decisiones profesionales. Tupper advierte sobre el riesgo de guiarse por factores externos como el dinero, el prestigio o las expectativas sociales, ya que considera que no son sostenibles a largo plazo.

En su lugar, subraya la importancia de identificar aquello que apasiona e impulsa a cada individuo: “Todas tus oportunidades deben evaluarse en función de esto”, afirmó. La experta también promueve priorizar el progreso profesional sobre la búsqueda de promociones, las cuales, aunque atractivas, no siempre conducen al crecimiento real.

Define el progreso como el desarrollo de habilidades, la adquisición de conocimientos y la creación de conexiones significativas. “Piensa primero en el progreso y encontrarás muchas más oportunidades”, aconsejó, resaltando que este enfoque permite mantenerse motivado y comprometido con el desarrollo personal, evitando perseguir metas vacías o inalcanzables.

Mantener una visión realista del cambio

Damien Jordan, presentador del Making Money Podcast, reflexionó sobre los cambios de carrera en edades avanzadas y señaló que, aunque “nunca es tarde para emprender una nueva carrera”, existen límites prácticos a considerar.

En su conversación con Tupper, mencionó que “aunque la reinvención profesional es totalmente viable a cualquier edad, existen factores como el tiempo requerido para alcanzar los niveles más altos de una nueva profesión que pueden ser desalentadores”.

Jordan ilustró este punto diciendo: “Si tengo 70 años y quiero ser médico, es poco probable que llegue a la cima de mi campo simplemente por el tiempo que lleva”.No obstante, subrayó que “eso no significa que no deba hacerlo”, destacando que la satisfacción y el aprendizaje personal de iniciar una nueva trayectoria valen el esfuerzo, incluso si no se alcanza el nivel más alto de la profesión.

En un contexto donde las personas trabajan más años, Jordan afirmó que “la edad ya no es una barrera definitiva” y apuntó que la clave está en “encontrar lo que realmente se disfruta hacer”, pese a los retos.