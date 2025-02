5 secretos de Warren Buffett para gastar menos y mantener un estilo de vida sin grandes sacrificios

Incluso siendo multimillonario, Buffett utiliza cupones en sus compras cotidianas (REUTERS/Rick Wilking)

Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, demostró que la clave de la riqueza no está en gastar sin límites, sino en tomar decisiones financieras inteligentes.

A pesar de su fortuna, el CEO de Berkshire Hathaway sigue hábitos de consumo sorprendentemente frugales que cualquier persona puede aplicar en su vida diaria. En distintas ocasiones, reveló algunos de sus secretos.

1- No perseguir las modas pasajeras

Buffett no gasta dinero en tendencias efímeras ni invierte en modas pasajeras. En 1999, cuando muchos invertían en empresas tecnológicas sin evaluar su solidez, él advirtió sobre esto.

Buffett prefiere cenar en casa con alimentos simples antes que gastar en restaurantes (REUTERS/Lucas Jackson)

“La clave para invertir no es evaluar cuánto afectará una industria a la sociedad… sino determinar la ventaja competitiva de una empresa determinada”, dijo de acuerdo con GOBankingRates, medio y empresa sobre finanzas.

Este consejo no solo se aplica a las inversiones, sino también a las compras personales. En lugar de gastar en lo último que está de moda, opta por productos duraderos y de calidad.

2- Usar cupones y descuentos

Sorprendentemente, Buffett sigue recortando cupones, a pesar de su fortuna. En su carta anual de 2017, Bill Gates contó una anécdota sobre una cena con su amigo multimillonario.

“¿Recuerdas cómo nos reímos cuando viajamos juntos a Hong Kong y decidimos comer en McDonald’s? Te ofreciste a pagar, buscaste en tu bolsillo y sacaste… ¡cupones!”, relató Gates, según GOBankingRates.

Si un multimillonario como Buffett aprovecha los descuentos, no hay razón para que uno no lo haga. Pequeños ahorros acumulados pueden hacer una gran diferencia en el tiempo.

3- Aprovechar las rebajas

Buffett no solo busca descuentos en sus inversiones, sino también en la vida cotidiana. “Ya sea que hablemos de acciones o de calcetines, me gusta comprar productos de calidad cuando están rebajados”, afirmó en su carta para accionistas de 2008, de acuerdo con la revista empresarial Forbes.

Este consejo se puede aplicar a muchas compras: ropa, electrodomésticos, tecnología, etc. Esperar las rebajas y comparar precios puede ayudar a ahorrar mucho dinero.

4- Limitar las salidas nocturnas

Aunque Buffett podría cenar en los restaurantes más exclusivos cada noche, prefiere una alimentación sencilla en casa. En su biografía The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life, la autora Alice Schroeder lo retrató.

“Me gusta comer lo mismo una y otra vez. Podría comer un sándwich de jamón todos los días durante cincuenta días seguidos para desayunar”, según lo citó la autora.

Salir a cenar es un gasto que puede acumularse rápidamente. No se trata de eliminarlo por completo, sino de disfrutarlo con moderación para no afectar el presupuesto.

A pesar de su inmensa fortuna, Warren Buffett lleva un estilo de vida frugal y austero (REUTERS/Scott Morgan)

5- Priorizar la calidad sobre la cantidad

Buffett prefiere gastar más en algo que dure a largo plazo en vez de comprar lo más barato y reemplazarlo constantemente.

En su carta a los accionistas de Berkshire Hathaway en 1989, escribió: “Es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso”.

Este principio es clave en las compras personales. Un artículo barato puede parecer una ganga, pero si es de baja calidad, se terminará gastando más al reemplazarlo repetidamente.

Quién es el multimillonario Warren Buffett

Buffett es un inversionista, empresario y filántropo estadounidense, reconocido como uno de los inversionistas más exitosos del mundo.

Es el presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, el conglomerado multinacional con participaciones en diversas industrias, como seguros, energía, transporte y tecnología.

Asimismo, es conocido por su enfoque de inversión en valor, basado en los principios de Benjamin Graham, su mentor. Su estrategia consiste en identificar empresas subvaloradas con fundamentos sólidos y mantener sus inversiones a largo plazo.

A pesar de su inmensa fortuna, Buffett mantuvo un estilo de vida austero. Vive en la misma casa en Omaha desde 1958 y es un firme defensor de la filantropía.

En 2006, se comprometió a donar la mayor parte de su riqueza a causas benéficas, principalmente a través de la Fundación Bill y Melinda Gates y el compromiso Giving Pledge, que cofundó junto a Bill Gates.

Buffett también es conocido por sus cartas anuales a los accionistas de Berkshire Hathaway, en las que ofrece análisis sobre economía, negocios e inversión