Los looks más sorprendentes del regreso del Victoria’s Secret Fashion Show

El retorno del desfile fue parte de una estrategia más amplia de Victoria’s Secret para reinventar su imagen

El Victoria’s Secret Fashion Show volvió a la pasarela después de una pausa de seis años, en un evento cargado de nostalgia, glamour y un renovado espíritu de inclusión.

La ciudad de Nueva York fue el escenario de esta esperada reaparición, que marcó un punto de inflexión para la marca de lencería, que había dejado de celebrar su icónico desfile en 2019.

Tyra Banks regresó a la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show después de 19 años, siendo una de las grandes sorpresas de la noche (Reuters)

Las alas, el brillo y la música en vivo se combinaron con un mensaje de transformación, lo que dio como resultado un espectáculo que reflejó los nuevos valores de la marca sin dejar atrás la esencia que la hizo famosa.

El regreso de figuras icónicas y la incorporación de nuevos rostros

Gigi Hadid compartió sus recuerdos y emociones al regresar al show que marcó su carrera como supermodelo (Reuters)

Entre las sorpresas más destacadas de la noche estuvo el regreso de Tyra Banks, quien había sido una de las primeras supermodelos en lucir las icónicas alas en 1998.

Banks no aparecía en la pasarela desde hacía 19 años y su reaparición fue uno de los momentos más aclamados del desfile. Junto a ella, desfilaron otras leyendas de la marca, como Adriana Lima, que volvió a la pasarela con una entrada especial que recreaba una escena de la película How to Be Single (2016).

La marca, que durante décadas fue criticada por su enfoque en cuerpos considerados poco representativos de la diversidad real, trabajó en una transformación que se reflejó en la selección de modelos

Gigi Hadid también regresó al evento, compartiendo sus memorias sobre lo que significaba para ella volver a esta plataforma tan simbólica en su carrera. A estas figuras se sumaron modelos consagradas como Candice Swanepoel e Imaan Hammam, quienes desfilaron junto a nuevos rostros como Devyn García y Paloma Elsesser, modelos conocidas por promover una visión más inclusiva de la belleza en la industria de la moda.

Renovación de la imagen de Victoria’s Secret

La marca combinó el lujo y el estilo que la caracterizan con un mensaje de inclusión, y participaciones como la de Ashley Graham dan cuenta de eso (Reuters)

El retorno del desfile fue parte de una estrategia más amplia de Victoria’s Secret para reinventar su imagen, en un esfuerzo por adaptarse a las nuevas demandas de inclusión y diversidad del público. La marca, que durante décadas fue criticada por su enfoque en cuerpos considerados poco representativos de la diversidad real, trabajó en una transformación que se reflejó en la selección de modelos y en la puesta en escena del show de anoche.

La directora creativa, Janie Schaffer, había adelantado que el desfile de este año sería “una celebración de todas las mujeres”, un mensaje que buscaba redefinir el significado del glamour en el siglo XXI. Así, el show integró una diversidad de tallas, etnias y estilos, presentando una visión más moderna de la belleza sin perder el lujo y la extravagancia que siempre caracterizaron a la marca.

Música en vivo: un espectáculo protagonizado por mujeres

Lisa de Blackpink se presentó en la edición 2024 que marcó el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show (Reuters)

La música en vivo fue otro de los elementos más esperados del evento, y esta vez, las artistas protagonistas fueron todas mujeres. La noche contó con la presencia de la legendaria Cher, quien llevó al público a un viaje nostálgico con algunos de sus mayores éxitos.

Junto a ella, la emergente Tyla y la estrella surcoreana Lisa de Blackpink añadieron un toque contemporáneo al espectáculo, al combinar diferentes estilos musicales para acompañar los desfiles.

La leyenda de la música Cher deslumbró al público con su actuación (Reuters)

El desfile de 2024 no solo trajo de vuelta a la pasarela de Nueva York, sino que también integró innovaciones tecnológicas que buscaron ofrecer una experiencia más inmersiva tanto para los asistentes como para los espectadores en línea. El uso de elementos audiovisuales y efectos de realidad aumentada permitió que la audiencia disfrutara de un show renovado, que combinó la nostalgia de los desfiles pasados con una visión futurista.

Para Victoria’s Secret, este regreso representó una oportunidad de reconectar con su público de siempre y de atraer a una nueva generación de espectadores, adaptándose a las expectativas contemporáneas y reafirmando su lugar en el mundo de la moda.

Un desfile con historia

Adriana Lima recreó una emotiva escena de la película How to Be Single para su regreso al desfile (Getty)

El primer Victoria’s Secret Fashion Show se celebró en 1995 en el Hotel Plaza de Nueva York y rápidamente se convirtió en un evento de referencia dentro de la moda y la cultura pop.

A lo largo de los años, algunas de las supermodelos más icónicas del mundo, como Heidi Klum, Naomi Campbell y Adriana Lima, desfilaron al ritmo de estrellas musicales como Rihanna, Justin Bieber y Taylor Swift.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2024 marcó un hito en la historia de la marca, demostrando que es posible evolucionar sin perder la esencia que lo hizo un ícono de la moda.

Anoche, con el regreso de supermodelos legendarias, la incorporación de nuevas voces y un mensaje de diversidad, el evento mostró una versión renovada de sí mismo, más acorde con los tiempos. La mezcla de nostalgia, espectáculo y una promesa de cambio resonó tanto en la pasarela como en la audiencia, dejando claro que, tras seis años de ausencia, el glamour de Victoria’s Secret sigue vivo, aunque con una mirada más inclusiva hacia el futuro.