De inclusión financiera a inteligencia artificial: qué dejaron las primeras charlas del Foro GLI 2024

El panel sobre Inteligencia Artificial contó con aportes de Ledenika Mendez, directora ejecutiva de inclusión digital en el Gobierno Federal de México; Paula Cardenau, cofundadora de Arbusta; Federico Moreno, líder en IA de Quipu Bank; y María Eugenia Mereles, Sr. Account Executive de Microsoft

El foro GLI LATAM abrió el miércoles 5 la primera de sus dos jornadas de charlas y talleres en la Usina del Arte de Buenos Aires. Este encuentro pionero busca impulsar la igualdad y fomentar el desarrollo económico en la región.

Diseñado como una plataforma para el aprendizaje y el intercambio de ideas, el evento reúne a actores clave del ámbito inversor, emprendedor, académico y corporativo con el objetivo de co-crear soluciones concretas que promuevan la equidad de género en América Latina.

“Si queremos cambiar la realidad, debemos conectar”. Así exhortó Carmen Correa, CEO de Pro Mujer, organización que está a cargo del Foro, a los 1200 participantes del evento.

Aquí, un repaso por algunos de los simposios e intercambios del miércoles.

“Innovación Financiera para la Autonomía Económica” fue otra de las charlas de la jornada del miércoles

Una de las primeras voces fue la de María Noel Vaeza, directora regional para las Américas y El Caribe de ONU Mujeres, quien fue entrevistada por Carmen Correa sobre los desafíos que plantea la agenda de género a nivel mundial. “La pobreza se elimina con financiamiento y con inversión. La inclusión financiera de la mujer es fundamental, sin eso es imposible que las mujeres tengan independencia y autonomía”, dijo Vaeza.

Y consideró clave la participación de las mujeres en los cargos altos y medios, con acceso a los instrumentos tecnológicos y el capital.

Otro de los temas fundamentales que atravesó al foro fue la inclusión financiera de las mujeres. Aún persisten sesgos y discriminación: las probabilidades de que una mujer sea aprobada para un crédito sean un 14.8% menores a la de los hombres, según un trabajo realizado por la Comisión para el Mercado Financiero.

Carmen Correa CEO de Pro Mujer y María Noel Vaeza, directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres

En esa línea, Daniela Konietzko, presidenta de la Fundación WWB Colombia y moderadora del panel “Innovación Financiera para la Autonomía Económica”, dio un panorama de la lentitud en la que se encuentra el desarrollo de productos financieros con perspectiva de género e invitó a los participantes a hacer un llamado a la acción.

Lina Ramírez, directora de Inversiones para LAC de Kiva, puntualizó: “En espacios como este hablamos de la necesidad de inclusión, pero hay que actuar y seguir creando un ecosistema de impacto”.

Cecilia Delgado, senior investment manager de Incofin, hizo una llamado a la innovación que nace “con la incomodidad de los resultados que estamos teniendo”. “Veo los números de mujeres en liderazgo, que acceden a créditos y me indigna. Hay que innovar para crear sistemas que permitan a las mujeres acceder a financiamiento”, dijo.

En tanto, Verónica Gavilanes, gerente general adjunta de Bancasol apuntó: “Somos una entidad que promueve la inclusión para las mujeres. La coherencia interna comienza desde el más alto nivel, desde el board y los inversores”. Remarcó además la importancia de sensibilizar sobre los sesgos inconscientes que operan en la atención a una mujer.

Ledenika Méndez, directora ejecutiva de inclusión digital en el Gobierno Federal de México, consideró que la IA viene a cambiarnos la vida de manera disruptiva y advirtió que en ciertos casos puede generar disparidades

Por su parte, Matias Kelly, fundador de Sumatoria, promovió el innovador Blended finance, que combina los aportes provenientes de filántropos con los inversores para maximizar el impacto”. En el panel “Inversión con Propósito: financiando la igualdad de género”, se destacaron las siguientes reflexiones.

Esteban Gargiulo, Associate, Debt Capital Markets del Banco Galicia, expuso sobre el ecosistema de inversión de impacto local, que todavía es incipiente y alertó sobre la necesidad de que este tipo de inversiones no dependan de la filantropía o de las convicciones éticas de los inversores ya que esto, según él, no es sostenible en economías retroactivas. Carla Scorza, Internal Audit Director de Citi Global Finance, dio un pantallazo del panorama internacional y explicó su rol como intermediarios para que inversores globales se interesen en América Latina. . Por su parte, Elizabeth Boggs, vicepresidente del Development Finance Corporation (DFC), reflexionó sobre su rol como garantes de inversiones de género para atenuar la percepción de riesgo.

Maricel Lungarzo, directora de Banco Comafi S.A, habló de su colaboración como garantes en la emisión del primer bono sostenible de Sumatoria por 30 millones de pesos y en las dos emisiones del bono de género de Pro Mujer. También comentó la iniciativa Poller Pantalón que tiene el objetivo de que las mujeres se ayuden entre sí a visibilizar acciones que pasan inadvertidas para los diarios.

La inauguración del Foro fue el martes 4 de junio

Magdalena Coronel, Chief Investment Officer del BID, habló sobre la situación crítica en la que se encuentra la inversión que reciben los emprendimientos liderados por mujeres: estos representan solamente el 20% de la inversión en venture capitals, de acuerdo a lo que describió.

Inteligencia artificial e innovación incluyente

Otra de las ponencias del día fue dedicada exclusivamente a la Inteligencia Artificial (IA). Titulado “Inteligencia Artificial: elementos para una innovación incluyente”, contó con la moderación de Lance Pierce, CEO de NetHope, y la participación de Ledenika Mendez, directora ejecutiva de inclusión digital en el Gobierno Federal de México; Paula Cardenau, cofundadora de Arbusta; Federico Moreno, líder en IA de Quipu Bank; y María Eugenia Mereles, Sr. Account Executive de Microsoft.

La inversión con enfoque de género fue otro de los temas candentes del Foro, con reflexiones de líderes y directores de bancos y de entidades del rubro

Aquí se presentaron los desafíos y oportunidades para transformar a la IA en una herramienta efectiva y cerrar brechas de desigualdad.

Ledenika Méndez fue la primera en tomar la palabra. “La IA es disruptiva y viene a cambiarnos la vida. Estamos entre el temor y el gusto de tenerla en nuestras vidas. De acuerdo con la primera jornada sobre IA que realizó la Univeridad Nacional Autónoma de México el año pasado, el 80% de las personas estamos usando IA, pero solo la mitad sabemos que la estamos usando”, señaló.

Más de 1200 personas pasaron por la Usina del Arte

Y sumó: “Actualmente, la IA ha permeado nuestras vidas y hay que pensar qué hacemos con ella. Genera disparidades y tenemos una responsabilidad de cómo hacer que estas brechas no sean más grandes, y que la IA nos ayude a cerrarlas. ¿Qué estamos haciendo para insertarnos en las modalidades de trabajo de la IA, en la parte privada y pública? ¿Qué podemos hacer para cerrar las brechas de género con esta tecnología?”.

Méndez presentó algunos datos enfáticos: “Nos encontramos con una disparidad en géneros y tenemos que el 75% de los hombres jóvenes utilizan la IA, pero solo el 50% de las mujeres la utilizan, según el Foro Económico Mundial”.

En esa línea, la experta reflexionó: “Debemos capacitarnos no solo como usuarias, sino también ver a las mujeres como hacedoras de nuevos elementos y aplicaciones basadas en IA. Acercar a las mujeres a las nuevas disciplinas y sistemas, no quedarnos rezagadas, tanto gobiernos como empresas, en cómo intervenimos en la IA. Una forma de aplicar inteligencia artificial es la capacitación. La IA no debe ser solo para las mujeres, sino diseñada por las mujeres”.

Florencia Muther, socia asociada de McKinsey & Company, presentó los resultados de un relevamiento realizado en conjunto con el Foro Económico Mundial, con el objetivo de entender las brechas de salud de las mujeres y elaborar reflexiones a futuro

“Necesitamos conocer quiénes son esas mujeres y para qué usan la IA. El objetivo es generar nuevas aplicaciones que sean significativas para las mujeres latinoamericanas”, postuló Méndez.

Por su parte, Paula Cardenau apuntó: “Lo que hacemos nosotros es desbloquear el potencial de datos de los clientes y trabajamos en plataformas de IA. Lo que vemos es que de IA hay muchas preguntas e incertidumbres y queremos ser cautos. Vemos un enorme potencial para que muchas personas que hoy no acceden a la universidad tecnológica puedan iniciar sus carreras a partir de la inteligencia artificial y a su cercanía con ella”.

“Por un lado -siguió Cardenau- vemos los mecanismos de aprendizaje de algoritmos que necesitan muchos datos que, a su vez, precisan de personas, es decir, la mirada humana. Ahí hay una posibilidad de trabajo y de que jóvenes que no tienen una formación técnica puedan arrancar sus carreras digitales”.

Inteligencia artificial, equidad de género y salud femenina son solo algunas de las temáticas repasadas en el Foro (Maximiliano Luna)

“Por otro lado, aparece la idea de usar la IA como copiloto. Empezamos a experimentar con grupos de jóvenes con formación técnica haciendo muy buenos prompts, que pueden adquirir habilidades técnicas más rápido y así se generan procesos de aprendizaje diferentes. Eso es un potencial enorme en el mediano plazo”, planteó la especialista.

A su turno, María Eugenia Mereles aportó algunas reflexiones desde su labor en Microsoft. “El copilot es una gran herramienta: la IA viene a ser el copiloto que tenemos para asistirnos y potenciarnos. Nosotros somos el piloto. La IA nos acelera, nos potencia y nos da la información más rápida, pero eso implica que nosotros tenemos que observar eso para tomar la decisión adecuada cuando creamos conveniente”, dijo.

Al tiempo que resaltó: “Una de las oportunidades que se abre es que la IA se nutre técnicamente de información, y si nosotros se la damos con sesgos, va a dar respuestas con sesgos, por lo que hay que empezar a nutrirla de forma adecuada para disminuir o eliminar esos sesgos que podamos tener”.

Para Mereles, otro tema fundamental “es la democratización: ahora accedemos a la tecnología de forma más sencilla. Todos tenemos capacidad de comenzar a utilizar la IA”.

Una postal del intercambio sobre Economía Plateada, que se llevó a cabo en el auditorio de la Usina del Arte el miércoles cerca del mediodía

Federico Moreno fue otro de los expositores y señaló: “Tenemos dos iniciativas de IA: evaluar con data alternativa los emprendimientos de mujeres y hombres que no están representados en los datasets típicos; y por otro lado, cómo darle asesoramiento con las herramientas actuales a los microemprendimientos”.

En segundo lugar, Moreno relató un caso que vivenció en su rol y que, para él, ejemplifica la importancia de la IA y de los datos correctamente utilizados e interpretados.

“Rosa, una mujer migrante venezolana, tenía una empresa de bolsas artesanales y necesitaba capital de trabajo para comprar los materiales y vender. Como no tenía historial crediticio, a pesar de tener un negocio que funcionaba bien, la única manera de acceder a ese capital era en un sistema informal con prestamistas violentos y depredadores. Se acercó a nosotros en una navidad y utilizamos los algoritmos de IA que utilizan otros métodos. Rosa no iba a tener un registro de ingreso clásico, pero sí una trazabilidad y puede comunicar otra información no estructurada”, recordó.

Y agregó: “Decidimos que Rosa tenía una probabilidad de pago muy alta. Hoy va por mil dólares de desembolso, habiendo empezado con 100 dólares. Vemos que ahí hay un sector que tiene que tener una oportunidad, pero hay que invertir y pensarlo de otra manera”.

Equidad de género y acceso a créditos son otras de las temáticas del Foro

Algunas exposiciones del jueves 6 de junio

Para la segunda jornada de charlas y talleres hay una cargada agenda en el Foro Gli. Algunas de ellas: “Más mujeres tomando decisiones”, un intercambio con mujeres líderes para conocer los desafíos a los que se han enfrentado y descubrir cómo desde sus espacios impulsan la igualdad.

Participarán Silvia Tenazinha, Directora genera de Salesforce; lGrupo Financiero GST | Isela Costantini, CEO & Board Member de Grupo Financiero GST; Wanda Weigert, Executive Director DE Globant; y Liza Guzmán, miembro de Junta Directiva de Banco Sol.

La charla “Soluciones Fintech con Enfoque de Género: Impulsando la Inclusión Financiera y Económica”, contará con los aportes de Hanna Schiuma, CEO de Lend2B; Ximena Camaño, gerente en ANII; Romina Simonelli, chief payments officer en Ualá; y Magretg Gutiérrez Vargas, CEO de Aavance.

Otro de los cónclaves será el titulado “Rompiendo la brecha digital: la tecnología como herramienta para la igualdad”. Allí, se encontrarán Samantha Hennessey, local social responsibility lead de Google.org Americas; Laura Reyna, public policy manager de Tik Tok; Guadalupe Marin, sustainability director for Latin América de Mercado Libre; Danielle Almeida, directora de Programa y Relaciones Internacionales de Preta Hub; y Payal Pathak, program officer de Visa Foundation.