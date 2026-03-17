Sebastián Graviotto, el ex de Juana Repetto, contó su decisión tras volver a ser padre: “Me hice la vasectomía al mes”

El instructor de snowboard reveló un detalle sobre su vida personal (Video: Instagram/newsdigitales)

Sebastián Graviotto, la expareja de Juana Repetto volvió a hablar públicamente luego de un largo tiempo alejado de los medios y sorprendió con varias confesiones sobre su vida personal. El exparticipante de Gran Hermano brindó una entrevista en la que repasó su historia desde el reality que lo hizo conocido hasta su presente como padre de cuatro hijos, pasando por su reciente separación de la actriz y una decisión personal que tomó tras el nacimiento de su hijo más pequeño: realizarse una vasectomía.

En la charla con el periodista Agustín Rey, explicó que el procedimiento fue una determinación consciente que tomó poco después de enterarse del embarazo de Timoteo, el segundo hijo que tuvo con la actriz. Con su característico tono relajado, contó cómo llegó a esa conclusión. “Cuando me enteré del embarazo, al mes me hice la vasectomía”, reveló entre risas, dejando en claro que la decisión fue parte de un cierre en esa etapa de su vida.

El exparticipante de Gran Hermano aclaró que la vasectomía fue una decisión consciente luego de enterarse del embarazo de Timoteo (Instagram)

El exjugador del reality aseguró que siempre soñó con formar una familia numerosa, algo que finalmente logró. Hoy es padre de cuatro hijos: Lupe, Toribio, Belisario y Timoteo. Toro, vale recordar, es el hijo que Juana Repetto tuvo mediante un tratamiento de fertilidad antes de iniciar su relación con él. Sin embargo, Graviotto siempre se mostró muy cercano al niño y lo considera parte fundamental de su vida familiar.

“Siempre quise tener muchos hijos y me encanta decir que tengo cuatro. Pero ya está”, afirmó, dando a entender que la decisión médica marca el final de esa etapa. La frase resume el momento personal que atraviesa, en medio de cambios importantes en su vida familiar.

Durante la entrevista también habló de su separación de Juana Repetto, con quien compartió varios años de relación y formó una familia. Según explicó, la pareja se separó aproximadamente un año atrás, aunque la historia entre ellos continuó de alguna manera, lo que derivó en la llegada de su último hijo. “Nos habíamos separado hacía dos meses. Nos reencontramos en un evento y pasó lo que pasa cuando dos personas tienen historia y un hijo en común”, relató con naturalidad. Ese reencuentro terminó derivando en el embarazo de Timoteo, quien nació en medio de un contexto particular para ambos.

La separación de Sebastián Graviotto y Juana Repetto ocurrió un año antes del nacimiento de su segundo hijo en común

El nacimiento del bebé también estuvo marcado por una situación médica delicada. Juana Repetto fue diagnosticada con placenta previa, una condición que obligó a los médicos a programar una cesárea en la semana 37 de gestación. El parto se adelantó respecto de lo esperado, lo que generó un momento de tensión para la familia. En ese contexto, Graviotto no pudo estar presente en el nacimiento de su hijo porque se encontraba trabajando en Europa. El ex participante de Gran Hermano explicó que su trabajo lo lleva a pasar temporadas fuera del país y que ese compromiso laboral coincidió con el nacimiento del bebé.

El pequeño Timoteo junto a sus hijos

“Fue durísimo para mí no estar”, reconoció al recordar ese momento. Según contó, ese día buscó una forma simbólica de acompañar el momento desde la distancia. “Ese día me fui a caminar a la montaña para tratar de sentir que estaba ahí de alguna manera”, reveló. La situación generó cierta polémica en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su ausencia durante el parto. Incluso una psicóloga realizó críticas públicas sobre su rol como padre, lo que generó una fuerte reacción de su parte.

Graviotto fue contundente al referirse a esas acusaciones. “Confundieron abandono con sacrificio”, afirmó. Para él, su trabajo en el exterior tiene un objetivo claro: sostener económicamente a su familia. “Yo trabajo afuera para sostener a mi familia. Mi vida entera gira en torno a mis hijos”, aseguró. El ex jugador del reality también dejó en claro que analiza iniciar acciones legales contra quienes lo criticaron públicamente. Según explicó, considera que algunas declaraciones fueron injustas y dañinas.