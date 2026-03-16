Premios Oscar 2026: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

La alfombra roja de los Oscar 2026 reunió a figuras del cine internacional que exhibieron estilos personales y tendencias de moda destacadas

La alfombra roja de los premios Oscar 2026 se convirtió, una vez más, en una pasarela donde las figuras más reconocidas del cine internacional exhibieron propuestas de moda que generaron conversación y debate. Cada elección de vestuario reflejó tanto la personalidad de sus protagonistas como las tendencias que se consolidan en la industria, y la atención del público se centró en cada detalle.

En diálogo con Infobae, los diseñadores Javier Saiach, Camila Romano, Verónica de la Canal y Benito Fernández compartieron su perspectiva sobre los atuendos más destacados de la noche.

Los nombres de casas emblemáticas como Gucci, Chanel y Valentino se destacaron entre las confecciones más aplaudidas, mientras que decisiones de estilismo y combinaciones cromáticas causaron tanto elogios como críticas. El resultado: una gala con marcas personales muy definidas y una clara muestra del pulso actual de la moda internacional.

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de los premios Oscar 2026

Elle Fanning

Elle Fanning eligió un vestido strapless en tul blanco con corset bordado en hilos de seda y plata y una gran cola de gala (REUTERS)

La elección de Elle Fanning se ubicó entre las preferidas de los especialistas. Apostó por un vestido strapless en tul blanco, con corset bordado en hilos de seda y plata. Las ramas y motivos orgánicos ascendían desde el ruedo y se elevaban por la falda, mientras que una cola de gran tamaño reforzaba la idea de gala espectacular.

Saiach consideró el diseño como una obra de alta costura clásica, mientras que Fernández remarcó: “Impactante, el vestido es fabuloso. Cómo le quedan el color, el bordado, el maquillaje y el pelo. Un 10 redondo”.

Demi Moore

Demi Moore sorprendió con un vestido de Gucci en negro y verde, confeccionado en plumas y con una textura inspirada en el pavo real

Demi Moore captó la atención con un vestido negro y verde de Gucci confeccionado íntegramente en plumas. Romano destacó la textura de escamas en la cintura y el manejo del volumen, y señaló: “Me parece inolvidable para una red carpet. Me encantó”.

Por otro lado Javier Saiach, indicó que “el cuerpo evoca la textura y los ‘ojos’ del plumaje del pavo real, mientras que el mismo tipo de pluma vuelve a aparecer en el bajo, aportando movimiento. Un diseño teatral y sofisticado que apuesta por la fuerza expresiva de la pluma y logra una presencia muy impactante en la alfombra roja”.

El estilismo, con joyas y peinado sencillos, equilibró la fuerza expresiva del vestido y expuso la figura de la actriz con precisión.

Kieran Culkin

El esmoquin marrón chocolate de Kieran Culkin fue considerado informal para la ocasión y el reloj ganó protagonismo en su look

En la sección de los atuendos menos favorecidos, Kieran Culkin apostó por un esmoquin marrón chocolate y pantalón negro. Saiach reconoció el intento por sumar personalidad y elegancia, pero observó que el conjunto resultó “algo informal” para la ocasión. El reloj, accesorio destacado, terminó robando protagonismo al esmoquin, un detalle que desvió la atención del estilismo general, según el diseñador.

Teyana Taylor

Teyana Taylor vistió un diseño de Chanel que combinó bordados, plumas y transparencias en blanco y negro con un enfoque juvenil

Teyana Taylor eligió un diseño de Chanel que combinó bordados, plumas y transparencias en blanco y negro. Romano valoró la integración de recursos al destacar: “Me encanta ver como Chanel también puede ser divertido, sensual y joven”. El equilibrio entre exceso y sofisticación funcionó plenamente de acuerdo con la diseñadora, quien ubicó este atuendo entre sus favoritos de la noche.

Melissa McCarthy

Melissa McCarthy lució un vestido con bordados minuciosos y pedrería vibrante, pero la mezcla de formas y texturas no la favoreció

El vestido de Melissa McCarthy se caracterizó por el trabajo minucioso en bordados y una paleta vibrante de pedrería. De la Canal valoró las horas de trabajo detrás de la prenda y la calidad de los materiales, aunque consideró que la combinación de formas y texturas no favoreció a la actriz. “Tal vez otro tipo de escote y texturas”, señaló la diseñadora.

Jeremy Pope

Jeremy Pope optó por un esmoquin blanco con solapas negras, camisa negra y moño voluminoso, logrando un estilo juvenil y moderno

Jeremy Pope eligió un esmoquin blanco con solapas negras de inspiración clásica, acompañado por una camisa negra y un moño voluminoso. Saiach resaltó el dramatismo de la chaqueta cruzada y los detalles contemporáneos, como los broches y las gafas oscuras. El resultado fue una combinación de juventud y modernidad, que se destacó por su equilibrio entre lo clásico y lo actual.

Kathy Bates

Kathy Bates se presentó con un vestido de seda gris plata, mangas largas y pedrería, aunque el corte antiguo restó frescura

Kathy Bates eligió un vestido en shantung de seda natural gris plata, con mangas largas y pedrería en la parte superior. Romano observó que el corte antiguo y el color apagado no aportaron novedad, y la textura arrugada del tejido generó una imagen menos actualizada.

Anne Hathaway

Anne Hathaway fue reconocida por combinar el estilo Old Hollywood con toques contemporáneos y accesorios clásicos

La aparición de Anne Hathaway en la gala generó reconocimiento inmediato entre los diseñadores. De la Canal subrayó la inspiración Old Hollywood, la combinación de rosa y negro, los guantes largos y el estilismo cuidado. El resultado mostró un dominio de los códigos clásicos adaptados a una estética contemporánea.

Pedro Pascal

Pedro Pascal eligió un conjunto que rompió el código clásico, pero la ausencia de un saco formal restó impacto al look

Pedro Pascal optó por una propuesta que se apartó del código clásico de la alfombra roja. Romano señaló la calidad en el corte de la camisa y el pantalón, pero cuestionó la inclusión de un accesorio considerado fuera de contexto. La ausencia de una pieza más formal, como un saco, restó impacto al conjunto. Saiach añadió que la propuesta buscó una estética artística y contemporánea, aunque le faltó el llamado “wow factor”.

Nicole Kidman

Nicole Kidman lució un vestido Chanel en tono ivory, con plumas y bordados que aportaron sofisticación y alta costura

Nicole Kidman optó por un vestido de Chanel en tono ivory, con plumas y aplicaciones en tonos grises y peltre. Saiach hizo hincapié en la técnica del tono sobre tono, que estiliza y aporta luminosidad, mientras que Romano remarcó el dominio de las plumas en la gala.

El diseño strapless, con corset bordado y peplum de plumas, se extendió en una falda que acompaña el cuerpo y culmina en plumaje del mismo tono. La sofisticación y el trabajo de alta costura consolidaron a Kidman como una de las más elegantes.

Jessie Buckley

Jessie Buckley se destacó por el uso de rosa y rojo, una combinación cromática arriesgada que aportó frescura y atemporalidad

La combinación de rosa y rojo en el vestido de Jessie Buckley se ubicó en la categoría de “clásico arriesgado”, según De la Canal. La caída del vestido, el cuello y la elección del peinado y maquillaje aportaron frescura al conjunto. Este tipo de combinaciones cromáticas, consideradas atemporales, refuerzan el carácter distintivo de la alfombra roja, donde las apuestas audaces logran destacarse.

Arden Cho

Arden Cho combinó encaje negro, mangas de satén verde y bordados florales en un look que fue considerado recargado por los diseñadores

El look de Arden Cho generó opiniones negativas entre los diseñadores. Romano lo ubicó entre los menos logrados de la noche. La mezcla de encaje negro, transparencias, mangas de satén verde con bordados florales y silueta sirena resultó excesiva. Los recursos visuales compitieron entre sí y generaron una imagen recargada que no convenció, según la experta.

Heidi Klum

Heidi Klum eligió un vestido columna bordado en hilos y pedrería, evocando estilos clásicos de alfombra roja de fines de los 90 y 2000

La elección de Heidi Klum se inscribió en los clásicos de la alfombra roja, con un vestido columna bordado en hilos y pedrería que produjo un efecto óptico sobre la silueta. Saiach recordó que este tipo de diseño remite a los looks de fines de los 90 y comienzos de los 2000. La joyería acompañó el conjunto, pero no sumó innovación ni un giro contemporáneo.

Odessa A’zion

Odessa A’zion sobresalió por su originalidad al mezclar texturas y bordados únicos en un vestido de Valentino en la alfombra roja

El look de Odessa A’zion por Valentino se distinguió por la silueta y los bordados únicos. Romano resaltó la mezcla de texturas y la acertada combinación de accesorios, peinado y maquillaje. La propuesta se destacó por su originalidad, sumando elementos que dialogan entre sí y construyen una imagen potente en la alfombra roja.

Fotos: Reuters