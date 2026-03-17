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Cantó en Es mi sueño, emocionó al recordar a su abuelo y Jimena Barón fue rotunda: “Naciste con un micrófono en la mano”

Gabriel Lobo sorprendió al jurado interpretando “Te vas”y desató una fiesta en el estudio del ciclo de Guido Kaczka. El video

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El joven se ganó un lugar en el palco de Es mi sueño (Video: Es mi sueño, Eltrece)

La última emisión de Es mi sueño (Eltrece) dejó uno de esos momentos que mezclan sorpresa, emoción y talento en estado puro. Gabriel Lobo, un joven de apenas 20 años, se presentó en el ciclo conducido por Guido Kaczka con un perfil bajo, casi tímido, pero en cuestión de segundos se transformó en el protagonista absoluto de la noche.

Con una versión de “Te vas” el artista convirtió el estudio en una verdadera fiesta, logró impactar al jurado, poner a bailar a todos y, al mismo tiempo, conmover hasta las lágrimas con una historia personal marcada por una pérdida reciente.

Su entrada al escenario no hacía prever todo lo que estaba por pasar. Frente al jurado, Gabriel se presentó sin grandilocuencias. “Soy una persona sencilla que humildemente viene a cantarles un poquito, a traer un poquito de cumbia para que bailen todos ustedes”, dijo, con una mezcla de modestia y simpatía que ya empezaba a conquistar al estudio. Del otro lado lo escuchaban Jimena Barón, Joaquín Levinton, Abel Pintos y Carlos Baute, dispuestos a ver una nueva presentación, aunque ninguno imaginaba la magnitud de lo que estaba por suceder.

Apenas comenzó a sonar la música, Gabriel cambió la atmósfera por completo. “Quiero las palmas de todos arriba, arriba, arriba”, pidió antes de lanzarse a cantar. Y desde ese instante todo fue en ascenso. Su versión del tema popular hizo levantar al público, provocó aplausos, redobles, gritos y una reacción inmediata de entusiasmo general. No solo afinó con precisión, sino que además tuvo manejo escénico, carisma y una energía capaz de encender la pista improvisada en el estudio. La cumbia se apoderó del programa y el joven logró que todos, desde los jurados hasta los asistentes, se dejaran llevar por el ritmo.

Gabriel Lobo, un joven de
Gabriel Lobo, un joven de apenas 20 años, se lució con su interpretación de "Te vas" y puso a todos a bailar en el ciclo de Guido Kaczka (Es mi sueño, Eltrece)

Cuando terminó su interpretación, la ovación fue total. Joaquín Levinton fue uno de los primeros en tomar la palabra y no disimuló su asombro. “Nos acaba de sorprender a todos. Enhorabuena”, le dijo, todavía impactado por lo que había escuchado. Gabriel, fiel a su estilo, respondió con una frase que resumía su actitud frente a la oportunidad: “A todo o nada vine”.

Levinton siguió con elogios que marcaron el tono de la devolución. “Entró así supertímidito y tal. Pegaste temazo, afinadito perfecto, la fiesta, nos hiciste bailar a todos. Gracias, amigo”, expresó. Para el líder de Turf, el joven había conseguido algo esencial en la música popular: conectar con el público de forma inmediata. Más tarde, profundizaría esa idea al señalar que una de las mayores virtudes de Gabriel era su capacidad de transmisión, esa cualidad que permite que una canción no solo se escuche sino que también se sienta y se viva. Por su parte, Baute también fue contundente con su devolución. “Me encantó. Espectacular. Dedícate a esto”, le dijo, como una recomendación directa, casi una confirmación de que estaba frente a alguien que tenía un futuro por delante en la música.

Pero fue Jimena Barón quien le dedicó una de las devoluciones más extensas y emotivas. Fascinada con lo que acababa de ver, destacó tanto su presencia escénica como su aplomo a pesar de la juventud. “20 años tiene Gabi. O sea, de verdad, dijiste: ‘Aunque no lo parezca’. No, mi amor, parece que naciste con un micrófono en la mano en la clínica. Tenés un oficio enorme”, señaló la cantante y actriz. Luego fue todavía más allá y resaltó el profesionalismo que mostró en escena. “Es una cosa como si vinieras de un show y te fueras a hacer otro show. Sos un genio, la pasé genial y es muy placentero escucharte, verte, todo. Sos perfecto”, concluyó.

La ovación del jurado de
La ovación del jurado de Es mi sueño para el artista

El clima era de celebración, risas y aplausos, hasta que la emoción encontró un nuevo cauce con una revelación familiar que le dio una profundidad inesperada al momento. Guido Kaczka, que se encontraba junto a la familia del participante, contó que mientras todos hablaban entre ellos, había escuchado una frase que le llamó la atención: “Canta como el abuelo”. A partir de ahí, el conductor empezó a indagar en esa historia que estaba detrás de la presentación.

Fue entonces cuando se supo que el abuelo de Gabriel había fallecido muy recientemente, el 20 de febrero. La noticia resignificó todo lo que había ocurrido sobre el escenario. Ya no era solo un joven talentoso que había brillado con una cumbia pegadiza, sino un nieto que estaba cantando en homenaje a una figura muy importante en su vida. La madre de Gabriel confirmó la conexión emocional al asegurar que el joven heredó de él esa forma de cantar.

El momento más conmovedor llegó con la palabra del padre de Gabriel, quebrado por la emoción. “Hijo, te vamos a ver en el Ópera”, dijo entre sollozos, en una frase que sintetizó orgullo, dolor y esperanza. El estudio entero quedó atravesado por la sensibilidad de ese instante. Jimena Barón aplaudía conmovida, el público acompañaba y Guido remataba con una certeza que parecía también una bendición para el joven: “Bravo, Gabriel. Es tu camino”.

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