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Israel anunció que abatió a Alí Larijani, jefe del Consejo de Seguridad y político más poderoso de Irán tras la muerte de Khamenei

El ministro de Defensa israelí confirmó la muerte del jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional persa, considerado el arquitecto de la represión que dejó miles de civiles muertos. En la misma operación murió el comandante de los Basij

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Foto de archivo. Larijani se
Foto de archivo. Larijani se registra como candidato presidencial en Teherán (2024). Sus candidaturas en 2021 y 2024 fueron descalificadas por llevar un estilo de vida considerado insuficientemente devoto. (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Israel anunció el martes que mató a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y una de las figuras más poderosas del régimen islámico, en un ataque aéreo nocturno sobre Teherán. En la misma operación también murió el comandante de la fuerza paramilitar Basij.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó la muerte de Larijani durante una evaluación de situación realizada esta mañana. “Larijani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la noche y se unieron al jefe del programa de aniquilación, Khamenei, y a todos los miembros eliminados del eje del mal, en las profundidades del infierno”, dijo Katz, según su oficina.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que habían atacado a Larijani y anunciaron que en un ataque separado murió Gholamreza Soleimani, comandante de la unidad Basij durante los últimos seis años. Según las FDI, la fuerza aérea israelí, actuando sobre la base de información precisa de inteligencia militar, llevó a cabo el ataque en el corazón de la capital iraní.

Las FDI señalaron que las fuerzas Basij, bajo el mando de Soleimani, condujeron “importantes operaciones represivas” durante las protestas internas en Irán, recurriendo a “violencia extrema, arrestos masivos y el uso de la fuerza contra manifestantes civiles”.

Un arquitecto de la represión

El secretario del Consejo Supremo
El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, habla después de una reunión en Beirut, Líbano, el 13 de agosto de 2025. REUTERS/Aziz Taher

Larijani, de 67 años, era considerado el hombre más poderoso de Irán en materia de seguridad y política exterior desde la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Según el diario israelí Haaretz, fue ampliamente señalado como el arquitecto de la brutal represión de las protestas civiles en Irán a comienzos de este año, en la que distintas estimaciones calculan entre 7.000 y 36.500 civiles muertos, lo que llevó a Estados Unidos a imponerle sanciones personales.

Su trayectoria abarcó cuatro décadas en los centros de poder de la República Islámica. Fue oficial superior de los Guardias de la Revolución, ministro de Cultura, jefe de la propaganda estatal, presidente del Parlamento en tres períodos consecutivos entre 2008 y 2020, y candidato presidencial en más de una ocasión.

Larijani también era una figura intelectual inusual dentro del régimen. Según Haaretz, era licenciado en matemáticas e informática y obtuvo su doctorado en filosofía con una tesis sobre la filosofía matemática de Immanuel Kant. Publicó al menos seis libros de filosofía y dictó clases en la Universidad de Teherán.

Foto de archivo. Los entonces
Foto de archivo. Los entonces presidente Ahmadinejad y el titular del Parlamento, Larijani, escuchan a Khamenei en la confirmación del segundo mandato presidencial, Teherán, 2009. Larijani había derrotado a Ahmadinejad en las elecciones de 2005. (REUTERS/khamenei.ir)

Pese a ese perfil, su actuación en el poder fue implacable. Como jefe del aparato de radiodifusión del Estado durante once años, controló y expandió la maquinaria de propaganda del régimen. Según Haaretz, bajo su gestión se atacó a intelectuales progresistas a través de un programa televisivo que en varios casos derivó en el encarcelamiento de opositores.

Larijani había mantenido una activa presencia pública en redes sociales en los últimos días del conflicto, publicando mensajes en inglés dirigidos a la audiencia estadounidense. “Trump ha traicionado ‘America First’ para adoptar ‘Israel First’”, escribió en X días antes de su muerte.

Golpe al mando del régimen

El comandante de los Basij
El comandante de los Basij Gholamreza Soleimani (FDI)

Con respecto a Soleimani, las FDI indicaron que su eliminación “se suma a las decenas de altos comandantes de las fuerzas armadas del régimen terrorista iraní eliminados en el curso de la operación” y representa “otro golpe grave a los sistemas de mando y control de seguridad del régimen”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán actuando con firmeza contra los comandantes del régimen terrorista iraní”, concluyó el comunicado militar.

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