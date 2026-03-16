Las claves de la moda en los Oscar 2026: del regreso del glamour clásico a la irrupción de brillos metálicos

La combinación de texturas y accesorios marcó la pauta estética en la alfombra roja, fusionando tradición e innovación (Reuters)

Este domingo se celebraron los premios Oscar. La ceremonia ofreció sorpresas tanto en el escenario como sobre la alfombra roja, donde desfilaron las figuras más reconocidas de Hollywood.

La 98ª entrega anual reunió a las estrellas del cine mundial y puso en foco el estilo y el glamour que distinguieron este evento. La red carpet volvió a consolidarse como una plataforma clave para la moda, donde cada elección de vestuario reflejó las tendencias actuales.

Para esta edición, los diseñadores identificaron las claves estilísticas que dominaron los looks de las celebridades y marcaron el pulso de la temporada.

Blanco, negro y plumas: el regreso de lo clásico con texturas audaces

El blanco dominó la alfombra roja, reafirmando la elegancia clásica en una de las noches más importantes del cine mundial

El blanco fue la elección más repetida entre las celebridades, tanto en vestidos de gran volumen y líneas simples como en trajes masculinos íntegramente monocromáticos. Los estilismos apostaron por la pureza de este tono en versiones strapless, con detalles en brillo y siluetas estructuradas.

Entre los looks destacados, se observaron vestidos de princesa, rectos y minimalistas, así como trajes clásicos acompañados por accesorios en la misma gama cromática. Benito Fernández señaló: “Mucho blanco, negro, brillos. Los vestidos más estructurados, pelos recogidos o más cortos”.

Las plumas marcaron tendencia, aportando movimiento y sofisticación a los looks más aclamados de la gala

La combinación de blanco y negro reafirmó su vigencia en la alfombra roja, con trajes, vestidos y conjuntos que alternaron ambos tonos en propuestas modernas y elegantes. Sobre esta base, las plumas sumaron un giro llamativo y sofisticado, presentes en faldas, bustos y detalles decorativos.

Las plumas aportaron movimiento y textura, evocando nostalgia y glamour clásico, pero con una mirada actual. Saiach analizó: “Se vieron muchas plumas y contrastando líneas simples y siluetas muy limpias”.

Los diseñadores coincidieron en que el binomio cromático, potenciado por la incorporación de plumas, marcó la identidad visual de la gala, fusionando clasicismo y audacia en los estilismos más fotografiados de la noche.

Rosa, rojo y el acento de color en la alfombra roja

Los vestidos rosas y rojos aportaron frescura y romanticismo, destacando en una pasarela repleta de colores vibrantes

El rosa y el rojo aportaron frescura y contraste a la pasarela de los Oscar. El rosa se impuso en siluetas románticas y voluminosas, con vestidos de inspiración princesa y caídas suaves. El color apareció tanto en versiones pastel como en matices más saturados, y se combinó en algunos looks con detalles en rojo, generando contrastes atractivos y actuales.

Verónica de la Canal señaló: “La importancia de la joyería se vio mucho más grande, collares protagonistas. Combinación de colores, el rosa casi como protagonista y siluetas menos exageradas en su morfología”.

El rojo, por su parte, irrumpió como el tono que rompió con la paleta clásica de blancos y negros. Vestidos de líneas simples y cortes arquitectónicos destacaron por su color vibrante y por la decisión de dejar los accesorios en un rol secundario, permitiendo que el tono fuera el foco absoluto. Saiach destacó: “La paleta se mantuvo bastante clásica, con el negro y el blanco como grandes protagonistas y el rojo como color contrastante de la noche”.

Joyería: el brillo que define el look

Anne Hathaway posó con joyas que destacaron en la alfombra roja

La joyería se convirtió en un verdadero eje de los estilismos en la alfombra roja. Collares de alto impacto, aros colgantes y piezas con incrustaciones de diamantes y piedras preciosas enmarcaron los rostros y escotes de las celebridades, elevando aún más el glamour de la noche.

Los collares protagonistas acompañaron principalmente los vestidos strapless y las siluetas de líneas limpias, aportando sofisticación y un toque de lujo clásico.

Mikey Madison y la joyería de alto impacto que elevó su estilismo

Verónica de la Canal destacó: “La importancia de la joyería se vio mucho más grande, collares protagonistas. Combinación de colores, el rosa casi como protagonista y siluetas menos exageradas en su morfología”.

Moda masculina y el regreso del smoking clásico

El smoking negro clásico regresó como la opción favorita para los actores, aportando sobriedad y distinción a la moda masculina

El retorno del smoking tradicional entre los hombres, con una marcada preferencia por conjuntos sobrios y monocromáticos. Los atuendos privilegiaron el negro en todas sus variantes, desde trajes de tres piezas hasta esmóquines con moño y camisas oscuras. El estilo clásico se impuso, aunque algunos sumaron detalles personales como broches, relojes y anteojos.

“En los hombres, la gran tendencia fue el esmoquin en versiones muy sobrias: camisa oscura con moño oscuro, apostando a conjuntos prácticamente monocromáticos. Una lectura elegante y segura que privilegió el código clásico del smoking. Los relojes el accesorio fundamental para los más clásicos y los broches para los más modernos”, según Saiach.

Plateado y brillos, la apuesta por el impacto visual

Los tonos plateados y los brillos otorgaron un efecto visual deslumbrante a las siluetas más sofisticadas de la noche

Los tonos plateados y los brillos tuvieron un papel destacado. Los vestidos en distintas gamas metálicas y tejidos con destellos se lucieron en siluetas ajustadas, escotes off shoulder y detalles drapeados.

Predominaron los looks que combinaron sencillez en el corte con acabados llamativos, como bordados de pedrería, paillettes y aplicaciones de cristales, aportando un efecto luminoso y sofisticado.

Las joyas acompañaron en armonía, con collares y aros que reforzaron el brillo de los outfits sin recargar el conjunto. “Mucho plateado y algunas siluetas que evocan nostalgia de tiempos pasados”, destacó Camila Romano.

Fotos: Reuters