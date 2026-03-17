Maxi López y el desafío de reinventarse en MasterChef Celebrity: “Me abrió la cabeza”

Maxi López abrió su corazón en medio de las semifinales de Masterchef y analizó su paso por el ciclo

La semifinal de MasterChef Celebrity se vivió con una intensidad particular, marcada por la expectativa y la presión propia de un certamen que atrae la atención del público y pone a prueba a figuras conocidas fuera del mundo gastronómico. La consigna, anunciada por los jurados, dejó claro que la exigencia era máxima. Donato de Santis no dudó en marcar el tono del desafío: “Yo espero algo de profesionalismo”, mientras Damián Betular advirtió: “Hoy no tiene que haber errores, porque un error los deja afuera”. En el estudio se percibía la mezcla de ansiedad y emoción, con los participantes conscientes de la trascendencia del momento.

Entre los famosos, el clima era de genuina emoción. El Turco Husaín, uno de los semifinalistas, compartió abiertamente su sorpresa y satisfacción por haber llegado tan lejos: “Haber llegado hasta acá es un logro personal. No pensé que iban a recibirme y aceptarme de esta manera, estar acá es una bendición”. La sensación de estar viviendo una experiencia extraordinaria era común entre quienes habían superado las etapas anteriores.

Por su parte, Ian Lucas remarcó el esfuerzo invertido a lo largo de la competencia: “Trabajé muchísimo para estar acá en la semifinal. Pase lo que pase yo estoy feliz de estar acá con ellos”. La Reini también compartió su perspectiva de cara a la instancia decisiva: “Ser la única mujer es una presión total, no me imaginaba llegar hasta acá”. Estas declaraciones reflejan la carga emocional que implica avanzar en un reality con exposición masiva y la importancia simbólica de alcanzar una etapa tan avanzada.

El paso de Maxi López por Masterchef estuvo cargad de anécdotas y desafíos

El foco de la noche también estuvo puesto en la figura de Maxi López, cuya trayectoria en el programa y su renovada popularidad fueron objeto de diálogo durante la gala. Wanda Nara, conductora del ciclo, subrayó el carácter inesperado de la permanencia de López en la competencia. La propia dinámica del certamen y las circunstancias personales del exfutbolista, que fue padre durante el desarrollo del programa, enriquecieron su relato: “Es una experiencia que a mí me abrió la cabeza mal”, expresó el participante al ser consultado sobre su vivencia.

El recuerdo de su paso por el fútbol profesional, y la comparación con la exposición pública que brinda la televisión, fue parte central de la conversación. Wanda señaló cómo la participación en el ciclo supuso para el exfutbolista un regreso al contacto directo con la gente, similar al que vivía cuando jugaba para uno de los clubes más grandes del país. El propio López lo reconoció al destacar el fenómeno social que genera el reality: “Viste que hay cuarenta y cinco millones de entrenadores. Ahora hay cuarenta y cinco millones de cocineros. Porque todos te dicen: ‘Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro’”.

Husaín complementó la idea, explicando cómo tras el retiro deportivo disminuye la exposición pública y la oportunidad de contacto con los seguidores: “Por ahí mucha gente no lo sabe. Cuando a nosotros se nos termina el deporte, se apaga un poco la luz. Y esto fue…”. En ese punto, Wanda intervino para resumir el sentimiento de ambos: “Volver”.

Los cruces y recuerdos entre Maxi y Wanda fueron una constante

Para Maxi, el balance del certamen fue claramente positivo, tanto por las experiencias acumuladas como por los nuevos vínculos forjados: “Un montón de cosas, un montón de amigos nuevos, un montón de experiencias vividas. La verdad que es una competición increíble”. Reconoció que inicialmente estaba reticente a participar y que su paso por el reality le permitió descubrir un ambiente distinto y enriquecedor: “Yo estaba negado, no quería hacerlo, y dar este paso y conocer todo este nuevo ambiente y toda esta gente, la verdad que me hace ver las cosas desde otra perspectiva”.

El impacto de MasterChef Celebrity trasciende la competencia gastronómica y adquiere una dimensión social y profesional para quienes provienen de otros ámbitos. Tanto Maxi López como el “Turco” Husaín coincidieron en que el programa les permitió recuperar la visibilidad y el contacto con los seguidores que habían experimentado durante sus carreras deportivas. La televisión, en este caso, funcionó como un puente para volver a conectar con la gente y experimentar nuevamente la atención masiva.

El diálogo entre ambos dejó en evidencia la similitud entre las opiniones del público en el fútbol y las que aparecen en la cocina televisiva, donde cada espectador se transforma en un “entrenador” o “cocinero” desde el sofá de su casa. MasterChef ofreció a estas figuras la posibilidad de reinventarse, sumar nuevas experiencias y, en palabras de López, “ver las cosas desde otra perspectiva”.