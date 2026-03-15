Los looks más icónicos de los Premios Oscar que marcan la previa de la ceremonia

La alfombra roja de los Oscar anticipa tendencias con estilismos que quedan en la memoria de la moda internacional (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

A medida que se acerca la esperada ceremonia de los Premios Oscar 2026, el mundo vuelve la mirada a la alfombra roja, un escenario donde la moda y el cine se funden en imágenes inolvidables.

Este domingo, las celebridades no solo competirán por una estatuilla, sino que también desfilarán ante millones con estilismos que, en ocasiones, quedan grabados en la historia de la industria.

A continuación, algunos de los looks más recordados de los Oscar, aquellos que lograron marcar tendencia y definir momentos icónicos.

1. Emma Stone

Vestido blanco palabra de honor con textura brocada y silueta acampanada que destaca por su elegancia minimalista (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El paso de Emma Stone por la alfombra roja de los Oscar dejó una imagen que aún resuena entre los amantes de la moda. El collar de cuentas plateadas aportó un toque elegante al estilismo de Emma Stone en la alfombra roja.

Eligió llevar el cabello suelto y peinado hacia atrás, lo que resaltó su rostro. Su vestido palabra de honor, en color blanco hielo y textura brocada, destacó por la estructura rígida y el volumen en la cintura, generando una silueta acampanada que caía recta hasta el suelo y culminaba en una pequeña cola.

2. Billie Eilish

Conjunto sastre en negro y blanco con falda de cuadros y accesorios que rompen con lo tradicional (REUTERS/Carlos Barria)

Billie Eilish apostó por la sobriedad al elegir una chaqueta negra de corte clásico y una camisa blanca abotonada, evocando el estilo sastre británico. El look se completó con una falda de largo medio confeccionada en tejido de cuadros blancos y negros.

Entre los accesorios, Billie Eilish destacó con calcetas blancas, zapatos de punta cuadrada y una estatuilla dorada en la mano, acompañando su característico gesto serio.

3. Ariana Grande

Vestido rosa satinado con capas de tul brillante y moño pulido que aportan un aire romántico (REUTERS/Aude Guerrucci)

El peinado recogido en un moño pulido y el collar plateado resaltaron el aire romántico de Ariana Grande. El vestido palabra de honor, en tono rosa pálido satinado, presentaba una estructura rígida en la parte superior que se abría en ondas, mientras la falda, formada por capas de tul beige y destellos brillantes, sumó volumen y luz al conjunto. El maquillaje suave acompañó la delicadeza del look.

4. Timothée Chalamet

Traje amarillo pastel de dos piezas con accesorios dorados y acabado juvenil (REUTERS/Aude Guerrucci)

La decisión de Timothée Chalamet incluyó varios anillos y un reloj dorado, aportando personalidad a su conjunto. El saco estructurado y el pantalón recto, ambos en amarillo pastel, formaron una paleta monocromática junto a la camisa a tono. El contraste lo dieron los zapatos negros y el cabello peinado hacia arriba, con un acabado juvenil.

5. Bradley Cooper

Traje clásico negro cruzado sin corbata y zapatos de charol para un estilo sobrio y atemporal (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Bradley Cooper optó por un traje clásico compuesto por un saco negro de corte cruzado con solapas anchas y una camisa blanca sin corbata. El pantalón, negro y de corte recto, resultó ligeramente ancho en la parte inferior. Combinó el conjunto con zapatos de charol negro y un reloj metálico en la muñeca izquierda.

6. Demi Moore

Vestido plateado ajustado con escote en V y apliques brillantes que resaltan la silueta (REUTERS/Mario Anzuoni)

El vestido largo plateado de Demi Moore fue la pieza central de su estilismo. El diseño ajustado y cubierto de apliques brillantes incluyó tirantes delgados y un escote en V. Eligió lucir el cabello suelto, con ondas largas, junto a una pulsera y un anillo a juego que complementaron el brillo del conjunto.

7. Miley Cyrus

Vestido negro de encaje con cuello alto y guantes traslúcidos para un look de inspiración gótica (REUTERS/Mario Anzuoni)

El peinado de ondas marcadas y volumen lateral, combinado con varios tatuajes a la vista, definió la imagen de Miley Cyrus. Su vestido negro, de textura mixta, presentó un cuello alto y hombros descubiertos, además de una parte superior con encaje y bordado. Los guantes negros traslúcidos y una pulsera plateada cerraron el look.

8. Selena Gomez

Vestido rosado claro de corte sirena cubierto de apliques brillantes y diamantes (REUTERS/Mario Anzuoni)

El collar de diamantes en forma de lazo y los pendientes a juego fueron los primeros detalles que captaron la atención en el estilismo de Selena Gomez. El vestido largo en tono rosado claro, cubierto por apliques brillantes en forma de red, aportó una silueta de corte sirena con escote en V. El peinado de ondas suaves completó el conjunto.

9. Andrew Garfield

Traje marrón con camisa satinada, colgante y gafas en mano que suman personalidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Andrew Garfield eligió un traje de dos piezas en tono marrón, con un saco de solapa clásica y pantalón recto. Llevó debajo una camisa satinada marrón oscuro, combinada con el conjunto, con los primeros botones desabrochados y un colgante visible. Sostuvo unas gafas de sol oscuras en la mano izquierda y completó el look con zapatos marrón oscuro.

10. Amanda Seyfried

Vestido de tul rojo voluminoso con escote profundo y moño bajo para un efecto dramático (REUTERS)

Los accesorios dorados y el maquillaje de labios burdeos acompañaron el vestido de tul rojo de Amanda Seyfried. El diseño destacó por los pliegues de tul que partieron desde los hombros y el busto, generando una gran amplitud en la falda y un escote profundo en V. Llevó el cabello recogido en un moño bajo con raya lateral.

11. Laura Dern

Conjunto de cuerpo de terciopelo negro y falda de plumas blancas que combinan contraste y textura (REUTERS)

Laura Dern vistió un conjunto de dos piezas de contraste visual. La parte superior, de terciopelo negro, fue de manga larga, cuello alto y ajustada al cuerpo. La falda, de gran volumen, se confeccionó con plumas blancas cubriendo toda la superficie desde la cintura hasta el suelo. Usó zapatos negros parcialmente cubiertos por la falda. Llevó el cabello suelto en ondas con raya lateral.

12. Nicole Kidman

Vestido azul celeste palabra de honor con volante estructurado y aplicaciones brillantes (REUTERS/Eric Gaillard)

El peinado recogido en moño bajo, con mechones sueltos en la parte frontal, y los labios rojos aportaron sofisticación al look de Nicole Kidman. El vestido largo azul celeste, de escote palabra de honor y cintura ceñida, lució un gran volante estructurado en la cadera y una falda de corte sirena prolongada en una cola con aplicaciones brillantes. El collar y la pulsera de diamantes sumaron destellos al conjunto.