América Latina

El 80% de las empresas de Estados Unidos en Uruguay destaca clima de negocios pero piden mejora del acceso a mercados

Los empresarios estadounidenses se muestran insatisfechos con los tiempos de espera para hacer trámites y piden prioridad para la apertura comercial y los incentivos fiscales; el gobierno se comprometió reducir trabas

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Presentación de la Encuesta de
Presentación de la Encuesta de Empresas de Estados Unidos en Uruguay (Presidencia)

La agencia de promoción Uruguay XXI presentó los resultados de una encuesta dirigida a empresas de origen estadounidense instaladas en el país, con el objetivo de “comprender con mayor profundidad sus necesidades y dinámicas del mercado”. El 79% se mostró satisfecha con el mercado uruguayo, aunque marca algunos desafíos. El gobierno, en tanto, prepara un proyecto de ley para reducir las trabas.

La mayor parte de las empresas estadounidense en Uruguay son del sector servicios (57%), seguidas del rubro de bienes (23%) y del comercio y logística (20%).

El 79% de las empresas participantes se mostraron satisfechas o muy satisfechas con el clima de negocios de Uruguay: lo consideraron un “buen lugar” para desarrollar sus actividades empresariales. Lo que destacan del país es su estabilidad macroeconómica y su seguridad institucional y jurídica, como elementos centrales. En particular, destacan la certeza y previsibilidad de las normas del país, la independencia e imparcialidad judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso legal, así como el cumplimiento de decisiones judiciales.

El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, el canciller Mario Lubetkin, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone (Presidencia)

Al ser consultadas por los factores por los cuales están insatisfechos, un 40% responde que el tiempo para realizar los trámites es uno de los principales problemas. Le siguen las condiciones de acceso a mercados y el acceso a talento calificado.

Una de las preguntas de la encuesta es qué aspectos deberían ser priorizados por Uruguay para mejorar el clima de inversiones para la empresa y, en concreto, para que aumente la inversión. El 14,47% respondió que hay que mejorar las “condiciones de acceso a mercados” y otro porcentaje similar pidió “exoneraciones e incentivos fiscales”. En un tercer escalón aparecen las condiciones macroeconómicas del país.

Las empresas contactadas por la consultora PwC fueron 244 y participaron 61en total.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, participaron de la convocatoria. “Esta iniciativa forma parte de lo que es la visión del gobierno. El 70% de la inversión en Uruguay es inversión privada y de esa una parte importante es inversión que viene del exterior. Por tanto conocer cuáles son sus desafíos y preocupaciones es un tema central”, dijo en un discurso dado este lunes.

El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, junto al ministro de Economía, Gabriel Oddone; de. espalda, el canciller Mario Lubetkin (Presidencia)

“Estamos buscando permanentemente la manera de resolver algunos problemas que somos conscientes que tenemos, que los hemos conversado con el gobierno norteamericano a los efectos de seguir generando una mayor apertura de la economía”, señaló.

El ministro Oddone destacó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la posible incorporación de Uruguay al Acuerdo Transpacífico. Además, consideró que el gobierno también está contemplando la captación de talento.

Otro de los anuncios del ministro de Economía de Uruguay fue un proyecto de ley que enviará en mayo al Parlamento para mejorar la competitividad del país. Oddone definió que el “corazón” de la ley es facilitar el comercio.

“Si no estamos en condiciones de tener un desarrollo potente de ventanillas únicas y no tenemos un desarrollo potente de la certificación de un conjunto de trabas burocráticas que hacen que haya redundancia de la presentación de documentación y que haya varios lugares para interactuar, es un problema de una barrera a la entrada para la inversión”, describió Oddone.

El presidente de Uruguay,
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi (Presidencia Uruguay)

El ministro de Economía describió que el “foco” del gobierno está en este tema. Adelantó que el proyecto de ley que se va a presentar será “complejo” porque tocará “varios intereses”, lo que generará polémica. “Espero que el Parlamento acompañe, si es que efectivamente todos tenemos un compromiso de abrir la economía y de ser un país más competitivo”, señaló.

Oddone agregó que, en parte, con estas reformas legales se podrá “retener puestos de trabajo” y generar nuevas oportunidades de empleo en el país.

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