Franco Colapinto recibió un particular elogio de la F1 tras una maniobra que dio que hablar en el GP de China

El argentino llegó a ser segundo en la carrera y logró detener a los Haas

Franco Colapinto completó un gran trabajo durante la carrera principal del Gran Premio de China, segunda fecha del calendario de la Fórmula 1 en este 2026. El piloto argentino, que se destacó desde la largada tras avanzar del puesto 12 al 6° al finalizar la primera vuelta, llegó a ubicarse en el segundo lugar y finalizó en la 10° ubicación para sumar los primeros puntos desde su llegada a Alpine.

Fue en ese contexto en el que Colapinto protagonizó uno de los momentos destacados de la prueba que se llevó a cabo en el circuito internacional de Shanghai. Durante la vuelta 18, el oriundo de Pilar se mantenía en la 5° posición por delante de los monoplazas del equipo Haas, Esteban Ocon y Oliver Bearman. El francés intentó al final de la recta principal, pero no pudo con el argentino, que gracias a unas maniobras defensivas legales evitó perder su lugar en pista. Fue tanta la pelea por las posiciones que eso generó complicaciones entre los pilotos de la escudería estadounidense.

A pura conducción y estrategia, cargando la batería en los frenajes y con esa energía extra a la salida de las curas fue que el número 43 pudo mantener su posición, lo que provocó que el francés sufrió el ataque de su compañero de equipo, que logró pasarlo. Por su parte, el británico fue a la carga por Colapinto, que volvió a defenderse y recién tras dos giros fue que el joven de 22 años lo pudo adelantar, algo que también sucedió con Verstappen. Ocon pudo superar a Colapinto recién en la vuelta 29, pero por apenas unos metros ya que Franco recuperó su puesto. Esa lucha la capitalizó Pierre Gasly (con gomas más frescas) que hizo un doble adelantamiento y los superó a ambos.

Fue por ese motivo que las redes sociales de la F1 destacaron la tarea del argentino con un video de esa lucha del Alpine contra dos rivales. “Franco y un tributo a la Muralla China ante los Haas”, escribió la Máxima en sus redes junto a un video al detalle de los movimientos de defensa que mostró el ex corredor de Williams.

*Las maniobras defensivas de Colapinto contra Ocon

Colapinto sumó su primer punto en la Fórmula 1 con Alpine tras un incidente que casi lo deja fuera de competencia durante el GP de China cuando el propio Ocon lo chocó al salir de boxes, lo que le valió una sanción de 10 segundos de penalización. El accidente ocurrió en la vuelta 33 cuando el argentino entró a boxes para cambiar neumáticos. Tras una rápida parada de 2,6 segundos, el pilarense salió justo delante del francés. En la primera curva, el ex piloto de Alpine intentó superar por dentro, con dos ruedas fuera de la pista en el pasto y colisionó la parte trasera del A526, provocando un trompo sin mayores consecuencias para el sudamericano.Luego de eso, los comisarios deportivos analizaron la maniobra y aplicaron la penalización a Ocon con el stop and go en los pits.

La maniobra generó un gesto explícito de descontento por parte de Flavio Briatore, asesor principal de la escudería Alpine, quien desde el box alzó la mano en señal de protesta ante una acción que pudo haber terminado con la competencia de su piloto. En diálogo radial con el equipo, Ocon admitió su responsabilidad y pidió disculpas: “Lo siento por eso, fue mi error”.

En declaraciones a ESPN, Colapinto mostró su descontento por las complicaciones que vivió durante la carrera en Shanghai. “Fue bueno haber sumado un punto. Triste por haberlo sumado por haber tenido suerte porque si no se hubiese quedado Max no lo hubiese sumado. No es positivo haber quedado detrás de autos más lentos que nosotros. Tuve muchísimo graning en el último stint. Tuve mucho daño en el piso y la parte trasera derecha quedó toda rota y perdí muchos puntos de carga”, analizó.

“Tuve mucha mala suerte. Estoy con bronca, no por el toque con Esteban, que me pidió perdón. Está todo bien. Arrancar con una estrategia distinta, una largada muy buena, paso a muchos, estoy adelante y después por un auto que se queda parado ponen un auto de seguridad que no tiene sentido. En Melbourne necesitábamos un auto de seguridad, pusieron el auto de seguridad virtual por todo y acá por cualquier cosa que pasa ponen un auto de seguridad virtual. Eso es lo que más bronca me da, es que cada vez que estoy ahí para hacer algo bueno haya algo que me frene”, agregó Colapinto, que volvió a recibir la felicitación de la Fórmula 1 tras una maniobra que dio que hablar.