América Latina

Bolsos con efectivo, millones por droga y un esquema de lavado: las maniobras detectadas en EE.UU. sobre Marset

El narcotraficante uruguayo capturado en Bolivia tuvo este lunes su primera audiencia judicial en suelo estadounidense donde se le leyó la acusación: recibió 17 millones de euros por un único envío de drogas

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Marset, antes de ser trasladado
Marset, antes de ser trasladado a Estados Unidos (Secretaria Nacional Antidrogas Paraguay (SENAD) / AFP) /

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset tuvo este lunes su primera audiencia en Estados Unidos, adonde fue enviado tras haber sido capturado en Santa Cruz de la Sierra el viernes pasado. En ese país, el delincuente uruguayo –que estuvo más de tres años prófugo– es definido como un “Pablo Escobar de la era moderna”.

Tras llegar a Estados Unidos, Marset compareció ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Durante la audiencia se le leyó la acusación inicial que pesa sobre él, que está vinculada a maniobras de lavado de activos, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12. El uruguayo está acusado de conspiración para lavar dinero utilizando el sistema financiero del país.

Según la investigación en Estados Unidos, Marset sería el responsable del movimiento de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo capturado
Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo capturado en Santa Cruz de la Sierra

Marset fue detenido este viernes en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en el mismo lugar en el que había sido arrestado hace casi tres años. Pero aquella vez, el delincuente había logrado escapar con su familia y su paradero fue desconocido durante todo este tiempo. De todas maneras, los policías de la región sabían que estaba rodeado, una convicción que aumentó cuando Gianina García Troche, la madre de sus hijos, fue detenida en julio de 2024.

Un documento oficial consignado por ese medio uruguayo señala que Marset habría recibido 17 millones de euros provenientes de un único envío de droga hacia Europa, de los cuales al menos cinco millones fueron lavados a través del sistema financiero estadounidense.

Además, también se menciona que Marset utilizó identidades falsas, como la de “Luis Paulo Amorim Santos”, con el que jugó al fútbol en un equipo de la divisional B de Bolivia –Leones El Torno–, del que también era dueño. Otro de los nombres falsos que utilizó fue el de “Gabriel De Souza Beumer”.

La policía presenta a varios
La policía presenta a varios individuos presuntamente vinculados a la red de seguridad de Sebastián Marset tras operativos en Santa Cruz de la Sierra.

Otros de los uruguayos mencionados en la acusación es Federico Santoro, quien fue financista de Marset aunque luego se pelearon: el narcotraficante capturado en Bolivia lo llamaba “sapo”–lo que en la jerga narco quiere decir delator.

En junlio de 2025, el tesorero fue condenado a 15 años de penitenciaría por el juez de Distrito Rossie Alston Jr, del Tribunal de Distrito Este de Virginia. La condena se dio luego de que llegara a un acuerdo con la Fiscalía por el que se declaró culpable por delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional. La fiscalía del distrito logró evidencias para probar que Santoro movió más de once millones de dólares a través de bancos de Estados Unidos.

El documento de acusación de Marset –informado por Telemundo– señala que Santoro mantenía contacto directo con él y en una oportunidad recibió la solicitud de transferir un monto específico de dinero a una cuenta vinculada al narcotraficante. Para realizar estas operaciones utilizaron un banco de Richmond (Virginia), lo que explica por qué está bajo esa jurisdicción la investigación sobre Marset.

Federico Santoro, uruguayo perteneciente al
Federico Santoro, uruguayo perteneciente al esquema liderado por Sebastian Marset y Miguel Ángel Insfrán, al ser extraditado a Estados Unidos (Senad Paraguay)

Santoro, según la acusación, utilizó al menos siete empresas para facilitar transferencias hacia Marset y otros integrantes de la organización. Se trataba de empresas que simulaban distintas actividades comerciales y generaban facturas falsas para justificar el origen del dinero.

La acusación detalla que, en enero de 2021, Marset recibió 17 millones de euros provenientes de un único cargamento de cocaína, de los cuales él y Santoro lograron lavar al menos 5 millones dentro del sistema bancario estadounidense.

La logística incluía mover el dinero en bolsos llenos de efectivo a través de rutas de Europa, antes de que el dinero ingresara al sistema financiero.

Para abril está prevista una nueva audiencia judicial. Allí se presentarán los cargos formales contra Marset.

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