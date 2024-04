Las 6 claves que revelan el secreto de la felicidad, según un experto

El optimismo, clave fundamental para la resiliencia y para seguir persiguiendo metas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La felicidad es un anhelo universal, un estado que todos buscamos alcanzar. Pero, ¿cómo se logra realmente? ¿Cuál es la fórmula secreta para una vida plena y satisfactoria?

Durante tres décadas, el Dr. Alphonsus Obayuwana, médico y científico, ha dedicado su carrera a desentrañar los misterios de la esperanza y la felicidad humanas. A través de sus investigaciones, y en un reciente articulo publicado por CNBC, ha descubierto que la clave para una existencia más feliz y esperanzada radica en poder afirmar con confianza seis simples claves.

El Dr. Obayuwana es una autoridad en el campo de la felicidad humana. Además de su trabajo como médico, es coach de felicidad y fundador y CEO de Triple-H Project LLC, una organización dedicada a la promoción de comunidades más esperanzadas y felices.

Ha publicado numerosos artículos revisados por pares en revistas médicas nacionales, incluyendo The Hope Index Scale, una escala ampliamente utilizada en empresas Fortune 500 e instituciones gubernamentales y académicas de todo el mundo. Su libro “La Fórmula de la Felicidad” condensa décadas de investigación y ofrece una guía práctica para alcanzar una vida más plena y satisfactoria.

Imagina por un momento a una persona que irradia optimismo y confianza. Alguien que, a pesar de las dificultades, siempre encuentra la forma de salir adelante y ver el lado positivo de las cosas. Esta persona no solo disfruta de una vida más feliz y plena, sino que también inspira a quienes la rodean.

¿Cuál es su secreto?

Según las investigaciones del Dr. Obayuwana, a través de un artículo de CNBC, comparte seis claves para una vida más plena.

La importancia de tener alguien en quien confiar y sentir que no estamos solos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Optimismo

Poder decir esto significa que habitualmente eliges la interpretación más favorable de los eventos y resultados del pasado, presente y, especialmente, del futuro.

Para un optimista, el futuro está lleno de esperanza, mientras que para un pesimista está lleno de hambre o deseos insatisfechos. El optimismo te hace resiliente y te permite seguir intentando hasta alcanzar tus metas.

2. Ofrecer algo a los demás

Este punto refleja una alta autoestima y una fuerte creencia en ti mismo. Cuando tienes algo que aportar, significa que eres un miembro consecuente de la comunidad. Importas y perteneces.

La mejor forma de construir esta creencia es identificar tu verdadera vocación o pasión, algo que ames hacer y en lo que seas muy bueno.

3. Contar con alguien

Saber que no estás solo en una vida llena de incertidumbres es tranquilizador y alivia la ansiedad. Todos los seres humanos tenemos un deseo innato de conexión humana.

Cuando tienes a alguien con quien puedes contar, especialmente en caso de emergencia, mitiga el hambre natural de compañía confiable.

4. Entender las respuestas

Los seres humanos tenemos un hambre innata de información y respuestas. Cuando crees que las respuestas a tus preguntas están a tu alcance, esa hambre está mitigada y bajo control.

Simplemente entender el “por qué” puede aliviar cargas pesadas. El conocimiento es una fuente de esperanza humana que refuerza la autoestima y la confianza en uno mismo e infunde coraje.

5. Soy más afortunado que muchos

Gratitud por los recursos económicos que actualmente tienes o esperas tener, incluidos dinero, alimentos, refugio y otros recursos materiales, y la comodidad financiera y material que conllevan. Cuando valoras y aprecias lo que tienes, el valor de lo que tienes se aprecia instantáneamente.

6. Confiar en algo más grande

Tu espiritualidad, incluidas tus creencias centrales, principios morales, convicciones éticas, fe religiosa y prácticas virtuosas, puede darte tranquilidad sobre el futuro. La espiritualidad podría significar una creencia en Dios u otra fuerza que ofrece guía, protección o supervisión divina.

Pero no tiene que referirse a la religión organizada o a la religión en absoluto. Puedes cultivar tu propia marca de espiritualidad.

La espiritualidad, creer en algo más grande, contribuye a la paz interior sobre el futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Obayuwana desarrolló un cuestionario que identifica si una persona está languideciendo, floreciendo o funcionando en algún punto intermedio

Escala del índice de esperanza

Languidecer significa estar abrumadoramente hambriento, infeliz y desconectado, con sentimientos de vacío, baja esperanza y un sentido hueco de propósito. Florecer, por otro lado, significa ser feliz, estar lleno de esperanza y funcionar bien emocional y socialmente.

Vivir con confianza y plenitud

Según el experto, poder afirmar con seguridad estas seis frases o puntos es un indicador de que estás floreciendo, viviendo una vida más feliz y esperanzada que la mayoría de las personas. Como señala el Dr. Obayuwana en su libro “La Fórmula de la Felicidad”, cuando valoras y aprecias lo que tienes, el valor de lo que tienes se aprecia instantáneamente.

Pequeñas acciones diarias, como tender tu cama, ordenar tu escritorio, conservar agua y electricidad, y contar tus bendiciones, pueden hacer una gran diferencia.

Al final del día, se trata de responder a las necesidades materiales de los demás, de la motivación para hacer cosas incluso cuando no te benefician directamente, y de la esperanza y la satisfacción que obtienes como resultado. Una vida plena y feliz está al alcance de todos, si cultivamos la esperanza y mitigamos el hambre en nuestras vidas.

Las cinco fuentes de la esperanza humana: espejo de nuestra humanidad

Las cinco fuentes de la esperanza humana: espejo de nuestra humanidad

En la introducción de su otro libro “The Five Sources of Human Hope: Mirror of Our Humanity”, Obayuwana contempla la naturaleza intrincada y enigmática de la vida humana. El libro se presenta como una travesía hacia la comprensión de la esperanza humana y su relación con la paz personal. El autor plantea que la vida es un viaje continuo, sostenido por la comunidad, el conocimiento, las cosechas y la fe.

Profundiza en las preguntas fundamentales de la existencia: ¿Cómo comenzó todo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sigue?

No ofrece respuestas concluyentes a estas preguntas, admitiendo que las respuestas factuales a estas indagaciones existenciales son esquivas, lo que nos lleva a enfrentar las incertidumbres y miedos que surgen en nuestro viaje de vida.

El autor sugiere que el verdadero propósito de la vida humana es especulativo y que la única certeza es la inevitabilidad de la muerte. Aborda cómo estas preguntas no resueltas y el misterio que rodea a la vida conducen a una inquietud humana.

Pone en perspectiva la vastedad del universo y nuestra existencia dentro de él, señalando la ironía de que, aunque somos parte de algo tan inmenso, la vida humana es notablemente impredecible y llena de incertidumbres.

El profesional señala que la vida humana es un regalo involuntario, inseguro en su comienzo y con un final inevitable. Aboga por reconocer la esperanza humana como un elemento central para enfrentar la incertidumbre y encontrar la paz personal, a pesar de que muchos aspectos de nuestra existencia permanezcan sin respuesta.

“The Five Sources of Human Hope: Mirror of Our Humanity” está escrito para ofrecer a cada “viajero humano” una oportunidad mejorada de encontrar esa esperanza y alcanzar la paz personal. Obayuwana nos insta a considerar la esperanza como ese ‘algo’ crucial que necesitamos para sobrellevar el estrés de la vida diaria y lograr la satisfacción personal a pesar de las inevitables incertidumbres que enfrentamos desde el nacimiento hasta la muerte.

El Dr. Alphonsus Obayuwana es el actual presidente asociado del Departamento de Obstetricia y Ginecología en un centro médico docente. Reside en Perrysburg, Ohio, junto a su esposa, con quien ha estado casado por más de treinta y cinco años. Además, es abuelo y oficial retirado de la Reserva de la Fuerza Aérea de los EE. UU. Anteriormente, el Dr. Obayuwana ha sido miembro de la facultad en la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, la Universidad de Maryland y la Escuela Médica de Virginia Oriental.