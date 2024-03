¿Es hipocondríaco o tiene trastorno de ansiedad por enfermedad?

El doctor López Rosetta nos explica qué es el trastorno de ansiedad por enfermedad.

¿Es usted hipocondríaco? Para saberlo, primero vamos a repasar un serie de conceptos sobre este término habitual. Hoy en medicina a la hipocondría la llamamos trastorno de ansiedad por enfermedad.

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría ha actualizado su enfoque hacia la hipocondría, eliminándola como diagnóstico independiente y reemplazándola por el trastorno de ansiedad por enfermedad.

En este trastorno, el miedo y la preocupación se centran en considerar las sensaciones físicas incómodas o inusuales como una señal de una afección grave.

El trastorno de ansiedad por enfermedad, es una afección poco frecuente en la que las personas no pueden deshacerse de sus miedos a pesar de los exámenes normales y las pruebas de laboratorio(Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos casos, la persona cree estar enferma y tiene una preocupación continua de padecer una enfermedad severa. Presenta una facilidad para analizar todos sus síntomas en forma de visión catastrófica. Entonces, cuando siente palpitaciones y cree que tiene algo cardíaco severo.

Si tiene cefalea, dolor de cabeza, cree que tiene un tumor. Tiene un pequeño lunar y enseguida cree que es cáncer y así sucesivamente.

Son personas que les gusta hablar de enfermedades, pero ojo, uno como médico cuando observa a una persona con este trastorno de ansiedad por enfermedad, comúnmente llamado hipocondríaco, cuando uno lo ve venir, el profesional de la salud se da cuenta, apenas lo ve.

Sin embargo, por esta razón no se deben descartar enfermedades concretas. Frente a los síntomas se realizan los análisis, no obstante, algo que ocurre con estos pacientes, con las personas con hipocondría, es que cuando el médico les hace todos los estudios y aunque les digan que no tienen nada, no se quedan conformes. Probablemente vaya a visitar o consultar algún otro médico.

Tener hipocondría grave puede provocar horas de preocupaciones innecesarias (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cuándo uno tiene lo que se llama verdaderamente hipocondría o trastorno de ansiedad por enfermedad? Cuando se altera la vida del paciente, cuando su vida empieza a ser disruptiva, tiene alteraciones en su vida personal, social o laboral.

Cómo se trata la hipocondría

El trastorno de ansiedad por enfermedad tiene un abordaje terapéutico. ¿Y cuál es? La psicoterapia.

Existe una gama amplia de opciones para el tratamiento según las características del paciente, psicología conductista, o sea, cognitivo comportamental o alguna otra forma de abordaje terapéutico psicológico.

Por supuesto, en casos específicos se pueden indicar fármacos, como ansiolíticos o antidepresivos. Muchas veces en dosis adecuadas, el tratamiento puede ser muy efectivo.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.