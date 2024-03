Pulido, pero desenfadado: consejos para lucir un estilo de cabello protagonista de las pasarelas

El estilo pulido y desenfadado emerge como una tendencia destacada, combinando la sofisticación clásica con un toque contemporáneo (Freepik)

A la hora de referirse a tendencias en peinados, específicamente de pasarela, muchos piensan en algo exótico y sofisticado. No obstante, este estilo en particular es algo elegante y atemporal que cualquiera puede llevar. Me atrevería a decir que, incluso, ha permanecido por mucho tiempo, pero siempre que aparece, revive con un pequeño twist.

En el apasionante mundo de la moda y la belleza, donde la creatividad aparece para dar vida a piezas únicas de manera elegante, el cabello juega un papel fundamental en la creación de un estilo completo y armonioso. Desde las pasarelas más icónicas del mundo, diseñadores de renombre como Dior, Chanel, Gucci, Fendi, Giorgio Armani y Max Mara han marcado pauta en cuanto a las tendencias capilares se refiere.

Hoy vamos a explorar un estilo específico, que es el pulido y desenfadado, analizando qué lo hace tan destacado, los productos esenciales para lograrlos, para qué tipo de cabello son ideales, cómo favorecen a diferentes tipos de rostros y edades, y finalmente, cómo estos estilos pueden empoderar a cualquier que se atreva a portarlo.

Los peinados presentados en las pasarelas de diseñadores de renombre suelen destacar por su elegancia atemporal, combinada con toques modernos y vanguardistas. En las últimas temporadas, hemos visto una tendencia hacia la simplicidad, enfatizando, la naturalidad y la sofisticación. Los estilos de cabello suelen ser pulidos y estructurados, pero con un toque de desenfado que les confiere un aire fresco y contemporáneo.

Estilo de cabello pulido con un toque desenfadado

En el mundo de la moda y la belleza, la evolución constante es una “constante”. Los estilos de cabello pulidos y estructurados, con un toque de desenfado, han emergido como una tendencia destacada que combina la sofisticación clásica con la frescura contemporánea. Este enfoque innovador en la belleza capilar ha capturado la atención de diseñadores de renombre y entusiastas de la moda por igual, convirtiéndose en un fenómeno cultural que redefine los estándares de elegancia.

El encanto de lo pulido y lo desenfadado

Lo que hace especial a este tipo de peinados, es su capacidad para funcionar lo refinado y lo casual en un solo estilo. Los peinados pulidos reflejan un orden y una limpieza especial, pero un toque de desenfado les da esa frescura y modernidad. Esta combinación crea un look único que es a la vez elegante y cool, perfecto para cualquier ocasión, desde una noche de gala, hasta una cena entre amigos. Como todo, depende de con qué accesorios lo acompañes.

Lograr el equilibrio perfecto entre lo pulido y lo desenfadado es fundamental para obtener el aspecto deseado. Mientras que la estructura y la definición son clave para crear la base del peinado, el desenfado se logra mediante la introducción de textura y movimiento sutil en la parte trasera, entre más largo tengas el pelo, más podrás jugar con las mechas que quedan sueltas en la parte larga de tu melena. Esto puede lograrse a través de técnicas de peinado como el despeinado controlado, el uso estratégico de productos texturizantes y el juego con capas y cortes graduados.

Productos esenciales para lograrlo

Para recrear este tipo de peinado en casa, es fundamental contar con los productos adecuados. Como siempre les aconsejo, el cuidado en casa es esencial para tener un cabello de pasarela, un buen shampoo sin sulfato y un acondicionador humectante es la base del cuidado; una mascarilla una vez cada 3 lavadas te ayudará a recuperar el brillo y a nutrir el cabello más profundamente.

Ahora, que tienes una buena base de cuidado en casa, hablemos de los productos de estilizado.

-Spray texturizador para dar volumen.

-Ceras o pomadas para definir mechones.

-Hairspray de acabado o finalizado.

Es importante elegir productos adaptados a las necesidades específicas de tu tipo de cabello, ya sea fino, grueso, rizado o liso.

Tipo de cabello y rostro

Lo maravilloso de este tipo de peinado, es que con cualquier tipo de cabello se puede lograr, pero hay que reconocer que hay texturas que se benefician más de este estilo. Por ejemplo, los peinados con textura y volumen suelen lucir espectaculares en cabellos gruesos y ondulados o rizados, mientras que los estilos más pulidos y estructurados pueden realzar la belleza de cabellos finos.

Te pudiera decir que, si tienes el cabello lacio y fino, el largo de la altura del mentón a los hombros, este estilo es para tí.

Para los que tienen el cabello rizado o con ondas, corto a la altura del mentón, tipo bob, se puede adaptar una versión de este “sleek look “. Te aconsejo que lo peines cuando el pelo este mojado, primero aplicando un gel con extra hold y peinarlo con peine de dientes finos. Para terminar, puedes aplicar hairspray.

En cuanto a los tipos de rostro, los estilos que enmarcan el rostro suelen favorecer a aquellos con formas ovaladas o en forma de corazón. Pero, aunque tengas la cara más angulosa, prueba, recuerda que todo tiene que ver con la actitud con la que portas un peinado, tu autenticidad y personalidad.

Este tipo de peinado es para todas las edades, siempre y cuando los realices con los productos adecuados, dándote el tiempo para experimentar, siempre recomiendo que, si vas a probar con peinados nuevos para una ocasión especial, compra los productos adecuados y accesorios necesarios, has pruebas antes, no te lances el mismo día a experimentar por que es probable que no logres lo que estas buscando y te frustres.

No cabe duda, que el estilo pulido, pero con un toque de desenfado, han cobrado popularidad que vas más allá de una moda, por que reflejan la evolución de la belleza en todos los aspectos. Es un peinado para todos, no importa el género, edad, tipo de rostro o tipo de cabello, cualquiera puede llevarlo y verse elegante y a la moda.

Así que atrévete a explorar este emocionante mundo de la belleza capilar y descubre el poder transformador de un peinado que es tanto sofisticado como libre. En conclusión, cualquiera puede usar un estilo de cabello tipo pasarela, siempre y cuando lo lleves con seguridad y confianza, pero sobre todo con mucha actitud.

