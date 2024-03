Kate Middleton: la cronología detrás de las especulaciones sobre su salud

Desde su cirugía abdominal el 16 de enero, nada se sabe oficialmente de la salud de la princesa de Gales (Europa Press)

Desde que se conoció que el 16 de enero la princesa de Gales, Kate Middleton, se había sometido a una cirugía de abdomen programada, las especulaciones sobre su estado de salud no tardaron en reproducirse.

Es que desde la corona británica sólo se limitaron a informar que la operación había resultado “exitosa”, pero no dieron más detalles acerca del motivo y la recuperación.

En un comunicado, el Palacio de Kensington hizo saber que la duquesa de Cambridge permanecería hospitalizada entre diez y catorce días en The London Clinic -el mayor hospital privado independiente del Reino Unido-, y que “en base a los consejos médicos, es improbable que regrese a sus obligaciones públicas hasta la Semana Santa”.

Según indicó la BBC, el motivo del ingreso y operación de Kate no sería por ninguna condición cancerígena.

El origen de los rumores y las dudas sobre la credibilidad de la corona

“Hay cosas que no las podemos contar todavía”, había asegurado sobre la salud de la princesa la periodista especializada en la casa real británica Concha Calleja (Getty)

Si bien la intervención quirúrgica se realizó el 16 de enero, fue recién un día después que se dio a conocer públicamente. Para más, ese mismo 17 de enero, el rey Carlos III anunció que también iba a ser operado, en su caso, por un tumor benigno en la próstata.

Dos días después de que su mujer fuera intervenida, el 18 de enero, se registró la primera y única imagen del príncipe Guillermo visitando a Kate en The London Clinic. El heredero lo hizo en su propio vehículo y se lo pudo ver en fotografías tomadas por la prensa británica con cara de preocupación.

La última aparición pública de Kate había sido el 25 de diciembre, cuando fue vista en un servicio navideño junto a su esposo, el príncipe Guillermo, y sus hijos, el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis. Sin embargo, el primer dato que llamó la atención fue que durante los festejos por su cumpleaños, el 9 de enero, en Adelaide Cottage, en Windsor, se la vio de buen ánimo y no comentó nada a sus seres queridos y parte de la realeza británica acerca de la cirugía que tenía por delante unos días después.

La primera llamada de atención pública fue cuando el 11 de enero, Guillermo retomó sus deberes oficiales y Kate no había confirmado los suyos, generando cambios de agenda y creciente preocupación entre bastidores.

A un mes de la cirugía, poco se sabía de la salud de Kate

El aspecto del rostro de Kate en la fotografía de TMZ, sumado a su larga ausencia, hizo que incluso algunos aseguren que se trataba de una doble de la princesa

Avanzado febrero, la última noticia que había sobre la princesa era que se había trasladado a la finca de Sandringham para recuperarse rodeada de naturaleza y cerca de su familia política, pues ahí está también el rey Carlos, como se dijo, diagnosticado de un cáncer.

Y si bien en apariencia todo iba según lo planeado, según hizo saber la periodista española especializada en la casa real británica Concha Calleja, la situación sería diferente. “Hay cosas que no las podemos contar todavía”, dijo la comunicadora, que añadió que el estado de la princesa “evoluciona”, pero “no todo lo favorable que la casa real británica querría que fuera”.

El 4 de marzo, el sitio web estadounidense dedicado a las noticias sobre celebridades TMZ publicó la primera fotografía de Kate post operación: en la imagen se podía ver a la princesa de Gales en un vehículo conducido por su madre, Carole, cerca del castillo de Windsor. Con gafas de sol, Kate salía por primera vez de su residencia con rostro serio, al igual que su madre, y aparentemente con la cara algo hinchada.

El aspecto de su rostro, sumado a su larga ausencia, hizo que empiecen a tomar fuerza diversas teorías, e incluso quienes aseguraban que se trataba de una doble de la princesa.

El intento fallido por llevar calma con una foto

Kate Middleton junto a sus hijos en una imagen compartida en el perfil oficial de los príncipes de Gales (instagram.com/princeandprincessofwales)

Con motivo de celebrarse el Día de la Madre, el palacio de Kensington publicó en las redes sociales la primera foto oficial de la princesa Kate, casi dos meses después de su operación abdominal, en la que agradece al público por su apoyo en un mensaje.

La foto muestra a la princesa de Gales sentada en una silla de jardín, vestida con jeans, un jersey y un saco oscuro, sonriente, rodeada de sus tres hijos, Jorge, Charlotte y Louis.

“Gracias por sus amables deseos y su continuo apoyo durante los últimos dos meses. Deseando a todos un Feliz Día de la Madre”, escribió la Princesa de Gales, firmando el mensaje con una “C” de Catherine.

Sin embargo, las acusaciones de montaje no tardaron en salir a la luz. Y es que los retoques de la imagen eran tan evidentes que Kate tuvo que explicar que ella misma había editado la foto, pidiendo disculpas por la confusión generada. No obstante, la instantánea no ha sido eliminada del perfil de los príncipes en Instagram pese a que varias agencias de noticias, como AP o Reuters, la borraron de sus bases de datos, aludiendo a que la imagen tenía serios problemas de edición.

“Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre”, se disculpó la propia Kate al día siguiente en la cuenta de Instagram del palacio de Kensington.

El estado de salud de Carlos III es otro de los enigmas que enfrenta la corona británica (Efe)

Ese mismo mediodía -el 11 de marzo- una nueva imagen tomada por un paparazzi mostró a Guillermo, viajando a Londres para el Día de la Commonwealth, junto a Kate, quien giró la cara para no ser fotografiada. Según publicó Daily Mail, fue la reina Camilla quien acompañó al Príncipe de Gales en el servicio anual del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster.

Asimismo, los invitados pudieron ver durante la ceremonia un video del rey Carlos a propósito de la conmemoración, más no así de Kate.

Rumores de divorcio y de una próxima aclaración pública sobre su salud

Se espera un comunicado que la BBC publicaría acerca de la Familia Real (Foto AP/Martin Meissner, archivo)

Según hicieron saber fuentes de la corona y del entorno de Guillermo y Kate al diario Sunday Times, la royal estaría ya dispuesta a dar un paso al frente para hablar sobre su salud y contar qué ha sucedido en estos dos largos meses.

En la misma línea, en las últimas horas circuló por las redes sociales la teoría de que esta reaparición tendrá lugar en las próximas horas en la BBC, donde los duques de Cambridge concederían una entrevista. Aunque según su entorno, esto bien podría ser después de las vacaciones de Pascua, que por cierto fue la fecha de regreso a sus actividades que había marcado el palacio de Kensington en su primer comunicado sobre la salud de Kate.

En el mismo sentido, Sunday Times añadió haciendo alusión a estas mismas fuentes que Kate y Guillermo quieren publicar una nueva fotografía familiar. Y si bien la fecha para hacerlo ya estaría elegida, queda más de un mes, ya que sería el próximo 23 de abril, en coincidencia con el sexto cumpleaños de su hijo pequeño, el príncipe Louis.

Así las cosas, y en medio de rumores de una crisis matrimonial debido a una infidelidad del hijo de Lady Di que habría dejado su relación herida de muerte, este fin de semana se vio a la pareja de compras en una de sus tiendas favoritas, un establecimiento agrícola.

Por último, como si más versiones hicieran falta, se rumorea que la Familia Real británica estaría a punto de resolver las dudas de las últimas semanas con un importante comunicado de prensa que estarían a punto de difundir a través de la BBC, aunque se desconoce si la información es sobre la salud del Rey Carlos III, cuyo cáncer sería más grave de lo que se transmitió en un principio (según estiman algunos medios internacionales), o sobre Kate.