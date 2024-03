El príncipe Guillermo y Kate Middleton reaparecen en familia: su plan de fin de semana para frenar los rumores

Los príncipes de Gales en una imagen de archivo.

Los príncipes de Gales siguen sin pronunciarse de manera directa sobre las muchas polémicas que les rodean desde hace semanas, pero ya han iniciado una campaña con la que pretenden acercarse al público y normalizar la situación. Comenzó con un artículo publicado en The Times, cargado de detalles en el que contaban cómo era su día a día y ha seguido con una aparición en un lugar concurrido.

Ha sido en The Windsor Farm Shop, una tienda de productos agrícolas cercana a su domicilio donde, según The Sun, estuvieron tras pasar la mañana con sus hijos. “Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras”, ha afirmado uno de los testigos que vieron al príncipe Guillermo y Kate Middleton, asegurando que ella parecía “feliz, saludable y relajada”.

Si bien no existen fotografías de este momento, las principales cabeceras británicas han dado veracidad a estas palabras y es que nadie duda de la presencia de la también duquesa de Cambridge. El matrimonio, además de irse de compras, también habría ido a ver a sus hijos George, Charlotte y Louis, a una competición deportiva celebrada en su colegio. De este modo, habrían retomado a pasos agigantados su rutina y dejando atrás las semanas en las que ha estado de reposo absoluto tras su paso por quirófano, al que sigue rodeando el hermetismo más absoluto aunque en los últimos días se ha especulado con que podría haber sido intervenida de los intestinos.

La princesa de Gales en una imagen de archivo. (Tim Rooke/Pool via REUTERS)

A pesar de esta inesperada reaparición con su familia, los planes de la Casa Real británica no se han modificado y Kate estará de baja hasta después de Semana Santa. Todo apunta a que será a partir del 17 de abril, cuando sus niños acaben las vacaciones de Pascua, cuando la princesa de Gales retome su agenda oficial.

Una reaparición esperada

Por otro lado, el diario Sunday Times ha asegurado, citando a fuentes cercanas a Kate y Guillermo, que estarían dispuestos a dar un paso al frente para hablar sobre la salud de la princesa y contar qué ha sucedido en estos dos largos meses. Sería después de Semana Santa, es decir, la fecha que ya marcó el palacio de Kensington en su primer comunicado sobre Kate, en el que también se anunciaba su paso por quirófano.

“Veo probable la posibilidad de que la princesa hable de su recuperación en uno de sus actos oficiales. Cuando interactúan con el público se muestran abiertos, así que si piensa hacerlo, será así como lo haga”, ha dicho al citado medio una fuente de la Casa Real. Por otro lado, uno de los amigos de la pareja afirma que “querrán abrirse y ser claros, pero lo harán cuando se sientan preparados. Conociéndola, creo que esa será su decisión”.